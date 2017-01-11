Дом из дерева надежен и удобен для проживания

Приобрести дом из экологического материала, которым является дерево – выгодно. Возведенный из гармонично сочетающихся в одном строении хвойных и лиственных пород, таких как осина, липа, дуб и сосна, дом получается теплым и уютным. Благодаря особой пропитке, он не подвержен гниению, устойчив к возгораниям, способен поддерживать комфортный микроклимат внутри помещений, в нем, владельцы дома прекрасно чувствуют себя в любой период времени.

Преимущество сотрудничества с профессионалами

Дом со сруба, можно выполнить по успешно зарекомендовавшим себя проектам, или по эскизам, представленным заказчиком. Компании, успешно занимающиеся строительством деревянных домов, такие как КиевГорБуд, выполняют сдачу дома под ключ и учитывают все пожелания клиента, они:

используют старинные знания плотницких приемов;

грамотно отбирают бревна во время строительства сруба;

в точности соблюдают сроки сдачи объекта в эксплуатацию;

профессионально прокладывают инженерные коммуникации;

не изменяют стоимость проекта, озвученную при заключении договора.

Сочетание комфорта и соблюдение традиций в деревянных строениях

Дом из бруса сохраняет свой образ и естественно смотрится в коттеджных поселках, рядом с современными загородными строениями. При этом, внутри него существует все необходимое для комфортного проживания — отопление, вентиляция, кондиционирование, электричество и газ, а планирование выполнено таким образом, чтобы все члены семьи, проживающие в доме, чувствовали себя удобно.

Своевременная сдача объекта

Приобретая дом со сруба производства Киевгорбуд, компании, имеющей собственное производство и занимающейся строительством более 10 лет, клиенту предлагается:

демократичная цена;

гарантия на выполненные работы;

небольшие сроки на возведение сруба;

реализация проектов любой сложности;

соблюдение сроков и качества выполнения заказа;

сотрудничество с опытными проектировщиками и плотниками;

курирование объекта от выбора проекта дома, до выполнения внешней отделки;

прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с технической документацией проекта.

Преимущество деревянного дома

Дом со сруба не нуждается в дополнительной отделке, но ее можно выполнить по желанию заказчика. Дерево способно дышать, создавая в доме особый микроклимат, благоприятный для здоровья. Деревянный дом долговечен, экологичен, в отличие от строений их кирпича, имеет меньшую стоимость, на его возведение не требуется много времени.