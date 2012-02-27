Скоро никто не приедет

О причинах кадрового голода, нехватке транспорта и других проблемах самарской скорой помощи, из-за которых разрушается необходимая городу служба, мы побеседовали с заместителем председателя профсоюзного комитета ММБУ Станция скорой медицинской помощи г.о. Самара Василием Божиком.

— Наша профсоюзная организация насчитывает до 1000 человек, 2/3 из которых — водители, фельдшеры, врачи административно-хозяйственная служба. Я работаю простым врачом, ежедневно выезжаю на вызовы и постоянно сталкиваюсь с безобразием, которое творит администрация. Не будем говорить про всю структуру, потому что там часть людей тоже подневольная, которая выполняет указания главного врача Молокова Владимира Афанасьевича.

— Он наш, местный?

— Свалился он на нашу голову 6 лет назад из военного госпиталя. Сейчас — еще одно несчастье, в лице его сына Молокова Алексея Владимировича, который является его правой рукой, заведующим центральной подстанцией. Это самая главная подстанция, которая осуществляет обслуживание больниц на большей части г.о. Самара. По моей инициативе в начале февраля работала комиссия городского департамента здравоохранения. Я считаю работу комиссии однобокой, их деятельность была направлена не на то, чтобы решить проблемы, а скорее на то, чтобы скрыть недостатки.

— Результаты есть уже?

— Результаты уже должны быть, но их нет. Начнем с проблем, которые ставились перед комиссией: Первая проблема — критически убывающее количество медицинских работников (врачей, фельдшеров, в том числе водителей, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи населению). Точной статистики у меня нет, но на 2011 год нас покинула половина персонала.

— Я так понимаю, работа в скорой требует определенных навыков.

— Необходимо как минимум три года для того, чтобы врач мог работать самостоятельно. К тому же у нас и работа, и люди специфические. То есть если человек пришел и удержался три года, он будет работать, если не удержался в течение года – никогда не вернется. Молодые кадры приходят к нам, получают определенные навыки, сертификат врача скорой помощи (без которого, естественно, невозможно работать) и, набравшись опыта, в течение года уходят в частные структуры. Возьмите службу 911 или другие частные службы – там работают все наши люди.

— То есть в данном случае есть куда уходить?

— Куда уходить есть, но смысла в этом никакого нет. Сейчас уже рынки перенасыщены. Часто врачи работают на полставки, совмещают работу у нас и в частных структурах. А какой из него работник, когда он сутками пашет? Комиссия говорит, что это его личное дело.

— А вы думаете запретить такую практику каким-то образом?

— Это не эффективно. Мартышкин труд. Система гибкая и умная, она построена таким образом, что подрабатывать в частной клинике, например, и совмещать здесь, в бесплатной скорой, не выгодно. Но люди уходят не только из-за зарплаты, а и потому, что к ним по-свински относятся. Постоянное третирование, шантаж, или, бывает, доводят до увольнения по собственному желанию. Поэтому и люди к нам не идут. А когда человек приходит в коммерческую структуру, его готовы на руках носить.

У нас многие работники — пенсионного возраста, а часть людей — предпенсионного. Так что, если где-то что-то «вякнешь», тебя потом не возьмут никуда. И молодежь у нас не держится. Приходит и сразу же уходит. Не выдерживает нагрузок. Людей очень мало, поэтому когда не хватает бригад, то идут на хитрость – могут поставить работать одного фельдшера и водителя. Все. К тому же в силу своей профессиональной подготовки врачи и фельдшеры не всегда могут оказать помощь. Мы получаем «санитарские», а это 350 рублей. А санитаров нет.

При этом фельдшеров первого года посылают обычно первым номером, как врачей. Представьте себе, человек год всего отработал после медицинского колледжа и приезжает к вам на вызов. О чем можно говорить?

А кроме того, бывает так, что из-за нехватки людей этого человека могут одного отправить на вызов.

— Какие еще проблемы не торопятся решать?

