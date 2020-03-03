Будущее медицины — телемедицина

19 февраля в Самаре прошло выездное совещание, посвященное развитию цифровой медицины. Площадкой для совещания стал Самарский государственный медицинский университет. Основная цель выездного совещания — увидеть вживую лучшие разработки регионов, чтобы в дальнейшем внедрить их на территории всей страны. За последние годы в регионе в области цифровизации здравоохранения произошли значительные изменения. Именно поэтому Самарская область была выбрана для проведения выездного совещания. Примечательно, что цифровые изменения касаются не только центра, они касаются всей сферы здравоохранения региона.

В рамках гостевого визита сенаторы посетили областной онкологический диспансер, где им продемонстрировали, как может работать телемедицина. Уже сейчас самарские онкологи проводят первичное обследование по снимкам, которые поступают к ним из районных поликлиник и больниц. В спорных случаях онкологи могут проконсультироваться со своими коллегами из национально исследовательских медицинских центров и других больниц, консультации проходят в режиме онлайн.

Благодаря применению высоких технологий в лечении пациентов, меняется подход к самому лечению. Внедрение телемедицины поможет решить одну из ключевых проблем здравоохранения — высокую нагрузку на больницы и поликлиники. С использованием телемедицины становится возможным проведение медицинских осмотров без непосредственного присутствия пациента. Врачи смогут удаленно ставить диагнозы, а также вести пациентов. Конечно, первичный осмотр, должен проходить вживую, врачу необходимо осмотреть пациента очно.

Обеспечение доступности и качества медицины — важнейшая задача, которая стоит перед отечественным здравоохранением. Однако, учитывая гигантские масштабы страны, сделать это очень сложно. Для того чтобы обеспечить помощь в некоторых отдаленных районах, необходимо привлечение санитарной авиации. Именно поэтому развитие цифровой медицины становится особенно важным направлением. С ее помощью врачи из регионов смогут получить консультацию от опытных специалистов: нужна ли операция и как построить процесс лечения.

В первую очередь необходимо обеспечить доступ к интернету сельских медицинских пунктов и фельдшерско-акушерских пунктов. Тогда они смогут легко связаться со специалистами из районных больниц.

Над цифровизацией здравоохранения Министерство цифрового развития работает уже несколько лет, за это время удалось создать инфраструктуру, которая обеспечивает доступ к различным сервисам. Также развиваются мобильные приложения, которые помогают бороться с различными недугами и болезнями. Так, группа ученых из Кемерово разработала мобильное приложение, которое могут использовать люди, перенесшие сложные операции на сердце. Приложение уникально тем, что он оно предназначено для людей с тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, например: стенокардия и инфаркт миокарда.

Новое приложения дает возможность людям, проживающим в отдаленных районах, участвовать в программе реабилитации людям. Так, специалисты смогут удаленно наблюдать за изменением уровня холестерина, веса, также врачи смогу рассчитывать оптимальный уровень физических нагрузок.

Вместе с цифровизацией медицины, происходит цифровизация фармацевтики. Например, в Самаре уже работает сервис для заказа лекарств Мегаптека.ру. Сервис предназначен для поиска лекарств и других товаров в аптеках города, сравнения действующих цен и бронирования товаров. В Самаре с сервисом работают как крупные аптечные сети, так и небольшие аптечные пункты: сеть аптек Источник здоровья, Здоровый стиль, Фармация, Адонис, Алия-Фарма, Фармацевт, Планета Здоровья и другие.