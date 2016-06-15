Антона Запорожченко, Александра Макарова и Юлию Петровскую, обвиняемых в аферах с квартирами, суд признал невиновными

Самарский районный суд оправдал кредиторов Антона Запорожченко, Александра Макарова и Юлию Петровскую, которые ранее обвинялись в пяти мошенничествах с недвижимостью в крупном и особо крупном размере в Самаре. Сторона обвинения не доказала, что предполагаемые злоумышленники обманули потерпевших, действуя по сговору и причинив им вред.

Три года назад семья Прошиных продали свою трехкомнатную квартиру из-за больших долгов и перехали в меньшую по площади. Эту квартиру самарцы приобрели у Антона Запорожченко, который являлся собственником жилья. Сделка была оформлена при помощи специалиста по недвижимости. Спустя короткое время на пороге новой квартиры Прошиных объявился некто Александр Макаров, который заявил о неправомерности сделки, так как истинным собственником квартиры является он. Макаров в итоге добился выселения Прошиных из квартиры — оспорил сделку в суде.

В суде Макаров заявил, что продал квартиру Запорожченко, от которого не получил денег, а тот продал ее Прошиным. Позже экспертиза показала, что Макаров имеет психические отклонения и на момент совершения сделки не отвечал за свои поступки. Суд Кировского района, который рассматривал дело, признал сделку недействительной, постановил выселить Прошиных из квартиры и обязал Запорожченко компенсировать семье 1,65 млн рублей, об этом пишут «Самарские известия».

Семья Прошиных денег от Антона Запорожченко не получила. Судебные приставы не смогли установить его место нахождения. Тогда, оказавшаяся на улице семья, заявила в полицию. Однако, возбуждения уголовного дела Прошины так и не дождались. Полицейские не нашли причин и вынесли постановление об отказе в возбуждении.

Позже выяснилось, что Запорожченко и Макаров являлись фигурантами в семи других уголовных делах по факту мошенничества с квартирами.

Одно из них было связано с семьей Егоровых, которая на два месяца занимала у Запорожченко 1,4 млн руб. Антон Запорожченко, Александр Макаров и Юлия Петровская уговорили женщину оформить денежный займ, в качестве залога выступала квартира Егоровой. Однако, когда последняя решила рассчитаться с кредиторами, они заявили, что деньги более им не интересны. Запорожченко заявил, что желает приобрести квартиру ее семьи за 3 млн руб. или добиваться ее выселения. Женщина обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело, причем в качестве обвиняемого поначалу фигурировал Егоров. Пока шло разбирательство, квартира была арестована, но Запорожченко всё же смог ее продать. Сам он, как и Макаров, своей вины не признавал.

Позже правоохранители заявили, что подобных сделок с квартирами, в результате которых граждане, получив займы без договора залога под договор о временной покупке их жилья с последующим возвратом, оставались без недвижимости, насчитывается 11. Интересно, что размер займа был ниже стоимости квартир, которые закладывались.

Запорожченко, Егорову и Петровской (отметим, что мера пресечения всем троим была выбрана в виде подписки о невыезде) вменяли лишь в семь эпизодов мошенничества с квартирами. Но позже это дело рассматривалось в суде с пятью потерпевшими.

Судебный процесс над «риэлторами» начался еще в январе этого года (завершился в июне). Государственный обвинитель просила для Запорожченко 7 лет, для Макарова — 6 и для Петровской — 4 года лишения свободы.

Подсудимые в ходе заседаний утверждали, что потерпевшие добровольно соглашались заключать договоры купли-продажи. Соглашались также с условиями и расценками. Однако позже внезапно передумывали и добивались возврата недвижимости сначала в рамках гражданского, потом уголовного судопроизводства.

Потерпевшие были не согласны с заявлениями подсудимых. Они утверждали, что не собирались расставаться со своим жильем и только брали займы под его залог. Что же касается договоров купли-продажи, их подписывали из-за того, что в последний момент бизнесмены отказывались брать жилье в залог. Кредиторы в знак гарантии, что их не обманут, уговаривали потерпевших подписать договор купли-продажи квартир и на словах обещали возвратить недвижимость, когда долг будет погашен.

В конечно итоге, потерпевшие не смогли доказать в суде свою правоту. Антон Запорожский, Александр Макаров и Юлия Петровская были оправданы. Добавим, что Петровская ранее уже была судима за мошенничества в крупном размере.