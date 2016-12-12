Под руководством

Как-то подруга очень смешно рассказывала о производственном совещании: собрались сотрудники, взволнованы, ожидают разгона и пинков от грозного начальника. Входит грозный начальник, гнетущая тишина, он молча проходит через обширный зал, занимает свое место, трижды звучно хлопает ладонями по столу, гулкое эхо, общий трепет и говорит:

— А вот я сегодня проснулся в половине седьмого!

Держит паузу, все офигевают.

Мною тоже в свое время руководил грозный начальник, бывший боевой офицер, разве что обширного зала было, ограничивались его обширным кабинетом. Совещания он по-советски называл пятиминутками, собирались в сезон — ежедневно. А то и дважды в день.

Начальник был выразительно гневлив, несколько раз прикладывал к не очень успешным специалистам реальную физическую силу. Трудно описать атмосферу, предшествующую пятиминуткам. Животный страх и совершенный ужас, вот примерно так. А что все держались за такую работу, так платил он прекрасно, и в моменты спокойного настроя являлся хорошим руководителем.

Как-то раз провинилась одна из бухгалтеров, ошибочно отправив не по адресу крупную сумму, вернуть её отчего-то не представлялось возможным, деталей не помню. Смертельно испуганная, она с утра уже напилась корвалолом, пионом уклоняющимся и новопасситом в таблетках, общего сбора дожидалась почти в обмороке и не дыша. Начальник появился, пару минут молчал, потом сказал незлобно:

— Я считаю, женщины и дети за базар не отвечают. Какой вот с тебя, Аня, спрос. Никакого. Дура ты и есть – дура.

Бухгалтерша взбодрилась и попыталась снова дышать. Начальник продолжил:

— Так что благодари бога, что родилась бабой. Но кто-то мне ответить за твой косяк — должен. Я вот тебе на выбор предлагаю — старший менеджер Всеволод Георгиевич или работник технического центра Степан Иванович. Ты уж реши, кто из них сначала выплатит мне уработанные тобой двести тысяч рублей, а потом будет отмудохан и с позором уволен за неполное служебной соответствие. Замена им есть, так что за рабочий процесс не волнуйся.

— Но как же, — заволновалась бухгалтерша, снова забывая дышать, — причем тут эти люди? Вы же не сможете… Вы же не серьезно! Вы же не будете!

— Поди смогу, — отвечал уверенно начальник, — поди буду. Времени тебе — до тринадцати-ноль-ноль. Думай.

Направился к выходу. С половины пути вернулся. Все-таки не удержался и громыхнул кулаком по столу. А бухгалтерша решила — уволиться. Она знала, что с нее, как с бабы и дуры, возмещения ущерба не потребуется. Так и произошло. Через неделю на ее месте трудилась новая девушка. Пион уклоняющийся и наполовину пустая склянка с корвалолом достались ей по наследству.

Причем я вот уверена, что сам начальник рассказывает (если предположить, что рассказывает) эту историю по-другому. Вот так: работала одна, да плохо, уволил. И прав, вот ведь в чем дело-то.

С работами вообще сложно. Вот взять меня. Нет, сначала взять Довлатова. Помните, Довлатов в каком-то из своих сборников (Ремесло?) рассказывает эпизод о том, как он халтурно написал повесть для журнала, а ее не утвердили. Я-то думал, пишет Довлатов, что продал душу дьяволу, а оказывается — я ее ему подарил.

Вчера я писала рабочее письмо, и при наборе буквально каждого слова чувствовала, что продаю, продаю душу-то. Прямо такое, знаете ли, необыкновенное ощущение томило грудь.

И я дописала письмо, и я отправила письмо. И я не получила на него ответа.

Понимаю, что душу я не то что даже — подарила, это, по крайней мере, красиво. А просто так, сунула впопыхах. А не пригодилось.