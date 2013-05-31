Русский стяг над Тольятти.

На следующий день после визита губернатора Меркушкина в Тольятти в антикафе «Сейчас» состоялся концерт лидера ультраправой группы «Русский стяг» Евгения Борейского. Это не первое его появление в городе. До этого г-н Борейский выступал в Тольятти как минимум 2 раза. 14 апреля 2012 года он отыграл в Тольяттинском краеведческом музее (!), в июле того же года был приглашён на фестиваль «Трезвая Россия». Концерт в антикафе – часть программы по презентации летнего фестиваля 2013 года.

Чтобы было понятно, о чём идёт речь, приведём несколько цитат из песен «Русского стяга»:

«Кровью умоем свою страну,

Ей не пристало жить в плену.

Жидовский сброд, ублюдки, дегенераты,

бегите прочь — идут Русские солдаты.

Нам нет преград, за нами правда,

И с нами Бог, и ждет нас слава!»

(«РОА»)

«Как в молодости вышел он на улицы наши,

Увидел Русских детей возле пьяной мамаши.

Рядом ползал их пьяный отец:

В кармане — бутылка, в руке — огурец.

А в то же время какой-то картавый

Жрал в ресторане с дочерью Сарой.

«Он заработал», — скажете вы.

Нет, он украл у этой пьяной семьи!

(…)

Искал он тех, кто этой жизни рады,

Но рады оказались ей лишь обезьяны.

«Откуда приматы?» — спросите вы.

И это черножопые «гости страны».

(«Русский нацист»)

Вот как определяет жанр своего творчества сам Евгений: «Кредо «Русского стяга» — это пропаганда, а не музыка. Мы не собираемся удивлять меломанов. Главное для нас, чтобы как можно больше простых людей приняло тот посыл, который несут наши песни» (из интервью «Народному собору», размещено на сайте «Русского стяга»).

В общем, случай довольно простой. Как говорится, классика жанра. Одно остаётся непонятным – каким образом эти милые ребята с пропагандой, очевидно, добрых, светлых и созидательных идей оказываются сначала в городском краеведческом музее, затем – на спортивном фестивале как минимум городского масштаба, а потом в популярном хипстерском заведении?

Ну, давайте попробуем разобраться. Для этого достаточно будет просто приглядеться повнимательнее ко всем участникам этой странной комбинации. С творчеством «Русского стяга» вроде бы уже всё понятно. С антикафе тоже никакой неясности нет: это такое атмосферное местечко напротив главного корпуса Тольяттинского государственного университета. О них, пожалуй, всё.

Теперь о других действующих лицах и организациях.

На фото – прошлогодний концерт в краеведческом. Слева направо: лидер группы «Русский стяг» Евгений Борейский, организатор фестиваля «Трезвая Россия» Константин Суслов, за режиссёрским пультом – Михаил Крюков (фолк-музыкант, участник историко-патриотического клуба «Поисковый отряд», клуба путешественников «Рысь»).

В левом углу мы видим баннер Центра молодёжной культуры «МирЪ». Это довольно занятное учреждение, о нём стоит сказать пару слов.

МАУ «МирЪ» было образовано в 2011 году при Комитете по делам молодёжи (структурное подразделение тольяттинской мэрии). Формально это объединение нескольких коллективов. По сути основа – «Коловрат», студия каскадёрского трюка и одновременно театральная студия (как говорят, вполне неплохая). Другие участники объединения — клуб исторической реконструкции «Вольга», группа игровых мастеров «Арлонд», творческий центр «Пространство 1-9», военно-патриотический клуб «Рысь». Бессменный руководитель «Коловрата» – Константин Ежков. Актёр, каскадёр, профессиональный спортсмен-борец и тренер. Центр молодёжной культуры занимает помещения, где раньше квартировался «Центр современного искусства» (ул. Голосова, 20, 1 этаж). «МирЪ» в последнее время переживает не лучшие времена. Организацию хотят лишить финансирования. Депутат Тольяттинской городской думы Наталья Хмельницкая в интервью порталу Засекин.ру говорит: «Там сейчас творится разруха. (…) Им выделяли бюджетные средства, была возможность что-то делать, но ничего не происходило. Поэтому их и закрывают». К слову, когда я обратился к сотруднику «Мира» Дмитрию Чевозёрову за информацией о проведённых мероприятиях, он мне написал буквально следующее: «Мое время дорого. Могу рассказать всю историю по отдельному прайсу. В среднем мой час стоит 500 руб. Могу в красках рассказывать о деятельности мира со всеми документами и статьями. Могу еще видео показать. Фоточки, отчет по мун.заданию. Даже могу показать помещение. Но только снаружи».

