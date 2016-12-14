Почему жители Самары рады зимним холодам?

Многие воспринимают приход зимы как стихийное бедствие. Свое отношение к времени года они объясняют резким снижением температуры, снегопадами. Жители же Самары имеют свой взгляд на данные погодные явления. Большинство из них не боятся зимы, а с удовольствием дожидаются наступления холодов.

Особенно рады суровым морозам почитатели активного образа жизни. Зима — это время, когда играть в хоккей можно прямо на улице. Любителям спорта для этого предоставлены все возможности. На площади имени Куйбышева планируется установка сразу двух хоккейных «коробок». Обустройством площадок занимается OOO «Сройкомплект». Стоимость капитальных сооружений превышает 660 тысяч рублей.

Габариты сооружений 30*70 метров и 38*78 метров. Заказчиком работ стало местное агентство, занимающееся организацией социально значимых культурных мероприятий. Площадки планируется использовать как для игр местной ребятни, так и в целях проведения городских соревнований. Речь идет о сооружениях, рассчитанных на продолжительный эксплуатационный ресурс, отвечающих требованиям современных стандартов. Подробная информация о новости представлена на сайте http://amsterdam-times.ru/pressrelizy/cshenki-byli-zadusheny-na-glazah-detej-v-omutninske/.

Зиму в Самаре с нетерпением ждут и творческие личности. В отношении них лед выступает в качестве не только замороженной воды, но и обладающего уникальными свойствами материала. Его местные умельцы используют для изготовления артхаусных сооружений.

Состязания по строительству ледяных конструкций в городе проводятся уже три года. За этот период вниманию зрителей были представлены игла-читальня, кинотеатр из льда, копия ледяного дворца, принимавшего зрителей во время проведения «белой» Олимпиады в Сочи. В этом году основной темой для мастеров стал чемпионат мира по футболу, отдельные этапы которого будут проходить на стадионах Самарской области. В начале января наступающего года на проспекте Ленина начнется возведение тематических фигур. Планируется изготовление фигуры футбольного мяча внушительных размеров и огромного хэш-тега «ЧМ-2018». Морозная погода создает все необходимые условия для того, чтобы мастер-класс по изготовлению фигур из природного материала прошел на высоком уровне. Льда гарантированно хватит для строительства масштабных сооружений.