— Следующая проблема – это санитарный транспорт. Количество людей, непосредственно участвующих в лечебном процессе, убывает, административный персонал увеличивается. Например, раньше у нас заведующий подстанцией был один. Подстанций не одна – много. И в течение трех последних лет у нас заведующий подстанцией один, плюс старший врач. И старший врач выполняет сегодня те же самые функции, что выполнял заведующий. А вот заведующий центральной подстанцией – бьет баклуши. У него военно-медицинское образование, к скорой помощи отношения вообще никакого не имеет. Ему не то что заведующим, ему на линии нужно проработать 5-6 лет, чтобы понимать весь этот механизм и управлять им. Я уже не говорю о хозяйственной службе, которая распухла в разы. Основную часть бюджета налогоплательщиков пожирает вот эта часть людей. Плюс обслуживающий их персонал (санитарки, водители и т.д.).

— Давайте к транспорту вернемся.

— Санитарный транспорт находится в крайне плачевном состоянии. Есть одна-две машины, которые у нас имеются просто для видимости. На остальных машинах больных перевозить порой просто опасно. Транспорт находится в таком состоянии, что не может пройти даже техосмотр. В то же время с автомобилями у руководства все в порядке. Если раньше главврач ездил на автомобиле «Волга», то его, конечно, сейчас эта машина не устраивает. По-моему, у главврача должна быть санитарная машина. Чтобы предвидеть ситуацию с нехваткой транспорта.

— А новый транспорт какой-то поступал?

— «Фиаты», которые к нам поступили, задействованы под реанимационную бригаду, но их три-четыре машины. Они тоже «выставочные». Для них, естественно, контингент обслуживания другой, но все же они эксплуатируются.

— Насколько я знаю, в Штатах есть реанимационные автомобили, где блок просто вынимается и вывозится. То есть машина сзади открывается, они продолжают делать операцию, пострадавшего ввозят вовнутрь в больницу прямо целиком с аппаратом.

— Но это Штаты. Мы отстаем не только от них, а даже от наших европейских партнеров. Хотя в неспокойные 90-е годы к нам приезжали из Франции, из Англии перенимать опыт работы.

— Эти огромные деньги, которые сейчас пускаются на здравоохранение, их вообще видно? Например, то же оснащение автомобилей? По телевизору выступал врач в одной передаче, он говорил о том, что у него ничего нет – один кардиограф на две машины.

— Я, например, в процессе работы на днях поменял три кардиографа. Они находятся в плачевном состоянии. Учитывая специфику работы, за сутки я могу перегрузиться из одной машины в другую вместе с аппаратурой несколько раз. Представляете себе, как сложно перегрузить аппаратуру? Бывает, за сутки я делаю это три-четыре раза, а машина может сломаться, человек может заболеть и так далее.

— Есть ли какие-то нормативы, по которым определяют, сколько необходимо машин скорой помощи для обслуживания населения?

— Администрация отменила все нормативы и, судя по всему, не торопится вводить новые. Даже в 90-е годы были нормы — на 10 тысяч населения одна карета скорой помощи. Если суммировать работу нашей скорой и других, которые есть в городе, включая платные услуги, все вместе мы не перекроем и половины вызовов, может быть 2/3, учитывая, что в сутки обращаются от 1500 до 1800 человек. Сейчас в СМИ наш главврач сообщил, что 50% вызовов — это головная боль и температура, и мы на них выезжать не должны. Ни в одной стране мира этого нет. Бред.

— Какие еще проблемы существуют?

— Третья проблема, о которой я тоже поднимал вопрос на комиссии, это грубое нарушение трудового законодательства. Возьмем, к примеру, коллективный договор, который составляется с учетом Трудового кодекса. Мы разрабатывали его три месяца, обсуждали на подстанциях. Итог — часть пунктов администрация просто вычеркнула.

— Без объяснения? Их не стало и все?

— Администрация не стала их принимать, и когда я предложил внести их в протокол разногласий, естественно, это вызвало крайне негативную реакцию. Например, вычеркнут пункт о том, что если человек увольняется в силу выхода на пенсию, по болезни или какой-то другой уважительной причине, ему полагается временное пособие. Такие действия объясняют отсутствием финансирования. К тому же нарушается режим труда и отдыха. Например, у бригады нет времени на обеденный перерыв. Ты закончил обслуживание одного вызова, а по телефону дают уже другой. Это безостановочный поток.

— При этом машина может через час после вызова приехать, потому что физически не успевает?

— Да и не только через час. ЗАДЕРЖКИ В СВЯЗИ С НЕХВАТКОЙ БРИГАД СКОРОЙ ПОМОЩИ СОСТАВЛЯЮТ ЧАС И БОЛЕЕ, особенно в период с 16 до двух часов ночи.