Но возвратимся к ситуации с концертами «Русского стяга» (вернее, лидера коллектива, г-на Борейского). Все три раза этого замечательного автора-исполнителя привозил в Тольятти Константин Суслов, организатор фестиваля «Трезвая Россия», массовых «Русских пробежек», руководитель регионального отделения фонда «Родина наш дом».

Очень любопытна программа фестиваля «Трезвая Россия» 2012 года. Помимо Евгения Борейского из «Русского стяга» в числе прочих участие принимали: чемпион мира по каратэ тольяттинец Александр Герунов, театр исторической реконструкции «Коловрат» (со спектаклем), руководитель идеологического отдела РОД КПЕ Самарской области Александр Васильев – с лекциями «по концепции общественной безопасности». Отдельного внимания заслуживает последний персонаж. Что это за «концепция общественной безопасности», что означает нерасшифрованная аббревиатура КПЕ?

КПЕ – это Всероссийская политическая партия «Курсом Правды и Единения», основанная на теоретическом наследии ныне покойного Константина Павловича Петрова, отставного военного, известного также под именем волхв Мерагор.

Константин Павлович – фигура незаурядная и харизматичная. Среди «гуру»

2000-х, предлагающих свою версию «тайного знания» для любителей «эзотерики» и «потаённой истории», он, пожалуй, один из самых популярных (наряду, например, с Николаем Левашовым, Михаилом Задорновым и Алексеем Трехлебовым). Рейтинги просмотров видео с его лекциями (с интригующими названиями вроде «Как управлять человечеством»), скачиваний его книг (о так называемой «концепции общественной безопасности», сокращённо КОБ) просто зашкаливают. Петров сумел заинтересовать не только любителей простенькой «эзотерики», но и следственный комитет, обнаруживший в книге под названием «Мёртвая вода» разжигание межнациональной розни.

Думаю, тут СК погорячился. Труды Мерагора и его соратников представляют угрозу не столько для межнациональных отношений, сколько для психического здоровья адептов. Концепции г-на Петрова – вполне стандартный для сект винегрет из разных компонентов, по непонятной причине оказавшийся популярнее иных «салатов». Неоязыческая обрядовость. Конспирологические теории, изложенные «наукообразным» языком с огромным количеством самоизобретённых выражений, внешне напоминающих англоязычные термины (например, ключевое для всех его построений понятие – «внутренний предиктор»). Адепту, почувствовавшему свою исключительность, по мере продвижения по ступеням посвящения скармливают чайными ложечками «тайное знание». На высших ступенях «кобовцам» сообщают, что миром правят инопланетные сущности. Руками евреев и посредством Ветхого и Нового Заветов. Вот такая петрушка-конопелька.

Помимо прочего последователи генерала Петрова ведут борьбу за здоровый образ жизни, поэтому подошли по формату для фестиваля под Тольятти.

Приедут ли в этом году, не сообщается. Вообще анонс «Трезвой России» на 2013 год, к сожалению, не содержит конкретики – не имён приглашённых, ни названий организаций-участников. Но, раз лидер группы «Русский стяг» участвовал в презентации фестиваля, молодые спортс-мены опять, скорее всего, сподобятся послушать бодрые жизнеутверждающие песни г-на Борейского. А вообще, мы можем быть совершенно спокойны за судьбу «Трезвой России», «Русских пробежек» и пр. мероприятий «за ЗОЖ», организованных правыми. Как минимум по трём причинам. Во-первых, движение уже давно стало массовым (в тольяттинской группе «Русских пробежек» «Вконтакте» 1600 участников, в самарской – 7200; примерно 500 человек планируют ехать на фестиваль «Трезвая Россия», больше 1500 отметились как возможные участники). Во-вторых, ниша остаётся незанятой, тут просто нет конкуренции. В-третьих, у ребят очень серьёзные покровители, возлагающие на своих протеже определённые надежды. На сайте фонда «Родина наш дом» самым первым в числе партнёров значится партия «Единая Россия». В группе «Вконтакте» кроме анонсов тематических мероприятий (в том числе фестиваля «Трезвая Россия» в Тольятти) ведётся хроника партийной жизни «медведей». Например, размещена ссылка на репортаж о некоем «Форуме партийных проектов».

