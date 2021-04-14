На набережной Самары с 16 по 30 апреля 2021 года будет работать интерактивный музей

На набережной Волги, города Самара, с 16 апреля будет возможность посетить музей теплоэнергетики.

Это будет интерактивная выставка ПАО «Т Плюс». Разместят ее возле бассейна ЦСКА, что на площади Славы. Посетить выставку можно бесплатно. Там будет возможность ознакомится с макетами и работой современных теплосетей, от выработки электроэнергии и тепла на тепловых электростанциях до передачи его потребителю. Также гостям выставки расскажут о безопасности, которую соблюдают в отрасли, во избежание технических и экологических катастроф.

Все экспонаты можно не только трогать руками, но и активно с ними взаимодействовать: нажимать на кнопки, включая установки и наблюдая за их работой. К тому же, в панорамном кинотеатре можно будет посмотреть фильм с высокой четкостью разрешения о тепле.

Кроме того, всем желающим будет доступна зона дополненной реальности.

Музей будет работать в этом режиме до 30 апреля.