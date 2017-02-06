Подарок принцессе на 8 Марта

Как приятно радовать детей подарками, и видеть счастливые улыбки на детских личиках! На носу 8 марта, и хочется чем-то особенным удивить самых маленьких представительниц женского пола. Тем более, крошки уже хорошо понимают, что этот день особенный. Малышки рисуют для мамочек и бабушек открытки, и учат стишки про этот весенний праздник. Ну и конечно, как и все женщины ждут приятные сюрпризы и подарки.

Поэтому ни в коем случае нельзя обделить вниманием маленьких принцесс. Самый простой вариант — это подарить всем женщинам в доме по букетику живых цветов. Но если маме Вы приготовили презент в красивой упаковке, то для дочки нужно подобрать коробку с бантом или нарядный пакет.

Девочки очень любят внимание к себе, поэтому вручать презент лучше с торжественным видом. Выбрать сюрприз принцессе на 8 марта будет гораздо легче, если хорошо знаешь интересы девочки. Например, в какие игрушки она предпочитает играть.

Для маленьких леди можно приобрести детские наборы косметики, изящные сумочки, красивую одежду, аксессуары для волос. Малышки очень любят наряжаться и делать себе разные прически. Даже если у девочки короткие волосы, маленькая модница всегда найдет применение всевозможным заколочкам и резиночкам. Для хранения этих аксессуаров можно подарить маленькой принцессе красивую шкатулочку или сундучок.

Девочки приходят в дикий восторг при виде мягких игрушек и кукол в красивом платье. Но не все девчонки играют в куклы, некоторые предпочитают «мальчуковые» игрушки. Например, им нравится поиграть в дартс, пострелять из водного пистолета или собрать модель автомобиля.

Юным леди в качестве подарка на 8 марта можно преподнести набор для творчества. В специализированных магазинах есть наборы, с помощью которых малышка сможет варить мыло, изготавливать духи, плести фенечки из бисера или вышивать картину.

У маленьких девочек, как правило, огромная тяга к творчеству, поэтому хорошим подарком для них будут канцелярские товары: краски, кисточки, фломастеры, цветная бумага.

Беспроигрышный вариант — это сладкие подарки, но желательно, чтобы они были не только вкусными, но и оригинальными. В интернет-магазине Красный Куб можно купить необычные печенья с предсказаниями и другие сладости в упаковке с тематикой весеннего праздника.

Какой бы подарок Вы не выбрали, важно не просто вручить его маленькой леди, но и сказать теплые слова и поздравления. Доставить ребенку радость в женский день в Ваших руках!