На фото слева направо: Алексей Рыбкин, президент фонда «Родина — наш дом», неизвестный мужчина, Сергей Железняк, заместитель Председателя Госдумы.

Но вернёмся к собственно «правым». Ещё один сюжет, связанный с правым движением, – это, условно говоря, движение по борьбе с педофилией и педофилами. Под названием «Оккупай-Педофиляй». Пока в Тольятти активистов довольно мало, зато в Самаре в группе «Вконтакте» уже насчитывается почти 230 человек. Основатель общероссийского движения – Максим «Тесак» Марцинкевич, в прошлом – руководитель студии «Формат-18», занимавшейся распространением роликов про избиения и убийства гастарбайтеров. После отсидки «переключился» на педофилов. Слово «педофилы», наверное, тоже лучше взять в кавычки. Суть проекта проста: в Интернете мальчики и девочки пубертатного возраста («наживка», как их называют «охотники»-видеооператоры) соблазняют взрослых мужчин. Когда те приходят на свидание, в квартире их уже поджидают крепкие бритоголовые ребята. «Педофилам» устраивают допрос с пристрастием и снимают всё на видео. Иногда обливают мочой.

В ролике под названием «Екубович», снятом самарскими активистами, мы видим, как несколько бритых юнцов (один вооружён дубьём) прямо на улице хватают усатого пожилого мужчину. Из разговора становится ясно, что ему назначила свидание 14-летняя девочка («наживка»), и юнцы жаждут научить дядьку морали и нравственности.

Все эти сюжеты, мне кажется, вполне красноречивы и в особых разъяснениях не нуждаются. Главный вывод, который мы можем сделать из всей этой истории, мне кажется, вот какой. Ультраправые в условиях роста напряжённости (в частности межэтнической напряжённости) в обществе и импотенции властей не воспринимаются как маргиналы и находят поддержку во вполне нормальных умеренно националистических кругах. Ребята, которые имеют прямое или косвенное отношение к организации концертов Евгения Борейского, совсем не похожи на героев его песен, отправляющихся в городское «сафари» за таджиками и дагестанцами. Эти люди, по-видимому, и не расисты, но воспринимают расистов как своих и готовы им помочь. Я не рискну искать простых объяснений сложившейся ситуации. Однако отмечу одну важную вещь: молодой тольяттинец, решивший бегать по утрам, в поисках компании, очень вероятно, попадёт на «русские пробежки» (а значит, со временем и на концерт «Русского стяга»). Если он вдруг заинтересуется родной культурой, то практически безальтернативно получит кашу из псевдоисторических штудий о славяно-ариях и «Книге Велеса», почти всегда сочетающихся с фантазиями на тему славянского язычества и параноидальными теориями о враждебной внешней силе (в этой роли могут быть жидомасоны, американцы и даже инопланетяне), а иногда – ещё и со сталинизмом в его клинических формах. «Вся правда о славяно-ариях», «которую скрывают», оказывается куда интереснее не только учебника, но и нормального научпопа.

И вот наш персонаж уже готовый «клиент» если не для г-на Борейского, то для секты вроде «партии» «Курсом правды и единения» генерала Петрова.

Правое движение активно растёт и занимает все незанятые и перспективные ниши. В принципе, это в большинстве своём вполне нормальные, обыкновенные молодые люди. Однако есть одно очень серьёзное «но». Вместе с «массовыми пробежками», движением за трезвость мы получаем в качестве ингредиента сложной смеси и Борейского с его компанией, и сектантов-неоязычников с экзотическими параноидальными учениями, и малолетних боевиков, вроде тех, кто играет в охоту на «педофилов», и, самое главное, юных карьеристов, почуявших, как выгодно изображать гражданскую активность под присмотром партии власти и при этом крутить в кармане кукиш.