Автомобиль Mercedes-Benz SLR McLaren, С199

Модель легкового автомобиля под названием Mercedes-Benz SLR McLaren представляет собой спортивный автомобиль, производство которого стартовало в 2003 году.

Эта машина была снята с производства в 2009 году. Данная модель, была разработана немецким автомобильным концерном Mercedes-Benz, и британским McLaren.

Машины собирали в Англии, на совместном предприятии этих двух автомобильных гигантов мирового уровня.

С199, это название кузова данного автомобиля.

Машины выпускались в двух возможных модификациях, таких как родстер или купе.

В обоих случаях модификации оснащалась салоном с вместимостью до двоих человек.

За прошедшие более десяти лет эксплуатации Mercedes-Benz SLR McLaren показал себя с самой лучшей стороны, его ресурс довольно высокий, поэтому при правильном обслуживании и профессиональном ремонте, будет радовать хозяев еще много лет.

Кузов данного автомобиля имеет две двери. Сам кузов имеет несущую конструкцию.

Мотор Mercedes-Benz SLR McLaren имеет расположение спереди, ближе к центральной части, а привод является задним.

Салон данного автомобиля оснащен двумя креслами спортивного типа, с кожаной обшивкой.

Сидения оборудованы подголовниками, а также системой боковой поддержки.

Руль машины имеет трехспицевую конструкцию.

Панель приборов машины также обшита кожей. В центральной части панели устанавливалась стальная накладка цвета металлик. В приборной панели располагаются контролеры, системы климат контроля и управление аудиосистемой.

Также на панели имеются четыре дефлектора, два из которых в средней части, и по одному слева и справа.

Двери автомобиля открываются вверх, и оснащены электронными стеклоподъемниками, рам для боковых стекол у данного автомобиля нет.

Машина имеет высокие качества по безопасности, так в салоне установлены несколько подушек безопасности.

Машина имеет спортивный дизайн, на котором имеются черты присущие другим автомобилям от Мерседеса, которые производились в тот же временной период.

Передок машины выполнен с острым концом, для обеспечения высоких аэродинамических качеств.

Также на переднем бампере автомобиля имеются специальные воздуховоды, для обеспечения вентилирования тормозов.

Сбоку на кузове установлены, так называемые, «жабры».

Фары автомобиля имеют овальную форму, и расположены по две с каждой стороны на передке.

Подвеска автомобиля является спортивной, имеет довольно зажатые стойки. Хоть ходовая данной модели довольно надежная, но требует постоянной диагностики и обслуживания.

Также машина имеет низкую посадку, необходимую для создания прижимной силы, при движении на большой скорости.

По своему типу работы подвеска машины полностью независимая. На заднем мосту подвеска многорычажная, а на переднем построена по системе «макферсон», с усложненной системой рычагов.

Машина оснащена двигателем бензинового типа, с компоновкой типа V8. Он способен вырабатывать мощность равную 626 лошадиных сил, из объема в 5.400 литра.

Трансмиссия автомобиля является автоматической и имеет пять ступеней.

В салоне за рулем, имеются «подрулевые лепестки», при помощи которых можно вручную переключать передачи.

Данный автомобиль способен максимально набрать до 335 км/ч, при этом сотню он набирает за впечатляющие 3.7 секунды. При всем этом автомобиль имеет массу равную 1700 кг.