Отремонтируют набережную у Ладьи

Четвертую очередь набережной реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, сообщает администрация города. Здесь появится фонтан и спортивные площадки.

Ремонт набережной планируется провести от улицы Осипенко до Силикатного оврага, плюс бульварпод КИНАПом. Площадь реконструируемой территории составит более 7 га, протяженность участка — около 1 км.

Проект реконструкции предполагает замену всех инженерных коммуникаций и ремонт подпорной стенки. Планируется обновить стелу, обустроить фонтан с подсветкой и отремонтировать амфитеатр. Будут выполнены работы по озеленению, организованы новая стоянка, пешеходные зоны, установлены спортивная и детская площадки, отремонтирован стационарный туалет и построены хозяйственные помещения.

Сметная стоимость объекта составляет около 600 млн рублей. К реконструкции планируется приступить с началом строительного сезона и завершить к осени 2018 года. Большая часть работ должна быть выполнена уже в этом году.