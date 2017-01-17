Аренда любых видов экскаваторов

Может возникнуть ситуация, когда для выполнения работ невозможно использовать большие машины и габаритную технику. К примеру, работа будет выполняться на местности, на которой крупногабаритной технике сложно будет выполнять свои основные функции. Для этого используются мини-варианты, то есть мини-экскаваторы. Несмотря на то, что они значительно дешевле стандартного спецавтотранспорта, при редком использовании приобретать их не всегда выгодно. В таком случае идеальный вариант – аренда. Это очень удобно, экономично и практично.

Преимущества маленького экскаватора

Как уже очевидно из названия, техника обладает небольшими размерами, она компактна, и ее легко эксплуатировать. Несмотря на эти показатели, она достаточно мощная и справится со многими сложными задачами наравне с габаритной техникой. Маленький экскаватор обладает рядом преимуществ, ведь с его помощью можно произвести практически все виды строительных и демонтажных работ. Самое главное, что он является незаменимым помощником при работах в жилых массивах, где использование габаритной техники не то что невозможно, но и опасно для жизни людей.

Также удобство мини экскаватора в том, что он поможет на первоначальном этапе строительных работ. Так, с его помощью можно вырыть ямы, котлованы, траншеи. Если требуется выполнение данного вида работ вблизи какого-либо сооружения, то мини-помощник отлично справится с этой задачей.

Основное отличие мини экскаватора от громоздкой техники в том, что его можно использовать во время навесных работ. Часто встретить данное оборудование можно на улицах города и не только во время строительных работ или демонтажа. Так, мини экскаватор используют для чистки снега, для выравнивания поверхности земли, щебеня.

Часто используют данное оборудование люди, проживающие в частных секторах и загородных домах, так как с его помощью можно начать конструирование канализации, даже если работу нужно производить между деревьями.

Если у вас небольшая территория, то габаритная техника просто не развернется и не заедет к вам на участок. И даже в такой ситуации рекомендовано использовать мини-экскаватор.

Взять маленький экскаватор в аренду вы сможете легко, так как сегодня данный вид техники очень популярен и актуален.

Использование экскаватора во время демонтажа конструкций

Очень сложно произвести демонтаж конструкций без специальной техники. Не обязательно использовать дорогостоящее оборудование и тем более приобретать его в свою собственность. Сегодня все виды спецтехники, от экскаваторов до самосвалов можно взять в аренду. Благодаря экскаватору можно произвести демонтаж сооружений. Это может быть, как конструкция из металла, так и снос бетонных конструкций и деревянных построек.

К примеру, для того чтобы снести металлический каркас, промышленное здание или фермерские конструкции использовать обычную рабочую силу невозможно. Именно для этого и существует специальная техника. Ряд компаний, которые занимаются арендой оборудования, готовы вам предоставить ее для демонтажа построек и выполнения ряда других работ. В автопарке таких компаний имеются бульдозеры, буры, краны, экскаваторы с дополнительными насадками и т.д.

Важно принять во внимание, что во время аренды техники при необходимости предоставляется и команда высококвалифицированных специалистов. Такой вид услуги называется аренда с экипажем. Все виды работ специалистами работы ведутся с учетом вида демонтажа, ведь, к примеру, металлическую конструкцию можно сносить для повторного использования, а можно ликвидировать безвозвратно.