В Самаре увеличат тарифы на мытьё в банях

Согласно постановлению городской администрации, тарифы на помывки в общественных банях города в текущем году будут изменены дважды. В период с 1 января по 28 февраля единоразовое посещение бани продолжительностью 1,5 часа будет стоить 200 рублей для обычных категорий граждан и 100 рублей для льготников, сообщает Самарская газета.

С 1 марта по 31 декабря нынешнего года тарифы вырастут на 10 рублей и составят 210 и 110 рублей соответственно.

Правом на получение льготных талонов в общественные бани обладают инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), их опекун (попечитель) и супруг(а) опекуна (попечителя), а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.