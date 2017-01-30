Траурные венки из живых цветов – лучший способ почтить память усопшего

В жизни каждого человека наступает момент потери близких. Это невосполнимая утрата, которая всегда происходит неожиданно. При условии длительной болезни родственника или близкого человека, смерть все равно является тяжелой утратой, к ней невозможно привыкнуть или подготовиться. Все, что можно сделать после потери людей, так это почтить их память. Траурные венки из живых цветов помогут сделать этот процесс торжественным и трогательным.

Какие выбрать траурные венки?

Может показаться, что все венки абсолютно одинаковые, но это далеко не так. Каждое такое изделие выполнено по специальному проекту, содержит уникальную композицию цветов и обладает собственным дизайном. При возникновении трудностей в выборе рекомендуется ориентироваться на свой вкус и советы консультанта, который порекомендует, какой именно требуется купить траурный венок из живых цветов .

Основные параметры такого товара

Композиция – определяется разновидностью цветов в одном венке, их компоновкой и цветовой гаммой. При желании рекомендуется довериться опытному флористу компании, которая реализует траурные венки. В качестве предпочтений можно указать собственные любимые цветы, символизирующие о скорби и утрате. Большинство людей покупают траурные венки из живых цветов, которые любил при жизни усопший – это трогательно и символично.

Дизайн венка – чаще это овальная форма с наличием подставки для вертикального расположения или при ее отсутствии, когда изделие предполагается разместить горизонтально. Выбор должен основываться на предназначении товара и его внешнем виде.

Габариты – траурный венок из живых цветов предполагает высоту от 120 до 180 см. Параметром выбора может служить как его предназначение, так и ценовая категория, если имеется ограничение в средствах. Размеры изделий могут быть различны при составлении композиции из нескольких вариантов. Подробную информацию нужно уточнить у сотрудников компании или профессионального флориста, который сможет оказать помощь в данном вопросе.

Когда нужно покупать венок из живых цветов?

Учитывая недолгий срок хранения живых цветов, каждая композиция составляется индивидуально. Именно поэтому рекомендуется позаботиться о приобретении такого товара заранее, чтобы специалисты успели изготовить выбранный вариант. Рекомендуется осуществлять заказ за 1-2 дня до необходимой даты. Это время не повлияет на свежесть цветов, похоронный атрибут будет готов непосредственно ко дню похорон.