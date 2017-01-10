Ричтраки – эффективная складская техника нового поколения

Современные тенденции развития складского бизнеса в РФ предусматривают «наращивание» свободного пространства для размещения грузов не вширь, а вверх. И это неудивительно. Каждый клочок земли обходится бизнесмену недешево как в случае покупки, так и при аренде. Чтобы получить максимальную прибыль при минимальных вложениях, складские комплексы оснащаются стеллажными конструкциями высотой в 10, 11, а иногда в 13-14 метров. Для размещения товаров и продукции на верхних ярусах подобной мебели необходимо специальное оборудование. Это, естественно, не обычные электрические погрузчики, которые позволяют поднимать грузы на высоту лишь в 6-7 метров. Более целесообразны в таких случаях ричтраки высотные, предлагаемые, например, компанией YALE.

Указанный производитель выпускает целую линейку техники для складских помещений. Различные модели ричтраков отличаются, прежде всего, уровнем грузоподъемности. Показатели варьируются в пределах от 1,4 до 2,5 тонны. Устройства отлично подходят для перемещения и подъема грузов различного типа – обычных, габаритных, длинномерных. При этом они характеризуются компактными габаритами, что позволяет выполнять складские задачи даже в условиях ограниченного пространства.

Высота подъема грузов может быть также различной. Этот производитель комплектует свой спецтранспорт трехсекционными грузоподъемниками. Компактная складная мачта исключает вероятность задевания ворот, труб и прочих конструкций. Варьируется показатель максимальной высоты подъема грузов у различных моделей ричтраков от 4,6 до 11,4 метров. И это далеко не все преимущества рассматриваемого оборудования.

Любой ричтрак yale обладает целым рядом неоспоримых достоинств. Заключаются они в следующих аспектах:

возможность применения в различных климатических условиях – отапливаемая кабина позволяет оператору работать при внешней температуре до -30 градусов;

широкий угол обзора – современная видеосистема дает возможность наблюдать за грузом, что гарантирует высокий уровень эффективности работ;

автоматизация операций – бортовой компьютер позволяет программировать высоту подъема грузов.

При всех положительных характеристиках ричтраки имеют весьма доступную стоимость. Кроме того, они экономичны в плане обслуживания и ремонта. В настоящее время данный вид складской техники считается наиболее совершенным.