Поэт Александр Гутин, вызванный на допрос по заявлению Фурсова, дал показания

3 марта «народный» поэт Александр Гутин, стихотворение которого отрепостил к себе на страничку в Facebook опальный адвокат Соколов, был вызван на допрос в УВД г. Самары. Олег Фурсов, разбираясь со своими обидчиками, не ограничился гражданскими исками к Соколову и Матвееву, он также написал заявление в полицию на Гутина, требуя привлечь его к уголовной ответственности.

Вот как прокомментировал ситуацию сам Александр Гутин:

«Меня обвиняют в применении ненормативной лексики в (внимание!!!) СМИ.

То есть я СМИ. Моя личная страничка в фейсбуке. По закону она, конечно, может считаться СМИ если ее посещает более 3000 читателей ежедневно (не ботов, не повторных заходов, а уникальных пользователей) Пишите Цукербергу, докажите недоказуемое.

Итак, для тех, кому интересно, мои объяснения, которые я дал на опросе дознавателю ОДУ МВД России по городу Самаре Лычевой Светлане Михайловне:

2 февраля 2016 года мною на моей личной страничке в сети фейсбук мною был опубликован текст, содержащий критику самарских дорог и их уборке от снега. Поскольку текст был написан в состоянии душевного расстройства и волнения (в психиатрическом и наркологическом диспансере на учете не состою, травм головы не имею), вызванным тем, что я до этого застревал на личном автомобиле три раза по пути расстоянием в пять километров, из-за отвратительной уборки дорого города от снеговых завалов, я использовал при написании текста обсценную лексику.

Использовал я ее исключительно для придания эмоционального эффекта содержанию, ни в коем случае не пытаясь с ее помощью оскорбить кого бы то ни было.

Хочу заявить, что моя страничка является частной, никакого отношения к СМИ не имеет, а то, что текст разошелся в огромном количестве по сети интернет, попал в личные блоги других пользователей и на страницы СМИ, это личная инициатива тех, кто делал перепосты моего текста. Я для этого не предпринимал ничего, что бы способствовало этому. Это говорит исключительно о том, что множество людей в нашем городе и за его пределами поддерживают мою точку зрения.

Что касается использования ненормативной лексики мною, как частным лицом, то в законодательстве РФ нет закона, запрещающего делать это в частном порядке.

Для примера советую господину Фурсову сделать заявление в полицию за использование матерных слов и на министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова С.В. который сделал это даже не в личном блоге, а на камеру.

Также для самообразования и открытия для себя много нового в данном направлении, советую господину Фурсову О.Б. ознакомиться с творчеством таких литературных деятелей, как А.С. Пушкин, С.А. Есенин и И.М. Губерман, а также многими другими литераторами, которые неоднократно использовали в своих произведениях лексику, которая так не нравится господину Фурсову. После знакомства с многими русскими поэтами и писателями, он также сможет заявить на них в полицию. На некоторых посмертно«.