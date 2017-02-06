В Самаре откроется выставка Ван Гога и Гогена

В Самарском художественном музее 8 февраля откроется выставка «Роковая встреча. Винсент Ван Гог и Поль Гоген». На ней представлено почти 80 литографий и ксилографий с картин Винсента Ван Гога и Поля Гогена, выполненных в США в 1948–1952 годах, сообщает Волга Ньюс.

Ван Гог и Поль Гоген не были признаны при жизни, но стали классиками после смерти. Два месяца, которые они провели в конце 1888 г. в Арле на юге Франции, оказались очень бурным и плодотворными.

В течение девяти недель они работали вместе без отдыха, обмениваясь полотнами и идеями. Но этого времени хватило для того, чтобы оба художника оставили неизгладимый след и в жизни, и в творчестве друг друга.

Талант обоих художников проявился не только в живописи. Ван Гог оставил после себя большое эпистолярное наследие. Наибольшую ценность имеют его письма к брату Тео, в которых он предстает не только во всем своем душевном смятении, но и в величии художественного таланта. Обширное литературное наследие оставил и Гоген в исследовательском труде о таитянской культуре и мифах «Ноа-Ноа», мемуарах «Прежде и потом», критических статьях и письмах. Отрывки из этих писем и дневников стали основой информационного фона проекта. Все работы, представленные на выставке, сопровождаются текстами только от первого лица.

Выставка в Самарском художественном музее работает с 8 февраля по 9 апреля.