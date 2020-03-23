101 роза – лучший выбор, чтобы произвести впечатление?

Как произвести неизгладимое впечатление на женщину? Правильно, подарить ей 101 розу. Каждая девушка мечтает о том, чтобы ей подарили такой шикарный букет – если вы живете в Самаре, то можете купить 101 розу для любимой на сайте цветочного салона «Охапка63»!

Лучший подарок по любому поводу

На самом деле, чтобы порадовать свою любимую шикарным букетом, повод не нужен. Но если вы хотите произвести по-настоящему крутое впечатление – обратите внимание на букеты, состоящие из 101 розы. Свежие, недавно срезанные ароматные цветы превосходно смотрятся в таких пышных букетах. Поверьте, любая женщина обомлеет от такого презента.

Максимальный восторг это вызовет, если вы приурочите такой подарок к какому-то значимому для вашей пары событию. Особенно запоминающимся будет вручение такого количества роз в момент предложения, на годовщину отношений / брака или в честь помолвки.

Как эффектно подарить 101 розу?

Мало купить шикарный букет – его нужно правильно преподнести, чтобы усилить эффект!

Закажите курьерскую доставку букета на дом. Сделайте сюрприз любимой женщине. Вложите в букет открытку с романтическим посланием или маленький вкусный презент. Если хотите добавить интриги – останьтесь инкогнито, чтобы позже раскрыть все карты.

Розы — достаточно прихотливые растения, поэтому малейшая неловкость курьера или неправильное хранение может сократить срок жизни срезанных цветов вдвое. Именно поэтому доставку цветов стоит выбирать тщательно. В салоне цветов «Охапка63» ohapka63.ru действует надежная, срочная доставка курьером, благодаря чему ваша избранница получит 101 розу уже через пару часов.

Подарите самостоятельно в особой обстановке — вручая такой шикарный букет не забывайте о правильных и искренних словах. Скажите то, что чувствуете, и не пытайтесь выучить написанный заранее текст. Увидев в ваших руках роскошный букет роз – женщина все поймет и без слов, поэтому не стоит переживать.

Позаботьтесь о том, чтобы запечатлеть это на память. Если ваш сюрприз связан с каким-то важным поводом, будь то помолвка или предложение руки и сердца – ваша любимая обязательно оценит то, что такой трогательный момент останется не только в вашей памяти, но и на фотографиях или видео.

Наймите фотографа, который запечатлит вручение подарка и поздравление, ведь это не только сохраненные воспоминания, но и возможность похвастаться в социальных сетях перед друзьями таким романтичным событием и качественными снимками!