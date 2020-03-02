Настройка видеорекламы на YouTube от компании Adwservice

Аудитория видеохостинга YouTube насчитывает более полутора миллиарда человек, из которых порядка восьмидесяти процентов посещают данный ресурс постоянно.

Более двух третей наших соотечественников, регулярно посещающих Ютуб – это люди младшего и среднего возраста, преимущественно проживающие в городах с численностью населения более полумиллиона человек. Благодаря чему продвигая свою продукцию при помощи видеорекламы в YouTube, Вы сможете воздействовать на аудиторию, которая по каким-либо причинам пропустила ваши предыдущие рекламные кампании (в том числе SMM либо контекстную рекламу).

Видеореклама на Ютуб может использоваться как в виде самостоятельного маркетингового инструмента, так и являться составной частью комплексной маркетинговой стратегии. Размещение рекламы на YouTube прекрасно подходит для продвижения брендов, формирования положительного имиджа организации, вывода нового товара на рынок и привлечения другой целевой аудитории.

Настройкой видеорекламы в Украине занимается компания Adwservice, подробнее об услуге рекламы в Ютубе читайте здесь.

Разновидности рекламы в видеороликах

Существует огромное количество разновидностей рекламы подобного рода, однако чаше всего специалисты по рекламе в YouTube применяют: In-steam, In-discovery и Bumper Ads. Разберем каждую разновидность более подробно.

In-steam. Представляет собой рекламный ролик, демонстрацию которого пользователь может прекратить в любой момент по своему желанию. Плата взимается только в случае если пользователь просмотрел рекламу полностью;

Представляет собой рекламный ролик, демонстрацию которого пользователь может прекратить в любой момент по своему желанию. Плата взимается только в случае если пользователь просмотрел рекламу полностью; In-discovery. Демонстрация видео начинается после клика по нему. Оплата начисляется при нажатии на ролик и полном его просмотре;

Демонстрация видео начинается после клика по нему. Оплата начисляется при нажатии на ролик и полном его просмотре; Bumper Ads. Небольшая реклама, показ которой осуществляется перед включением основного видео. Из-за того, что ее нельзя отключить плата взимается за каждую демонстрацию.

Причины высокой эффективности контекстной видео рекламы



Высокая эффективность данного маркетингового инструмента объясняется сочетанием следующих факторов: