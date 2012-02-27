Скоро никто не приедет

О причинах кадрового голода, нехватке транспорта и других проблемах самарской скорой помощи, из-за которых разрушается необходимая городу служба, мы побеседовали с заместителем председателя профсоюзного комитета ММБУ Станция скорой медицинской помощи г.о. Самара Василием Божиком.
— Наша профсоюзная организация насчитывает до 1000 человек, 2/3 из которых — водители, фельдшеры, врачи административно-хозяйственная служба. Я работаю простым врачом, ежедневно выезжаю на вызовы и постоянно сталкиваюсь с безобразием, которое творит администрация. Не будем говорить про всю структуру, потому что там часть людей тоже подневольная, которая выполняет указания главного врача Молокова Владимира Афанасьевича.
— Он наш, местный?
— Свалился он на нашу голову 6 лет назад из военного госпиталя. Сейчас — еще одно несчастье, в лице его сына Молокова Алексея Владимировича, который является его правой рукой, заведующим центральной подстанцией. Это самая главная подстанция, которая осуществляет обслуживание больниц на большей части г.о. Самара. По моей инициативе в начале февраля работала комиссия городского департамента здравоохранения. Я считаю работу комиссии однобокой, их деятельность была направлена не на то, чтобы решить проблемы, а скорее на то, чтобы скрыть недостатки.
— Результаты есть уже?
— Результаты уже должны быть, но их нет. Начнем с проблем, которые ставились перед комиссией: Первая проблема — критически убывающее количество медицинских работников (врачей, фельдшеров, в том числе водителей, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи населению). Точной статистики у меня нет, но на 2011 год нас покинула половина персонала.
— Я так понимаю, работа в скорой требует определенных навыков.
— Необходимо как минимум три года для того, чтобы врач мог работать самостоятельно. К тому же у нас и работа, и люди специфические. То есть если человек пришел и удержался три года, он будет работать, если не удержался в течение года – никогда не вернется. Молодые кадры приходят к нам, получают определенные навыки, сертификат врача скорой помощи (без которого, естественно, невозможно работать) и, набравшись опыта, в течение года уходят в частные структуры. Возьмите службу 911 или другие частные службы – там работают все наши люди.
— То есть в данном случае есть куда уходить?
— Куда уходить есть, но смысла в этом никакого нет. Сейчас уже рынки перенасыщены. Часто врачи работают на полставки, совмещают работу у нас и в частных структурах. А какой из него работник, когда он сутками пашет? Комиссия говорит, что это его личное дело.
— А вы думаете запретить такую практику каким-то образом?
— Это не эффективно. Мартышкин труд. Система гибкая и умная, она построена таким образом, что подрабатывать в частной клинике, например, и совмещать здесь, в бесплатной скорой, не выгодно. Но люди уходят не только из-за зарплаты, а и потому, что к ним по-свински относятся. Постоянное третирование, шантаж, или, бывает, доводят до увольнения по собственному желанию. Поэтому и люди к нам не идут. А когда человек приходит в коммерческую структуру, его готовы на руках носить.
У нас многие работники — пенсионного возраста, а часть людей — предпенсионного. Так что, если где-то что-то «вякнешь», тебя потом не возьмут никуда. И молодежь у нас не держится. Приходит и сразу же уходит. Не выдерживает нагрузок. Людей очень мало, поэтому когда не хватает бригад, то идут на хитрость – могут поставить работать одного фельдшера и водителя. Все. К тому же в силу своей профессиональной подготовки врачи и фельдшеры не всегда могут оказать помощь. Мы получаем «санитарские», а это 350 рублей. А санитаров нет.
При этом фельдшеров первого года посылают обычно первым номером, как врачей. Представьте себе, человек год всего отработал после медицинского колледжа и приезжает к вам на вызов. О чем можно говорить?
А кроме того, бывает так, что из-за нехватки людей этого человека могут одного отправить на вызов.
— Какие еще проблемы не торопятся решать?
