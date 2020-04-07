Кредит онлайн: ошибки допускают заемщики?

Наверное, вы уже оценили преимущества оформления кредита онлайн. Да, это на самом деле очень удобно. Только смартфон и интернет, без траты времени на дорогу и долгого ожидания в очереди. Для регистрации нужно только паспорт и код, и 20-30 минут времени, а если клиентский аккаунт уже зарегистрирован, взять кредит на карту онлайн можно за несколько минут.

При оформлении онлайн кредита следует быть внимательным и не допускать ошибок, которые зачастую делают другие заемщики.

Спешки при выборе кредита

Если вы хотите получить кредит онлайн, не стоит поспешно подавать заявку в любую компанию, которую выдала поисковая система. Кредитные ставки на данном сегменте рынка значительно отличаются, если их сначала сравнить и подать заявки сразу в несколько компаний, можно хорошо сэкономить. Мы аккумулируем на нашем сайте кредитные предложения от различных компаний.

Современный калькулятор кредита онлайн помогает быстро определить среднюю рыночную цену, найти самые дешевые предложения и безопасно оформить онлайн-кредит. О каждой компании, которая добавлена​​для сравнения, можно прочитать подробную информацию и отзывы об онлайн-кредиты от других пользователей. Только оценив надежность и рейтинг кредитной компании можно переходить к оформлению кредита.

Оформление кредита другим лицом

Законы в России запрещают кредитным организациям передавать сведения о заемщиках третьим лицам. Если вы попросите заказать рефинансирование автокредита или взять онлайн-кредит на карту кого-то из ваших друзей или родственников, вы самостоятельно передаете ваши данные другим лицам. Даже если это люди, которым вы на 100% доверяете, ситуация может измениться.

Человек может совершить ошибку или передать вам не полную информацию о займе, ее стоимость и условия выплаты. Вероятность отказа в финансировании или возникновения проблем с возвратом долга в таком случае будет выше.

Лучше потратить полчаса времени и все сделать самостоятельно, тем более что подача заявки и подписания соглашения происходит онлайн, без поездки в отделение. Никаких справок с работы или выписок со счета предоставлять не нужно.

Неправильное планирование собственного бюджета

Принимая решение взять деньги в долг онлайн, вы трезво оценить свои финансовые возможности, посчитать стоимость кредита и размер ежемесячных платежей. Они не должны быть больше размера вашей зарплаты. Денег, которые останутся после внесения платежа, должно хватать на жизнь до следующей зарплаты. Если платежи слишком обременительны, вернуть долг вовремя скорее всего не получится и придется снова занимать.