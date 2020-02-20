Оборудование для парковки

Огромное количество автовладельцев ежедневно сталкиваются с проблемой нехватки парковочных мест: где оставить свою машину, если во дворах уже все занято, – этим вопросом постоянно задаются жители крупных городов. Однако решение этой проблемы найдено: большим спросом в настоящее время пользуются подземные и наземные парковки. Подобные сооружения давно уже себя зарекомендовали на территориях крупных холдингов, торговых центров, развлекательных заведений, около гостиниц и т.д. Понятно, что владельцы таких паркингов должны оборудовать их всем необходимым, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения в подобных условиях, а также организовать им комфортный въезд и выезд.

Сегодня компании, специализирующиеся на производстве парковочного оборудования, предлагают огромный выбор современных технических средств, которые отвечают всем стандартам качества. Различного рода конструкции и приспособления обеспечивают безопасные условиях пребывания на паркинге. Рассмотрим более подробно, что включает в себя оснащения подобных сооружений.

Технические средства защиты от наездов на ограждения и конструкции, препятствующие въезду на определенный участок, – понятно, что без этого не обходится ни одна стоянка. Итак, на парковке обязательно должны быть шлагбаумы, дорожные знаки, конусы дорожные сигнальные, передвижные или стационарные столбики, блокираторы мест, искусственные дорожные неровности, а также конструкции, защищающие стены и углы внутри здания. Все это оборудование должно быть произведено и установлено в соответствии с ГОСТом. Оснащение паркингов подобными элементами будет способствовать комфортному пребыванию автовладельцев на ограниченной территории. Кроме того, эти средства также помогают людям (не только водителям, но и пешеходам) ориентироваться в условиях недостаточной видимости, узких проездов.

Так, например, современные колесоотбойники и демпферы, произведенные из достаточно прочного материала (как правило, резины), не только защищают стены и углы здания от наезда или случайного соприкосновения с автомобилем, но и помогают водителям ориентироваться в условиях плохой освещенности (они дополнительно оснащены светоотражателями). В парковочных условиях важны и небольшие элементы – такие, как столбики. Эти специальные разграничители используются для обозначения машиномест, а также для ограждения аварийного участка дороги, где ведутся ремонтные работы. А так называемые лежачие полицейские способствуют снижению скорости транспортного средства. Неоспорим тот факт, что каждая из этих конструкций играет важную роль, по-своему защищая участников дорожного движения от непредвиденных ситуаций.