— Следующая проблема – это санитарный транспорт. Количество людей, непосредственно участвующих в лечебном процессе, убывает, административный персонал увеличивается. Например, раньше у нас заведующий подстанцией был один. Подстанций не одна – много. И в течение трех последних лет у нас заведующий подстанцией один, плюс старший врач. И старший врач выполняет сегодня те же самые функции, что выполнял заведующий. А вот заведующий центральной подстанцией – бьет баклуши. У него военно-медицинское образование, к скорой помощи отношения вообще никакого не имеет. Ему не то что заведующим, ему на линии нужно проработать 5-6 лет, чтобы понимать весь этот механизм и управлять им. Я уже не говорю о хозяйственной службе, которая распухла в разы. Основную часть бюджета налогоплательщиков пожирает вот эта часть людей. Плюс обслуживающий их персонал (санитарки, водители и т.д.).
— Давайте к транспорту вернемся.
— Санитарный транспорт находится в крайне плачевном состоянии. Есть одна-две машины, которые у нас имеются просто для видимости. На остальных машинах больных перевозить порой просто опасно. Транспорт находится в таком состоянии, что не может пройти даже техосмотр. В то же время с автомобилями у руководства все в порядке. Если раньше главврач ездил на автомобиле «Волга», то его, конечно, сейчас эта машина не устраивает. По-моему, у главврача должна быть санитарная машина. Чтобы предвидеть ситуацию с нехваткой транспорта.
— А новый транспорт какой-то поступал?
— «Фиаты», которые к нам поступили, задействованы под реанимационную бригаду, но их три-четыре машины. Они тоже «выставочные». Для них, естественно, контингент обслуживания другой, но все же они эксплуатируются.
— Насколько я знаю, в Штатах есть реанимационные автомобили, где блок просто вынимается и вывозится. То есть машина сзади открывается, они продолжают делать операцию, пострадавшего ввозят вовнутрь в больницу прямо целиком с аппаратом.
— Но это Штаты. Мы отстаем не только от них, а даже от наших европейских партнеров. Хотя в неспокойные 90-е годы к нам приезжали из Франции, из Англии перенимать опыт работы.
— Эти огромные деньги, которые сейчас пускаются на здравоохранение, их вообще видно? Например, то же оснащение автомобилей? По телевизору выступал врач в одной передаче, он говорил о том, что у него ничего нет – один кардиограф на две машины.
— Я, например, в процессе работы на днях поменял три кардиографа. Они находятся в плачевном состоянии. Учитывая специфику работы, за сутки я могу перегрузиться из одной машины в другую вместе с аппаратурой несколько раз. Представляете себе, как сложно перегрузить аппаратуру? Бывает, за сутки я делаю это три-четыре раза, а машина может сломаться, человек может заболеть и так далее.
— Есть ли какие-то нормативы, по которым определяют, сколько необходимо машин скорой помощи для обслуживания населения?
— Администрация отменила все нормативы и, судя по всему, не торопится вводить новые. Даже в 90-е годы были нормы — на 10 тысяч населения одна карета скорой помощи. Если суммировать работу нашей скорой и других, которые есть в городе, включая платные услуги, все вместе мы не перекроем и половины вызовов, может быть 2/3, учитывая, что в сутки обращаются от 1500 до 1800 человек. Сейчас в СМИ наш главврач сообщил, что 50% вызовов — это головная боль и температура, и мы на них выезжать не должны. Ни в одной стране мира этого нет. Бред.
— Какие еще проблемы существуют?
— Третья проблема, о которой я тоже поднимал вопрос на комиссии, это грубое нарушение трудового законодательства. Возьмем, к примеру, коллективный договор, который составляется с учетом Трудового кодекса. Мы разрабатывали его три месяца, обсуждали на подстанциях. Итог — часть пунктов администрация просто вычеркнула.
— Без объяснения? Их не стало и все?
— Администрация не стала их принимать, и когда я предложил внести их в протокол разногласий, естественно, это вызвало крайне негативную реакцию. Например, вычеркнут пункт о том, что если человек увольняется в силу выхода на пенсию, по болезни или какой-то другой уважительной причине, ему полагается временное пособие. Такие действия объясняют отсутствием финансирования. К тому же нарушается режим труда и отдыха. Например, у бригады нет времени на обеденный перерыв. Ты закончил обслуживание одного вызова, а по телефону дают уже другой. Это безостановочный поток.
— При этом машина может через час после вызова приехать, потому что физически не успевает?
— Да и не только через час. ЗАДЕРЖКИ В СВЯЗИ С НЕХВАТКОЙ БРИГАД СКОРОЙ ПОМОЩИ СОСТАВЛЯЮТ ЧАС И БОЛЕЕ, особенно в период с 16 до двух часов ночи.
“Скоро никто не приедет”: 70 комментариев
Да убирайте вы этого Молокова уже что вы все смотрите…
Куда?
На …..
что за безпредел, посмотрите на Промышленную подстанцию молодых ставят работать за врачей да еще и по одному, когда закончится весь этот бардак….
Утро начиналось так…. прихожу на работу… в бригаднике одна…. Иду к ШАКАЮ… говорю, что работать одна не буду , а он в ответ тогда пиши заявление и уходи отсюда…. ухожу из кабинета… через 15 минут мне дают САНИТАРКУ которая моет полы… и говорят что она мне будет помагать на вызове…. КАКИМ ОБРАЗОМ ТО???? Вот такое творится на Промышленной станции.. И это не бред как ты написал!!! Не пытайся теперь отмазаться, что такое было…. Ты всех доводишь и тебе все равно кто перед тобой мал или стар….
про приписки сверхнормативных вызовов Вы абсолютно правы. Вот только не учли, что Карло Григорич был в этом деле номер один. На вызова ездил только если это была алкогольная интоксикация, где можно бабки срубить или зубчаниновские состоятельные цыгане, которые тоже платили. Реальных больных он и в глаза не видел! В остальное время в компании своего оруженосца Андрея резался в карты в водительской , вызова вбивали диспетчера или кто нибудь звонил с телефона на 03, делал левый вызов для Шакая. Вот поэтому , после того как его назначили заведующим прома, Шакая взялся за выживание сотрудников которые были свидетелями его доблестной "работы". То есть старенькие , для которых он был просто Карло, уже не смогут носом ткнуть, а новенькие ни чего этого не видели. Вот и вся "тактика со стратегией"
совершенно с вами согласен. так как был сам этому живой свидетель. приходилось и работать с самии карло…и скажу я вам… как врач он еще более некомпетентен чем как руководитель.доходило до того что если вызов на 5 этаже это чудо кричало из машины чтобы люди спускались ехать в больницу. поэтому он и выжил со станции почти всех старых опытных сотрудников которые знали про него правду.. куда как удобно выставлять себя крутым скоропомощником перед вчерашними студентами. нас выставляют перед населением хамами бездарями и лодырями… а кто ?? Цыбин?? которые ниодного наркоза то не сделал…. анестезиолог тряпошный..Вдумайтесь до какого состояния надо довести людей что бы такое писали в сеть..
мне просто интересно..это как же нужно довести людей чтобы они стали все это писать?? до какого состояния?? и что..все пьяницы и лодыри??..сомневаюсь..увольняются нормальные люди доведенные до крайности или не желающие больше терпеть постоянное хамство и нестпаведливость в свой адрес. когда я устраивалась работать мне обещали достойную зар. плату и премии, при условии хорошой работы, спец. одежду…в итоге зар. плата как у дворника, премии получают те кто выслужился, а спец. одежду я так и не получила…дырявый старый бушлат на 4-ре размера больше меня не в счет!! на вызыва с такой аппаратурой ходить стремно, машины холодные (приходишь с суток и под одеялом еще часа 2-а дрожишь), постоянно ломаются…короче в таких условиях не то что пациентов, самим ездить а тем более работать нельзя!! и так Молоков все привел в порядок??Карло только и может унижать всех..не знала что на проме уже санитарки на линии..ужас..и какуюинтересно помощь они на вызове окажут..полы помоют??? и все из-за Шакая..люди от него бегут, работать некому!!! Почему никто не жалуется например на Советскую, Куйбышевскую или Касноглинскую п/ст?? Да они наоборот своих заведующих отстаивать будут…я больше всего уверена что и там не все гладко…но это люди и отношения, а в них никогда ничего идеально не бывает! Зато такого произвола и всевластия как на проме нет!!! а фельдшер может быть и может работать один..но..если он согласен, а не так..иначе сгною, и если один, то тогда должна быть дифференцировка вызывов (перевозки например, а не на безсознанки посылать).
Как Шакая говорит, что увольняет только бездарей… Бред…. Люди бегут, от одного вида и общения с ним… Что получается 7 человек в январе ушло и все такие плохие??? А может с себя нужно начать? Так уж прям он умен и проф пригоден… вышел бы на линию пару раз один и показал бы как работать нужно….
Я врач стационара сталкивался с Васей Божиком. как доктор — мертвый, постоянно хамит. его самого учить надо. Отработал столько лет, а в итоге набрался одной ерунды. Молоков их пахать заставляет, а этот кляузник извергается… местами. Сам себе противоречит. пишет — пришла комиссия, а потом и комиссия плохая :))) Весна!! У таких как Божик — обострение !!
Сколько тебе заплатили!?Клевета!!!Видно он тебя тоже заставил "пахать",только сайты с форумами про Молокова? А Василий Николаевич Божик профессионал своего дела,о чем знаю не по наслышке.
Алкоголик и бездарь. одно слово гагауз
Doctor63.ru/iview/474709.html?p=1
Божик-единственный смелый человек в профкоме! Кто судился с прежней администрацией и 12 дней ВСЕМ отсудил к отпуску!
мы не грубияны,но АБСОЛЮТНО!!! солидарны с Божиком…Это должно о чём- то говорить???Нас всех довели. Но он единственный, кто осмелился поднять данные темы….
Уважаем Божика! Все слова в статье-горькая правда
Не правда. Кто с ним не работал, его не знает. Божик очень опытный и высококвалифицированный доктор! И больше бы таких докторов!!!! А Молоков и вся его команда просто (цензура)! (цензура)! Таких людей нужно изолировать от общества.
Вася !! не позорься. хватит про себя писать! все знают, что местный клоун.
Ха.Отрицательная величина ты во вселенском масштабе,а не врач стационара. Кто имел честь общаться с Василием Николаевичем,тот знает,таких достойных людей,к сожалению,не много.
Божик ты молодец! Хоть один человек за нас заступился ! СПАСИБО ТЕБЕ!
Напоминаем — комментарии содержащие оскорбления и ненормативную лексику — УДАЛЯЮТСЯ.
Весь смысл руководства Молокова-сокращение выездных бригад (отсюда фонд экономии зароботной платы которым он и рулит) К сведению: ВЕСЬ фонд экономии формируется за счёт огромной нехватки выездных бригад. По словам Молокова на Самару должно быть 113 (это только линии). В наличии ВСЕХ бригад 52-61. В линейной бригаде по приказу 4 медработника, в фельдшерской 3. По факту 1-2. Чем меньше бригад-тем больше бабла. Можно содержать раздутую сверх всякой логики администрацию, и самому есть чем поживиться!
молодец.правду всю рассказал о работе скорой помощи!!!это самые большие проблемы!обед дают в 17:00 и то на 15 минут когда должны на 30.
Долой Молокова и его высокоплачиваемую свиту остапову, цыбина, семенову, коненко
Задержки вызовов до 4-5 часов без эпидемии и ЧС! Куда ещё? Дальше "оптимизировать" нашу работу не возможно. По одному-выезжаем, по половинке не получится! На кой ляд "надсмотрщики" в приёмниках? Это просьба стационаров? За чей счёт?
Можно предположить, что миссия Молокова — разрушить СКОРУЮ ПОМОЩЬ которая формировалась в течение многих лет…
что бы плохого не говорили про Божика- это не правда! правда то, что он написал. работаю на скорой почти 20 лет. самыми невыносимыми стали годы правления Молокова. работу свою люблю, но стал задумываться о ее смене. поэтому то что написал Василий, считаю криком души всех своих коллег! а попытки очернить Божика очередная отмазка нашего начальства. Василий- настоящий профессионал, да бывает груб. но он врач от бога. если эта статья дойдет все таки до вышестоящих инстанций, и что то сдвинится с мертвой точки, то может быть можно еще спасти СКОРУЮ и ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, которые ПОКА еще там работают.
Никогда ещё не было так невыносимо тяжело от одной только мысли, что надо завтра идти на смену. С каждым годом все хуже и хуже!!! Видимо действительно уходить время настало. С такой же зарплатой можно найти более спокойную работу.
я уволилась в ноябре прошлого года со скорой, хочу сказать, что такого ада накогда не было на скорой, когда выезжали фельдшера по одному на тяжелые вызова, когда на "обед" нас запускали в 19-00, и то выдернули через 20 минут, когда сотрудники в обмороки падали от перегрузок, голода и холода! всё что написал В.Божик единая правда. не говорю уж о наших премиях в 2 тыс., и это если ты проработал квартал без больничного, а если уж ты заболел, то премии тебе не видать! хотя ст.врач Лукъянова получает по 120 тысяч, можете себе это представить?!?! Молоков и его прихвостни это шайка фашистов!!!!!!!!!!!!
ПОЛОЖЕНИЕ о фельдшере выездной бригады скорой медицинской помощи 1. Общие положения 1.1. На должность фельдшера бригады скорой медицинской помощи назначается специалист со средним медицинским образованием по специальности "лечебное дело", имеющий диплом и соответствующий сертификат. 1.2. При выполнении обязанностей по оказанию скорой медицинской помощи в составе фельдшерской бригады фельдшер является ответственным исполнителем всей работы, а в составе врачебной бригады он действует под руководством врача. 1.3. Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи руководствуется в работе законодательством Российской Федерации, нормативными и методическими документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом станции скорой медицинской помощи, приказами и распоряжениями администрации станции (подстанции, отделения), настоящим положением. 1.4. Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи назначается на должность и увольняется в установленном законом порядке. 2. Обязанности Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи обязан: 2.1. Обеспечивать немедленный выезд бригады после получения вызова и прибытие ее на место происшествия в пределах установленного временного норматива в данной территории. 2.2. Оказывать скорую медицинскую помощь больным и пострадавшим на месте происшествия и во время транспортировки в стационары. 2.3. Вводить больным и пострадавшим лекарственные препараты по медицинским показаниям, осуществлять остановку кровотечения, проводить реанимационные мероприятия в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами, правилами и стандартами для фельдшерского персонала по оказанию скорой медицинской помощи. 2.4. Уметь пользоваться имеющейся медицинской аппаратурой, владеть техникой наложения транспортных шин, повязок и методами проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 2.5. Владеть техникой снятия электрокардиограмм. 2.6. Знать дислокацию лечебно-профилактических учреждений и районы обслуживания станции. 2.7. Обеспечивать переноску больного на носилках, в случае необходимости принять в ней участие (в условиях работы бригады переноска больного на носилках расценивается как вид медицинской помощи в комплексе лечебных мероприятий). При транспортировке больного находиться рядом с ним, осуществляя оказание необходимой медицинской помощи. 2.8. При необходимости транспортировки больного в бессознательном состоянии или состоянии алкогольного опьянения произвести осмотр на предмет обнаружения документов, ценностей, денег с указанием в карте вызова, сдать их в приемное отделение стационара с отметкой в направлении под роспись дежурного персонала. 2.9. При оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в случаях повреждений насильственного характера действовать в установленном порядке. 2.10. Обеспечивать инфекционную безопасность (соблюдать правила санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима). При выявлении у больного карантинной инфекции оказать ему необходимую медицинскую помощь, соблюдая меры предосторожности, и информировать старшего врача смены о клинико-эпидемиологических и паспортных данных больного. 2.11. Обеспечить правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов. 2.12. По окончании дежурства проверить состояние медицинской аппаратуры, транспортных шин, пополнить израсходованные в процессе работы лекарственные средства, кислород, закись азота. 2.13. Информировать администрацию станции скорой медицинской помощи о всех чрезвычайных происшествиях, возникших в период выполнения вызова. 2.14. По требованию сотрудников Управления внутренних дел остановиться для оказания скорой медицинской помощи, независимо от места нахождения больного (пострадавшего). 2.15. Вести утвержденную учетную и отчетную документацию. 2.16. В установленном порядке повышать свой профессиональный уровень, совершенствовать практические навыки. 3. Права Фельдшер выездной фельдшерской бригады скорой медицинской помощи имеет право: 3.1. Вызвать, в случае необходимости, на помощь врачебную бригаду скорой медицинской помощи. 3.2. Вносить предложения по совершенствованию организации и оказания скорой медицинской помощи, улучшению условий труда медицинского персонала. 3.3. Повышать свою квалификацию по специальности не реже 1 раза в 5 лет. Проходить в установленном порядке аттестацию и переаттестацию. 3.4. Принимать участие в работе медицинских конференций, совещаний, семинаров, проводимых администрацией учреждения. 4. Ответственность Фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи несет ответственность в установленном законодательством порядке: 4.1. За осуществляемую профессиональную деятельность в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами, правилами и стандартами для фельдшерского персонала скорой медицинской помощи. 4.2. За противоправные действия или бездействие, повлекшие за собой ущерб здоровью пациента или его смерть. Руководитель Департамента организации медицинской помощи населению А.А. Карпеев
мы то и сами знаем, что мы должны и с должностной инструкцией ознакомлены очень хорошо.Вопрос только в том, а наша администрация соблюдает свои должностные инструкции. Вы бы лучше им предоставили их обязанности, а то что то они совсем в этом мире потерялись. И пусть следят за комплектацией бригад и соблюдением приказа №100.
Сегодня пришла на работе, а мама! Развесили на Проме, на дверях бамажки…. Шакая устраивает очередное собеседование по аппартуре, результаты будут влиять на квартальную премию… Вот где произвол то… Какое право то он имеет принимать зачеты и проводить собеседование… Мы и так проходим аттестацию каждые пять лет… Божик заступись за Промышленную подстанцию… Тут произвол полный…
Российской Федерации от 26 марта 1999 года N 100 ПОЛОЖЕНИЕ об организации деятельности выездной бригады скорой медицинский помощи 1. Общие положения 1.1. Выездная бригада скорой медицинской помощи является структурно-функциональной единицей станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи. 1.2. Выездные бригады скорой медицинской помощи (далее бригады) подразделяются на фельдшерские и врачебные. Фельдшерская бригада включает в свой состав 2-х фельдшеров, санитара и водителя и оказывает необходимую медицинскую помощь в пределах компетенции, определенной отраслевыми нормами, правилами и стандартами для фельдшерского персонала по оказанию скорой медицинской помощи. Врачебная бригада включает в свой состав 1 врача, 2 фельдшеров (либо фельдшера и медицинскую сестру-анестезистку), санитара и водителя и оказывает необходимую медицинскую помощь в пределах компетенции, определенной отраслевыми нормами, правилами и стандартами для врачебного персонала по оказанию скорой медицинской помощи.
Скоро точно не приедут!!! А кто виноват? Да, МЫ же сами и виноваты. Потому,что позволяем этот безпредел. Молчим в тряпочку и лябизим перед началством. И у всех на это есть причины,кто до пенсии доробатывает, у кого дети, иппотека и тд. Из нас уже сделали роботов,машин на пульт управлении. Может так везде, но так не должно быть на скорой. Когда я впервые поехала на вызов, в серде ёкнуло;такая гордость была за первую спасенную жизнь, а сейчас просто страх , обида и чувствуешь себя быдлой…. БОЖИК СПАСИБО,ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО… НЕ ОТСТУПАЙ!!! ИЛИ ТОЧНО НИКТО НЕ ПРИЕДИТ….
год назад уволилась со скорой.ЭТОТ АД ВСПОМИНАЮ И ВЗДРАГИВАЮ ДО СИХ ПОР!
почему в частных структурах за людей держаться а в муниципальных нет ??? А ведь далеко не у всех есть финансовая возможность воспользоваться услугами частных выездных бригад. ОЧЕНЬ надеюсь что данную статью читают не только медики а и простые граждане жители города… вы реально верите словам, не имеющего никакого опыта на скорой Молокова В.А. о том что у нас все хорошо и все есть и мы получаем огромные деньги ???Мне вас жаль… вы рискуете здоровьем и жизнью своей и своих близких друзей и детей (что самое страшное). Вы рискуете продолжая молчать и допускать чтобы к вам приезжала не бригада а фельдшер с санитаркой????На проме был случай когда ДЕТСКОМУ врачу вместо фельдшера дали САНИТАРКУ в помощь.Вам не жалко своих детей??продолжайте считать Молокова и Шакая хорошими а людей приезжающих к вам зажравшимися нахалами.и скоро со многими из вас мы распрощаемся навеки по какой нибудь глупости…Ваше здоровье в ваших руках
За Молоковых! За "едросов"! За Путина! Ураааа!
Ха… У нас в Москве тоже задержки вызовов в час — это почти норма. И те же проблемы: машины, кадры, оборудование. Единственно, что зарплата повыше, чем у Вас. Про организацию работы вообще молчу — одни вредители в руководстве.
Вот при Иосифе Виссарионовиче, наверно, все нормально было в скорой помощи. Вредителей ОН не любил…
в астрахани творится аналогичная ситуация, вот все все все что написано…в точности так же
Божику поступают угрозы, говорят избили его после выхода новой статьи
Проще уволится, чем работать в таком ужасе за такие копейки. Зачем ещё продолжаете работать?
Легко сказать! Многие любят свою работу, но начальство делает эту работу невыносимой!!!
Нужно придать резонанс данному делу, я думаю, что кто то да услышит нас!!! Не ПАДАЕМ духом коллеги!
Божик В. Н. держись мы с тобой и за тебя!
на центре 5 человек увольняются
уволились ещё 2 чел.
Я уволилась 1,5 года назад и не жалею А Божик молодец,я с ним работала он действительно хороший врач
гнать Молокова!пусть он хоть раз сутки поработает в таком режиме как мы.и посмотрим что он скажет!
Молоков В.А. НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к специфике работы скорой помощи не имеет. он не врач скорой помощи. он военный врач.это мы стараемся спасти ЛЮБого человека- независимо от состояния. а военные спасают только тех кого реально можно спасти. поэтому Его величество Молоков и запретил Смерти в машине.и вызов на себя АРБ на улицу.
По приказу №100 фельдшер имеет полное право вызвать на себя АРБ…
Doctor63.ru/iview/474709.html
давайте все уволимся.может что изменится тогда.
Похоже всё делается для вымирания народа… (случайно зашёл на этот сайт и в очередной раз убедился в этом) Хаят во все щели Лукашенко например.. А ведь там такого безобразия нет.И это несмотря на то,что у Беларусии нет ни нефти, ни газа, ни металлургии,и т.д. Вот и мы обсуждаем последствия рэформ и нацпроектов , а рыба гниёт как обычно с головы . А ведь своей пассивностью ( в частности на выборах) мы и способствуем усугублению негативных явлений.
