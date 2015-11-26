Продавать алкоголь воскресными вечерами снова разрешат?

25 ноября состоялось заседание Правительства Самарской области. Одним из рассматриваемых вопросов был частичное снятие запрета на продажу алкогольных напитков на территории Самарской области.

Напомним, что с 1 августа в регионе установлены новые правила, регулирующие продажи спиртного. Генерал Солодовников, который лоббировал закон, предложил запретить продажу любого алкоголя по воскресеньям с 17 часов, а также внес ряд предложений по изменению работы розничных точек Самарской области. В начале августа началась и ликвидация рюмочных.

И, вот спустя четыре месяца, продажи горячительных напитков хотят снова вернуть. Правда, пока только слабоалкогольных, в том числе и пива.

Многие торговые павильоны, несмотря на строгий запрет, продолжают продажи спиртного круглосуточно. В любом районе можно такую торговую точку легко отыскать. По вечерам «дефицитный» продукт скупается большими количествами, в том числе и несовершеннолетними покупателями. Эти павильоны можно причислить, к так называемому, теневому сектору экономики в регионе. Продажи идут, любители спиртного тоже довольны, а вот платят ли владельцы налоги? И продукцию какого качества продают в этих сомнительных круглосуточных ларьках?

Продажи в магазинах розничной сети также падают. Помимо воскресных вечеров, в стране существует и ряд праздников, в которые алкоголь запрещено продавать вообще. Однако, павильонам и полуподпольным киосками в эти дни снова «закон не писан».

Но пока остается только гадать, что послужило причиной создания нового законопроекта. Эксперимент все же не удался?