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Дом из дерева надежен и удобен для проживания

Дом из дерева надежен и удобен для проживания

Автор:

11.01.2017
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Приобрести дом из экологического материала, которым является дерево – выгодно. Возведенный из гармонично сочетающихся в одном строении хвойных и лиственных пород, таких как осина, липа, дуб и сосна, дом получается теплым и уютным. Благодаря особой пропитке, он не подвержен гниению, устойчив к возгораниям, способен поддерживать комфортный микроклимат внутри помещений, в нем, владельцы дома прекрасно чувствуют себя в любой период времени.

Преимущество сотрудничества с профессионалами

Дом со сруба, можно выполнить по успешно зарекомендовавшим себя проектам, или по эскизам, представленным заказчиком. Компании, успешно занимающиеся строительством деревянных домов, такие как КиевГорБуд, выполняют сдачу дома под ключ и учитывают все пожелания клиента, они:

  • используют старинные знания плотницких приемов;
  • грамотно отбирают бревна во время строительства сруба;
  • в точности соблюдают сроки сдачи объекта в эксплуатацию;
  • профессионально прокладывают инженерные коммуникации;
  • не изменяют стоимость проекта, озвученную при заключении договора.

Сочетание комфорта и соблюдение традиций в деревянных строениях

Дом из бруса сохраняет свой образ и естественно смотрится в коттеджных поселках, рядом с современными загородными строениями. При этом, внутри него существует все необходимое для комфортного проживания — отопление, вентиляция, кондиционирование, электричество и газ, а планирование выполнено таким образом, чтобы все члены семьи, проживающие в доме, чувствовали себя удобно.

Своевременная сдача объекта

Приобретая дом со сруба производства Киевгорбуд, компании, имеющей собственное производство и занимающейся строительством более 10 лет, клиенту предлагается:

  • демократичная цена;
  • гарантия на выполненные работы;
  • небольшие сроки на возведение сруба;
  • реализация проектов любой сложности;
  • соблюдение сроков и качества выполнения заказа;
  • сотрудничество с опытными проектировщиками и плотниками;
  • курирование объекта от выбора проекта дома, до выполнения внешней отделки;
  • прокладка инженерных коммуникаций в соответствии с технической документацией проекта.
Преимущество деревянного дома

Дом со сруба не нуждается в дополнительной отделке, но ее можно выполнить по желанию заказчика. Дерево способно дышать, создавая в доме особый микроклимат, благоприятный для здоровья. Деревянный дом долговечен, экологичен, в отличие от строений их кирпича, имеет меньшую стоимость, на его возведение не требуется много времени.

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