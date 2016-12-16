Что надо знать при вызове эвакуатора?

Вы попали в аварию в Московской области? Машина сломалась в силу неведомых причин? Лучшим помощником в этой ситуации будет эвакуатор, который быстро довезет до автомобильного сервиса транспорт, внезапно решивший перестать работать.

Памятка водителю

Ехать куда-либо надо готовым к любым неприятностям. В этих целях следует записать номер компании, которая за скромную сумму поможет транспортировать автомобиль. Не стоит полагаться в этом деле на мобильный аппарат, запишите информацию на листке бумаги, который следует хранить на видном месте. При поломке наберите номер и сообщите диспетчеру требуемую информацию о марке автомобиля, месте выхода из строя и состоянии. Важно указать данные корректно, тогда к вам приедет подходящий эвакуатор, который легко справится с выполнением возложенной на него задачи. Помните, что моделей много, они разные, выбор определенной зависит от параметров вашего автомобиля.

Учтите, что ложные данные приведут к приезду неподходящего эвакуатора, после чего придется ждать еще одну машину, которая поможет справиться с возникшими проблемами.

Как машину грузят на эвакуатор?

Погрузка проходит в несколько шагов.

Место ДТП тщательно ограждают от других участников движения с помощью особых знаков.

К транспорту крепят ремень, а затем эвакуатор переносит его на платформу. Вы можете наблюдать за тем, чтобы кузов транспортного средства не касался крюка.

Затем машину снимают с ручного тормоза, а переключатель скоростей переводят в нейтральное положение.

Если у авто низкий клиренс, на рельсы укладываются доски, снижающие угол подъема колес.

Автомобиль должен двигаться размеренно, рывки исключены.

Если вы позвоните в подходящую компанию, имеющую внушительный автопарк, то никаких проблем возникнуть не должно. В хороших организациях предлагают невысокие цены на услуги эвакуатора.

Стоимость

Ценник зависит от ряда аспектов. Принимается во внимание расстояние, если машина вышла из строя в городе, а эвакуаторы компании недалеко, это позволит потратить меньше денег. Если проблемы возникли в пригороде, то придется доплачивать. Есть зависимость от типа вашего транспорта: легковые автомобили стоят дешевле, грузовые – дороже. Учитываются также сезон и время суток. С учетом этих параметров менеджер организации рассчитывает сумму, которая будет вам выставлена.

Выбирайте компанию правильно

Организация, которая давно и качественно эвакуирует автомобили, может в любой момент прислать профессиональных людей, которые быстро заберут ваш транспорт. Лично участвовать в этом процессе не придется. Сотрудники такой организации мастерски делают свою работу.

Важное преимущество сервиса – быстрый подбор подходящего эвакуатора, находящегося как можно ближе к месту поломки. Это позволяет обеспечить быстрое прибытие специалистов и минимальную стоимость эвакуации авто. Именно так действуют в сервисе «Эвакуатор дешево».

В хорошей компании всегда имеется спецтехника, которая легко перевезет любую машину, которая весит меньше 3,5 тонн. Делайте правильный выбор – в этом случае профессиональные сотрудники компании прибудут в кратчайший срок. Специалистами используется только современная техника, что значительно снижает вероятность повреждения автомобиля при транспортировке. Диспетчер обязательно задаст вам уточняющие вопросы, если вас что-то интересует, можно проконсультироваться. Помните – точная информация гарантирует экономию средств и времени, это идеальный способ минимизировать вероятность возникновения тех или иных проблем.