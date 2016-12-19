Лестницы для катеров

Телескопическая лестница для катера пользуется большой популярностью по причине своей практичности и компактности. Малые габариты и сверхнадежные механизмы, которые использованы при производстве, позволяют надежно закреплять приспособление стационарно или для временного пользования, а также оперативно разлаживать конструкцию до необходимой длины.

Лестница на лодку, а также трапы, ступеньки и кормовые платформы, представленные в интернет-магазине «1000 размеров» пользуются повышенным спросом в среде яхтсменов. Изделия не занимают много места при хранении, просты в монтаже, удобны в эксплуатации и всегда оказываются под рукой в нужный момент.

Качество товара неоднократно проверено на практике. Многие лестницы, купленные в нашем магазине, годами служат на яхтах, катерах и других маломерных судах. С течением времени производитель периодически совершенствует конструкцию судовых лестниц, поэтому с каждым новым поступлением у наших покупателей появляется возможность купить еще более надежные и функциональные приспособления.

Судовая лестница отечественного и зарубежного производства от интернет магазина «1000 размеров» обладает рядом преимуществ:

Каждая модель производится из металла высокого качества. Высокий уровень надежности, стойкости к морской воде и функциональности гарантируется.

Благодаря прямым поставкам от компаний, которые наладили полный цикл производства, мы предлагаем своим клиентам действительно демократичные цены на лестницы, платформы и ступеньки высокого качества.

Основные параметры, такие как химический состав металла, а также толщина труб и прочее тщательно контролируются производителем. Наши лестницы абсолютно безопасны для здоровья человека и состояния окружающей среды.

Все пластиковые, резиновые и деревянные элементы выполнены из сверхнадежных материалов, которые противостоят стихии и другим разрушающим факторам ничуть не хуже металлических элементов.

На каждом этапе производства осуществляется контроль качества изготовленной продукции. В выборочном порядке лестницы тестируются на способность выдерживать нагрузку на много килограмм и несколько тысяч циклов открытия-закрытия. Каждое изделие находится на гарантии, сертифицировано и поставляется вместе с необходимой сопроводительной документацией. При возникновении дополнительных вопросов вы всегда сможете обратиться к нашим менеджерам консультантам. Развернутая консультация предоставляется по любым вопросам.