Пассивность на выборах, на мой взгляд, не совсем удачный пример. Не смотря на установленные камеры на избирательных участках — нарушений было множество. И камеры — это пыль в глаза: типа, мы все такие прозрачные. никто же нне знает, что происходило в кулуарах. Так же как и в застенках милиции-полиции. Что там происходит? Кого и за что там содержат? И если у нас сосед-соседа не уважает и готов горло ему перегрызть, то что уж говорить про людей, которые деньгами рулят? Они за эту возможность рулить сожрут любого. Кому он нужен, народ этот? Сейчас вот пропадет в Самаре 3 — 4000 человек — да этого и не заметит никто. да, конечно, разговоров про борьбу с коррупцией у нас хватает, особенно про МВД. Министр строгий, почти как Хрущов, спуска никому не дает, а между тем, чтобы, допустим в ГАИ попасть на службу, сраным инспектором, нужно взятку дать около 200000 рублей, в разных районах цена эта колеблется. Спора нет, деньги эти не к нургалиеву идут, а по кадровикам местным…
А как было в ненавистное советское время ?
Член профкома Василий Божик свою точку зрения на проблемы скорой высказал. Остальной профком во главе с председателем молчат! Не разделяете мнения Василия Николаевича? Согласны лежать под администрацией? СКАЖИТЕ ПРЯМО! И собирайте внеочередное просоюзное собрание. Такой "ПРОФКОМ" нам не нужен!
Вася я с тобой. не фик с сатаной бороться.Работы везде навалом. рвите цепи.Пусть один с сынком и прихвостнями работает.От бюджетных денежек сам никто не уходит.
На ставку ВСЕ пошли? Жопа начальству всех уровней. Скоро лето!
Работаю в стационаре,однако работу скорой знаю не понаслышке,Божик прав! Молоков ещё в госпитале проявил себя с очень плохой стороны,сыночка его целыми днями шарахается по подстанции и скучает. Мог бы взять 3-4дежурства в месяц,так сказать показать пример подчинённым,как надо работать.Производит впечатление недееспособного
Работаю на скорой помощи в городе Выкса Нижегородской области. На нашей станции вообще врачей нет, а на вызов едет один фельдшер и водитель. Зарплата 4.5 тысячи рублей. И еще форму не выдают , ходим кто как, кто в спортивных костюмах, кто в майке, в что делать? Нет лекарств, устаревшая рабочая аппаратура. И всем наплевать. А главврач Соколов даже не чешется, ему и так хорошо воровать государственные средства в ущерб здоровью граждан нашего города!
Оказывается такое бесправие — ВЕЗДЕ …
Интересно. Правительство в Москве тоже скорую нескольку часов ждет? А когда приедут то даже анальгина нет у фельдшера?! )))))
Да, уволилась 2 года назад с Промышленной подстанции. За эти годы стало ещё хуже. Сочувствую… Крепитесь! И боритесь за свои права!!! Удачи!
Наконец-то Молокова свергли! УРА! Будем надеяться, что служба скорой помощи возродится!
Не радуйтесь !!Ещё вспомните Владимира Афанасьевича. По зарплате уже ударили !
Я водитель оклад прибавили рублей на 200, 4300 с копейками, зато выслугу лет скинули, в итоге то на то и вышло, а ведь отчитаются, что оклад прибавили, вот сцуки!
Эх ребята ребята , вы думаете только у вас в регионе такое на Скорой твориться ???? Да по всей стране так , и ЧЕ толку что вы тут гавкаете ????? Божие , Молоков …. Да ФИГНЯ все это . Духу то у вас все одно нет ! Только и можете вот здесь как шафки — анонимы лаять . А с утра снова как овцы попретесь на работу . Так всегда было и будет потому что вы ЧЕЛЯДЬ !!!!
прочитала все коментарии,я в диком ужасе!!!как же так можно???
Божик — удивительный, чуткий врач, который добросовестно подходит к своему делу, любит свою работу. Он всегда поможет пациентам, со всей душой откликается на помощь. Всё, что о нём написано плохого — чушь. И описал современную ситуацию в медицине верно.