Выбираем любимому мужу хорошую обувь

Некоторые мужчины категорически не выносят шопинг. Пойти в магазин для них – сродни средневековой пытке. Поэтому нередко заботливые супруги вынуждены подбирать своим благоверным не только одежду, но и обувь. Именно для них наша статья.

Баланс цены и качества

Пусть количество пар обуви у Вашего супруга будет скромным, но при этом не будет хромать их качество. Обувь должна быть кожаной, прочной и надежной. Зимой ботинки из кожи будут лучше сохранять тепло, а летом нога будет свободно дышать в натуральных моделях. Мужские кроссовки для лета вполне могут быть и из высококачественного текстиля.

Замшевая обувь может послужить достойной альтернативой кожаной обуви. Однако замша более капризна и требовательна. Она нуждается в особом отношении и уходе. Дождливая и слякотная погода могут негативно сказаться на ее внешнем виде. Но и достоинств у замшевых моделей достаточно. Они всегда смотрятся дорого и эстетично.

Натуральная кожа vs искусственная кожа: как не обмануться?

Искусственная кожа издает неприятный запах, едкий и химический. Натуральная кожа хорошей выделки пахнет приятно. Она теплая на ощупь. Подержите ее в руке некоторое время. Нагрелась и некоторое время продолжает сохранять тепло? Значит перед Вами изделие из натуральной кожи. Кожзаменитель остается прохладным.

Проведите по коже рукой. Натуральная эластична и более мягка по сравнению с искусственной. Кроме того, ее структура более однородна. Если нажать на натуральную кожу, под пальцами должна чувствоваться упругость и наполненность. Место нажатия практически моментально восстанавливает первоначальный вид.

Если попытаться проткнуть искусственную кожу иголкой, она легко поддастся. На месте прокола будет зиять обычная дырочка от иглы. Натуральную кожу не так-то легко проткнуть. Она будет «оказывать сопротивление».

Обратная сторона натуральной кожи имеет плотный короткий ворс. Если провести по ней рукой, его цвет должен поменяться за счет смены положения ворсинок. Обратная сторона кожзама, как правило, тканевая.

Подошва

Кожаная подошва – не самый практичный вариант для мужской обуви. Она имеет тенденцию к истиранию. И даже если и предполагает наличие какого-то протектора, вскоре от него мало что останется, и подошва начнет предательски скользить. Лучше выбирать ботинки с подошвой из полиуретана или резины, поскольку они водонепроницаемы и довольно устойчивы к износу. Кроме того, не забудьте про протектор, особенно в зимний период, чтобы Ваш мужчина мог чувствовать себя уверенно и в прямом смысле более крепко стоял на ногах.