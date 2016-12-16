Как я провел лето

Должна написать какой-то итоговый текст в духе «Чем запомнится 2015 год Самарской области», но делать этого не хочу и всячески отлыниваю. Потому что ничего такого в 2016 году в Самарской области не происходило; на Украине происходило, в Сирии происходило, в Москве даже, наверное, происходило, а у нас что. Выборы, которые обман? Шоссе-дублер на Московском? Слухи об увольнении губернатора? Аномальный мороз? Безработица в Тольятти? Ну вот разве что Тольятти меня волнует, но я и так об этом много. Не хочу, не хочу про итоги года в Самарской чертовой области, хочу выйти из дома, докрасив глаз. Я начала красить глаз, но потом так рассвирепела из-за итогов года, что плюнула и не завершила.

Докрасив глаз, выйти из дома и брести по снегу. Не подниматься вверх, а тут, мимо набережной, здесь вполне себе есть пиццерии, две, один бар, одна кофейня и один ресторан «Паровоз», ну еще и «Миссис Хадсон», но туда точно нет. И вот я хочу в пиццерии, значит, заказать малую «маргариту», двойной эспрессо и рюмку коньяку. И сидеть минуты две, смотреть на снег, а потом чтобы взялась откуда-нибудь совершенно мне неизвестная и со всех сторон посторонняя женщина (хотя поди такую здесь найди), и чтобы она тоже хотела поговорить.

Я бы ее спросила, например: ну а что вы такая грустная. Она бы ответила: да будешь тут веселой, когда в воскресенье надо пиликать в Похвистнево, помогать отцу в закупке дров к зиме.

Я бы удивилась: а что же газ? нельзя в похвистнево газ? не вошел, что ли, газ в жилища похвистневцев? голубое, типа, топливо? Она бы махнула рукой: какой, нафиг, газ! там один проект полтос стоит, а реализация вообще. откуда деньги? вот и топят дровами, а у меня один выходной — воскресенье, и как я подумаю, что придется его тратить на это драное Похвистнево, так прямо бешусь. а ведь это мои родители и я обязана им помогать, от этого тоже бешусь, что плохая дочь и вообще сволочь.

А я бы сказала: зато представьте, как вам будет хорошо в воскресенье вечером, когда вы, хорошая дочь, вернетесь домой и занырнете в ванную с пеной или что вы там любите растворять в воде. Она бы посмотрела с интересом и сказала: я ароматические масла люблю. И улыбнулась бы мне. И спросила бы: а вы чего грустная? А я бы сказала: да что-то я какая-то идиотка. Статью вон не могу написать, про итоги года в Самарской области.

И она бы сказала: но дело-то уж точно не в статье. А я бы сказала: конечно, нет. А она бы сказала: ну давайте уже, рассказывайте. И повторила бы себе капучино.

И я бы рассказала. Она бы послушала и заметила, что бывают вещи похуже. И я бы согласилась. А она бы еще сказала: знаете, вы и вправду выглядите эээ несвободной. Быть свободной — очень хорошо, но иногда больно. Но хорошо. Выбирайте, типа, свободу, — так бы она сказала и захохотала, а бармен бы вздрогнул от неожиданности.

А я бы сказала: свободной, но как? Сами знаете, — она бы допила свой капучино и помахала официанту насчет расплатиться. И добавила бы: а вы что добавляете в ванну? Пену люблю, — сказала бы я. И мы бы попрощались, и я бы еще полчаса гуляла по улицам, и вернулась бы домой с холодными щеками и готовой идеей. Наполнила бы в неурочное время ванну, и копошилась бы в пене, долго, свободная от всего.

И текст бы написала про итоги, чуть позже, но нормальный, не халтуря. В конце концов, может, это и вправду кому-нибудь нужно.

Иллюстрация Карин Тейлор