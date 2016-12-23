Современные методы лечения зубов

Большинство стоматологических клиник в настоящее время специализируются на предоставлении различных видов услуг: консультации и профилактика, детская и терапевтическая стоматология, хирургическое вмешательство, профессиональная чистка и отбеливание зубов, лечение и пломбирование корневых каналов, и многое другое.

Современная стоматология в Орле стала настолько развитой, что многие люди перестали бояться посещать стоматологический кабинет. Негативный образ о врачах стоматологах остался в прошлом, он исчез в тот период, когда в данной области медицины стали использоваться новые методы и технологии лечение зубов – безболезненные, безопасные и эффективные. Технологический прогресс также коснулся стоматологического оборудования. На смену устаревшему, пришло новое диагностическое и профилактическое оборудование, современные установки для лечения и стерилизации.

Существует несколько способов лечения зубов

Наиболее распространенная технология, практикуемая стоматологами – лечение с использованием бормашины.

Деликатными способами лечения принято считать:

Лечение воздушно-абразивной смесью при поверхностном и среднем поражении зуба.

Метод озонотерапии, не требующий анестезии. Газ подается вместе с воздухом при помощи специального аппарата и убивает все патогенные бактерии.

Химико-механический метод, при котором используется специальный гель, наносимый на участок зуба, пораженного кариесом. Он расщепляет пораженную кариесом эмаль, после чего высушивается и подготавливает зуб к дальнейшему пломбированию. Используется при поверхностном кариесе.

Новые и безопасные методы

С каждым днем лазерное лечение зубов в Орле приобретает широкую популярность. Это совершенно новый и уникальный метод, при котором не требуется сверление, а вместо него используется лазерный луч. Он проводит тепло до 1000 мкм и при этом обеспечивает 100% стерилизацию участка, на который воздействует. Его применяют при лечении заболеваний десен, для коррекции уздечки и при лечении кариеса.

Высокая эффективность лечения лазерным лучом достигается за счет использования коротких и мощных импульсов, генерируемых специальным оборудованием с использованием новейших технологий. Использование лазера создает условия для безболезненного лечения и дальнейшего пломбирования корневых каналов пломбировочными материалами. Единственным недостатком такого лечения, пока что, остается его достаточно высокая стоимость.