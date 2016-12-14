Фанфурики обложат акцизом. Возможно

Министерство финансов подготовит поправки в законодательство и в Налоговый кодекс, предусматривающие введение акцизов на спиртосодержащую косметическую и аптечную продукцию, за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Поручение ведомству дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольный рынок, сообщает РБК.

Новая Газета неоднократно поднимала вопрос аптечно-ларечного алкоголизма, и уже год назад на материал «Фанфурики«, представленный для рассмотрения российскому минздраву пришел официальный ответ, а спустя два месяца — еще один.

Сегодня в соответствии с Налоговым кодексом спиртосодержащие лекарства, препараты ветеринарного назначения, пищевая продукция, а также косметика объемом не более 100 мл не признаются подакцизной продукцией. Подготовленным для утверждения документом предлагается признать подакцизной всю спиртовую непищевую продукцию и отменить нулевую ставку акциза на отдельные виды косметики и бытовой химии. Ставка акциза должна быть едина с крепкой алкогольной продукцией; сейчас акциз на крепкий алкоголь составляет 500 руб. за 1 л чистого спирта.

Акцизы должны распространяться и на все спиртовые лекарственные средства, кроме медикаментов, включенных в ЖНВЛП. Если инициатива вице-премьера будет воплощена в жизнь, то она коснется и лекарственных препаратов, используемых населением по прямому назначению: например, корвалола и валокордина. При этом стоимость корвалола возрастет примерно в два раза, равно как и асептолина, 100 мл которого в настоящее время можно приобрести за 30-35 рублей.