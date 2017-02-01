В Самарской области приостановили выплаты льготникам

В последний день января января Самарская Губернская дума VI созыва провела очередное заседание, на котором был почти единогласно (из 44 – всего 9 «против»)одобрен законопроект, предусматривающий «оптимизацию отдельных расходов средств регионального бюджета, связанных с выплатами, которые получают труженики тыла, ветераны труда, реабилитированные граждане, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие». Подобная мера, по словам авторов проекта, позволит сэкономить региональному бюджету порядка 700 млн. рублей в год. Комментирует депутат губдумы Михаил Матвеев: «Под оптимизацией, разумеется, предполагается сокращение расходов. Выступавший с докладом заместитель министра Самарской области Олег Рубежанский лукаво называл это не отменой выплат, а приостановлением. По принятому сегодня закону подразумевается, что от 621 рубля до 1619 рублей (в зависимости от категории получателя) около 175 тыс. льготников Самарской области получают ежемесячно выплаты. Предполагается ввести критерии нуждаемости и адресности. И продолжать выплаты льготникам не всех категорий, а только тем, у кого либо пенсия не превышает 19,5 тыс. рублей, либо работающим пенсионерам (здесь размер пенсии роли не играет)»

Утром 1 февраля губернатор Самарской области Николай Меркушкин успел обратиться через официальный пресс-релиз к СМИ и другим категориям граждан, сообщив, что дела на самом деле обстоят очень хорошо: «Внесение изменений в областной бюджет – для нас очень позитивное событие. По сравнению с декабрьским вариантом бюджета инвестиции в основной капитал на 2017 год увеличены в 2,5 раза…То есть в 2,5 раза увеличены объемы вложений, которые в итоге будут работать и на наше, и на будущие поколения».

Почему обеспечить за свой счет вложения в будущее самарской области должны пенсионеры и инвалиды, губернатор не пояснил. Собственно отмену социальных льгот губернатор прокомментировал так: «Для тех, кто получает большие пенсии в размере 40-50 и даже 25-30 тысяч рублей или является работающим пенсионером, отсутствие некоторых льгот не будет катастрофичным».