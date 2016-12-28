Мобильная связь: актуальная информация для правильного выбора

На сегодняшний день невозможно представить себе жизнь без сотовой связи, так как теперь уже почти каждый человек является абонентом той или иной компании. Еще несколько лет назад мобильная связь была роскошью, а сегодня это средство коммуникации с любым уголком планеты, что, безусловно, является привлекательным и необходимым как в повседневной жизни, так и для ведения бизнеса.

На территории России самыми востребованными операторами являются МТС, МегаФон, Билайн, Теле2 и ряд других провайдеров. Последнее время все компании предлагают новые виды услуг и изменяют свои тарифы, поэтому и возникает вопрос о покупке симкарты оператора с более выгодными тарифными планами и услугами.

Какой из вариантов самый удобный, зависит от многих факторов и личных потребностей каждого человека. Здесь важно учитывать территориальное расположение абонента, так как все операторы имеют разное покрытие в том или ином регионе. Например, МТС, согласно данным этого провайдера, на 100% покрывает всю территорию Российской Федерации, что особенно важно для отдаленных и труднодоступных мест.

Соответственно, это первое, на что следует обращать внимание при выборе того, какая мобильная связь будет устраивать. Другие крупные провайдеры покрывают территорию страны приблизительно на 85%, а более мелкие компании в основном базируются только в больших городах, так как являются представителями развивающихся новых стандартов 3G и 4G.

На что еще обращают внимание при выборе провайдера мобильной связи, так это на тарифы. В России тарифные планы одного и того же оператора могут значительно отличаться в зависимости от региона предоставления услуги. Это обусловлено, прежде всего, дальностью расположения базовых станций, которые требуют установки дорогостоящего оборудования, и сложностью его обслуживания.

Тем не менее, в условиях конкурентной борьбы за абонентов все компании проводят маркетинговые исследования рынка телекоммуникационных услуг и предлагают всевозможные акции, благодаря которым можно подобрать приемлемый для себя тарифный план, исходя из собственных потребностей.

Следующее, что привлекает внимание абонентов – это предоставление новых услуг и скорость передачи и приема данных. На сегодняшний день благодаря развитию новых стандартов 3G и 4G уже все крупные российские операторы мобильной связи имеют возможность предложить своим клиентам высокоскоростной мобильный интернет и видеосвязь.

Источник: www.gsmcorporacia.ru