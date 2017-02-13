Очень страшная история

Вот вам и 2017 год: даже и тринадцатое не выпадает на пятницу, а всего-то на понедельник! Ну что делать, что делать, сердцу хочется ласковой песни и хорошей страшной истории. У меня есть и то, и другое. В школьные годы я жила в доме по улице Больничной, 20, который аркой соединялся с домом 20-а. То есть, на уровне земли и до второго этажа была арка, через которую мы бегали «за дом» и там играли в разные детские игры типа «московских ляг», а выше второго этажа шла галерея верандочек, застекленных; короче, такая какая-то архитектурная для конструкция смычки зданий. И вот как-то прекрасным летним днем мы собрались своей детской компанией, где главной была трудный подросток Наташа З., которая уже в ту пору много курила и была замечена в употреблении психоактивных веществ. Собрались, и тут одна девочка вдруг на глазах мрачнеет и говорит: в нашей арке происходит что-то нехорошее. Я, говорит, буквально боюсь туда заходить. Каждый раз, как я туда захожу, потом обнаруживаю на одежде либо дырки, либо мокрые пятна, либо следы крови. В общем, она, конечно, не такими словами все это выговорила, но как там мы болтали тридцать с лишним лет назад, я не помню. Помню слово: «основная», так нужно было ругаться. Ты чо, основная, что ли? Ну и вот, следы крови.

И мы, конечно же, стали в одиночку и стаями красться под аркой, и бегать, и издавать звуки, и да — у каждого потом обнаруживались какие-то чертовы разводы на платье, причем разных цветов. Феномен настолько поразил всю компанию, что каждый увеличил и без того обширные часы гуляний, и практически все время проводилось в странном месте. Это были чудесные дни! Я засыпала и просыпалась с мыслью о загадочной арке. В головах моих друзей рождались и умирали дивные идеи и самые невероятные расшифровки происходящего. Мы серьезно оценивали вероятность перемещения Бермудского треугольника на улицу Больничную города Самары. Мы рассуждали, не может ли часть наших домов принадлежать Америке, чтобы она населила ее шпионами-роботами. И вот как-то трудный подросток Наташа З. обнаружила, что все это время в нас брызал разведенной в воде акварелью маленький мальчик, по виду дошкольник, житель квартирки с верандой. Она выследила его и ствол его брызгалки, и закричала страшным голосом плохие слова. Она знала много плохих слов, трудный подросток Наташа З., и умело использовала их в быту. Так закончилась страшная история с аркой. А ласковую песню я предлагаю выбрать вам самим. Мало ли их, если разобраться.