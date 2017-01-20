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В Самарской области открыт исправительный центр для осужденных к принудительным работам
Самарская область стала одним из восьми регионов России, где начал функционировать исправительный центр для осужденных по новому виду наказаний – принудительным работам. Их ввели в России с 1 января 2017 года. Центр разместили на изолированном участке при исправительной колонии №10 в поселке Волжский. В нем могут одновременно находиться 35 человек, сообщает портал 63.ру.
Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжелое преступление, совершенное впервые. Для таких преступников есть несколько ограничений. Они не могут самостоятельно выбирать работу, уволиться или поменять ее, без разрешения администрации покинуть исправительный центр.
Осужденные живут в обычных общежитиях, а после отбытия одной трети срока наказания, если не было нарушений, им разрешается проживать за пределами центра с семьей, но в пределах муниципального образования, где находится центр.