25 ноября состоялось заседание Правительства Самарской области. Одним из рассматриваемых вопросов был частичное снятие запрета на продажу алкогольных напитков на территории Самарской области.
Напомним, что с 1 августа в регионе установлены новые правила, регулирующие продажи спиртного. Генерал Солодовников, который лоббировал закон, предложил запретить продажу любого алкоголя по воскресеньям с 17 часов, а также внес ряд предложений по изменению работы розничных точек Самарской области. В начале августа началась и ликвидация рюмочных.
И, вот спустя четыре месяца, продажи горячительных напитков хотят снова вернуть. Правда, пока только слабоалкогольных, в том числе и пива.
Многие торговые павильоны, несмотря на строгий запрет, продолжают продажи спиртного круглосуточно. В любом районе можно такую торговую точку легко отыскать. По вечерам «дефицитный» продукт скупается большими количествами, в том числе и несовершеннолетними покупателями. Эти павильоны можно причислить, к так называемому, теневому сектору экономики в регионе. Продажи идут, любители спиртного тоже довольны, а вот платят ли владельцы налоги? И продукцию какого качества продают в этих сомнительных круглосуточных ларьках?
Продажи в магазинах розничной сети также падают. Помимо воскресных вечеров, в стране существует и ряд праздников, в которые алкоголь запрещено продавать вообще. Однако, павильонам и полуподпольным киосками в эти дни снова «закон не писан».
Но пока остается только гадать, что послужило причиной создания нового законопроекта. Эксперимент все же не удался?
“Продавать алкоголь воскресными вечерами снова разрешат?”: 1 комментарий
уже делали сухой закон и что виноградники погубили все спасибо ГОРБАЧЕВУ