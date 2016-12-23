Натуральный травертин в слэбах от Stone Collection в Москве и области

Травертин – натуральный камень с уникальными эксплуатационными свойствами. Горная порода применяется в строительстве с давних времен. Сегодня травертин также в моде. Материал используется для отделки фасадов, а также внутреннего оформления помещений.

Наиболее наглядный пример использования травертина в отделке – Колизей. При его строительстве и внутреннем оформлении, мастера использовали именно этот материал.

Во всем мире Колизей принято считать одним из лучших памятников зодчества. Травертин – натуральный материал, который добывается во многих странах мира: в странах Европы, Азии, Африке.Если вы решили оформить свой дом натуральным камнем, рекомендуем остановить выбор на продукции компании Stone Collection.

Травертин в слэбах от Стоун Коллекшн – это роскошные эстетические свойства, доступная цена и большой спектр возможностей.Травертин от Stone Collection используется при отделке и оформлении жилых помещений, офисов, торговых площадей.

В квартирах и домах плиткой из натурального камня может быть выложен пол или стены. Также камень используется для кладки дорожек на приусадебных участках, для укладки патио.

Камень имеет необыкновенную и очень красивую фактуру. Слэбы их травертина выглядят очень гармонично, красиво и прекрасно вписываются в любой интерьер.

Какие изделия из травертина можно купить в Москве и городах России?

Компания Stone Collection предлагает травертин в плитах или в виде готовых изделий.

Вниманию клиентов предлагаются уже готовые изделия из натурального камня:

столешницы, подоконники, столы, панно;

перила и барные стойки;

ступени для лестниц;

брусчатка, камины.

Кроме того, имеется возможность оформить индивидуальный заказ.

Дизайнеры и мастера компании Stone Collection готовы сделать оригинальные и эксклюзивные изделия с учетом всех ваших пожеланий и требований.Травертин в слэбах от Stone Collection может использоваться как для внешней, так и для внутренней отделки помещений.

Достойные эксплуатационные свойства камня делают изделия из травертина очень прочными и надежными, такими, которые служат долгие годы.Материал прекрасно сочетается с другими видами отделки и прочими материалами: деревом, металлом, стеклом и даже пластиком.

Оформив дом слэбами их травертина, вы сможете продемонстрировать окружающим свой небанальный вкус и состоятельность.На сайте Stone Collection представлен каталог травертина разных оттенков и цветов в широком ценовом диапазоне.

Каждый клиент сможет подобрать именно тот вариант, который устроит по всем параметрам.Позвоните по контактным телефонам, представленным на сайте и специалисты компании Stone Collection предоставят более подробную информацию о качестве и достоинствах натурального камня, а также о преимуществах сотрудничества с нашей компанией.