Шаг вперед, два шага назад

Электронная Россия для чайников.

Про «Электронную Россию» слышали все. Это вторая по значимости интернет-тема для разговоров после «Наш президент – активный пользователь». Но это разговоры среди тех, кто сам интернетом не пользуется. А те кто пользуется уже давно оценили его (Интернета) полезность. Возможность дать объявление бесплатно и найти всё что угодно, скорее стала уже обыденностью. Получив несколько пресс-релизов, в которых рассказывалось об успехах областного правительства на ниве интернетизации, и сравнив эти релизы с аналогичными городскими продуктами, посвященными блогу Тархова, в редакции «Новой» решили протестировать наше электронное правительство. А точнее, социальный портал государственных услуг. Как обычные пользователи этих услуг. Не обремененные чрезмерными знаниями и запросами.

Имя

Вопросы начинаются с самого начала – с доменного имени. www.suprema63.ru Что это значит? Ну 63 – это регион, а suprema? Так как мы договорились, что интерес наш чисто обывательский, то лезем за переводом в словари Яндекса. И выясняем, что suprema с итальянского: высокий, значительный, громкий; с испанского: верховный совет Инквизиции; с латинского: последние минуты, смертный час. Неплохо для сайта госуслуг?! Программисты шутят. На самом деле это аббревиатура. Расшифровывается как «система управления регионом с применением мультиагентных технологий». Она реализуется в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия». По этой программе вот уже несколько лет в Самарской области устанавливаются интернет-киоски в управлениях соцзащиты, поликлиниках и местных администрациях.

Обращения

Центральное место на стартовой странице портала занимает интернет-приемная губернатора. С ее помощью граждане, по замыслу, могут обращаться непосредственно к главе региона. Интересно, как это работает? Нажимаем кнопку: «Обращение к Губернатору Самарской области Артякову В.В.» И попадаем. На грозный документ. Прочитав который, у многих отпадает желание, так как наше внимание сразу же обращают на «недопустимость злоупотребления правом на обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством ответственность в этой сфере общественных отношений». Кажется, это называется «дружественный интерфейс»? Очевидно, что предупреждать граждан о последствиях общения с исполнительной властью надо на ранних стадиях. И если вы передумали писать лично губернатору, то можно сменить адресата. Например, на одного из министров. Кстати, форм обращения предложено всего три: жалоба, заявление и предложение. Ответ от министра придет, видимо, по почте, так как e-mail не относится к обязательным для заполнения полям, так же как и номер квартиры отправителя. Полезная штука. Отправили О.В. Рыбаковой предложение приостановить снос в исторической части Самары. Теперь ждем ответа. Отправить письмо можно практически любому представителю исполнительной власти. Интересно, сколько обращений фиксируется в месяц? «Я лично за прошлый год принял больше тысячи электронных сообщений, – рассказывал на презентации проекта министр Куличенко. – Большинство из них касается проблем организации работы поликлиник, нарушения этических норм при взаимодействии с пациентом. Мы отвечаем на каждое письмо». Тысяча в год? Сравнимо с недельной активностью хорошего блоггера. При том что на него бюджетных средств не выделяют. Продолжаем тестировать портал.

Услуги

Вместе с интернет-приемной можно узнать и о социальной карте жителя Самарской области. Есть информационная. А есть и Visa Electron, выпущенная совместно с банком «Солидарность». Интересный проект.http://www.solid.ru/retail/cards/social/tarif/ Тарифы, и правда, щадящие.

Но гораздо интересней будет, если опуститься по стартовой странице вниз. И открыть, например, раздел «Услуги образования», задача которого сформулирована здесь же: «Представляем Вашему вниманию базу учебных заведений Самарской области, позволяющую Вам оперативно получить полную информацию об учебных заведениях, формах и сроках обучения, вступительных испытаниях». Полезно? Не очень. Если учесть, что по запросу дается полная информация, но ссылка с интернет-адресом не активируется. И можно все прочитать про СМУН, скажем, но потом все равно придется вбивать адрес в командную строку. Но это мелкие неудобства. Придирки избалованных юзеров. Давайте лучше обратимся к практической части сайта. Например, к разделу «Наличие и цены на лекарства». Информация исчерпывающая. Сотни мест, в которых можно купить нужное снадобье, и цены тоже приведены. Вообще масштаб закачанной в портал информации впечатляет. Можно найти сведения о школе молодых журналистов в Отрадном и ответить на вопросы нескольких анкет. Записаться на прием, пока еще только в трех больницах, но зато в лучших. Даже вакансии на работу на этом портале не пересекаются с конкурирующими частными организациями.

Внутри и снаружи

Единственное, что сильно удручает посетителя портала, – неудобный интерфейс. Архаичный и разваливающийся на экране ломтями. И обновление информации тоже вызывает вопросы. Есть даже ощущение, что именно обновление информации – слабое место этого сайта. Например, в разделе «Антикризисные мероприятия» мы находим постановление о предоставлении субсидий на 2009 год. А сейчас второй квартал 2010. В разделе «Масштаб внедрения системы suprema» вообще итоговые данные за 2008 год. И это огорчает больше всего.

Такие проекты должны иметь четкого адресата. Создание подобных порталов — трудоемкий и высокотехнологичный процесс. Кому же адресован этот дорогостоящий продукт? Как пишут в пресс-релизах: самым широким слоям граждан. Но это уже не есть определение целевой аудитории. Всем – это никому. Если адресат проекта более-менее грамотный пользователь интернета, то ему этот сайт покажется перегруженным, неудобным и хаотичным. То есть человеку должно быть очень надо, чтобы он сюда обратился. И ему будет неудобно. Потому что в интернете есть очень четкие критерии дружелюбности и удобства. Если же пользователи – те самые широкие социальные слои, для которых открыли только в 2008 году 269 интернет-киосков по области, то они интернета не знают и с помощью этого портала вряд ли сильно быстро его освоят. Поэтому складывается какое-то нехорошее ощущение, что вся эта работа сделана для того, чтобы все было как положено. Труд несомненно проделан огромный и труд очень важный, но кому он принесет пользу?

Без цифр

На этом сайте почему-то нет счетчиков. Вся статистика, аналитика и другие любопытные подробности скрыты от глаз. Невозможно узнать, сколько человек заходят сюда ежедневно. А хотелось бы посмотреть на эффективность. Разработчик – компания «Генезис знаний» – занимается проектом с 2004 года. Ведь интернет тем и хорош, что позволяет достигать фантастической эффективности при очень скромных затратах. Портал suprema производит другое впечатление — мощный и не очень организованный проект, который несомненно нужен области, но коммуникации не происходит и КПД его остается крайне низким. Иначе зачем было бы открывать на прошлой неделе обычный телефонный колл-центр и обставлять это событие как большой успех в информационной политике. Специальный телефон, по которому можно узнать другие телефоны госучреждений. Барышня, Смольный! Этой истории уже девяносто лет. А в заглавие статьи, кстати, вынесено название статьи В.И. Ленина с такой же выдержкой и тем же уровнем актуальности.