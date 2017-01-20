В Самарской области открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам

Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам. Их ввели в России с 1 января 2017 года. Центр разместили на изолированном участке при исправительной колонии №10 в поселке Волжский. В нем могут одновременно находиться 35 человек, сообщает портал 63.ру.

Осужденные живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, им разрешается проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится центр.