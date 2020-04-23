Обзор Toyota RAV4: удачный японский кроссовер

Кроссоверы у нас пользуются большой популярностью, машины этого класса – около 40 процентов нашего авторынка. Поэтому никого не удивляет то, что почти все зарубежные компании стараются представить такие машины в линейке моделей, продающихся на нашем рынке. Не исключение и японская фирма Toyota, выпускающая свои RAV4 на предприятии в Санкт-Петербурге. Речь о серьезных мощностях – завод может выпускать 100 000 машин в год. Желающим взглянуть на машины поближе стоит заглянуть на сайт официального дилера Тойота Центр Екатеринбург Запад, где представлены кроссоверы и другие авто производителя.

RAV4 очень популярен – достаточно взглянуть на него, и сразу станет ясно, почему он в числе десяти самых продаваемых кроссоверов в нашей стране. За время производства сменилось несколько поколений авто. Машина за это время прибавила в размерах, дизайн сменился на более агрессивный, теперь автомобиль рассчитан на легкое бездорожье. Обсудим его более подробно.

Экстерьер

Авто имеет защиту в виде пластиковых накладок, установленных в районе дверей, что обеспечивает надежную защиту порогов от грязи. У заднего бампера верхняя часть окрашена, выглядит броско и эффектно, однако при помещении в багажник разных предметов необходимо действовать аккуратно, чтобы случайно не повредить.

Объем багажного отсека – 577 литров. Второй ряд быстро и легко складывается, это позволяет перевозить крупные грузы. Внутри имеется спецсетка, позволяющая зафиксировать предметы при необходимости.

Машина получила агрессивный дизайн – сразу можно заметить, что создатели активно боролись с имиджем женской машины, который был у старых поколений кроссовера.

Интерьер

Отметим несколько любопытных моментов.

Рулевое колесо снабжено двумя блоками клавиш, которые отвечают за работу с бортовым компьютером и управление мультимедиасистемой.

Водительское сиденье имеет тканевую обивку и боковую поддержку, возможна регулировка вручную.

В центре оптитронной приборной панели – цветной 4,2-дюймовый экран бортового компьютера.

Во втором ряду удобно сидеть – тут хватает пространства для пассажиров, угол наклона диванной спинки можно отрегулировать, поддерживается подогрев.

За интерьер авто можно только похвалить – стоит купить Toyota в Екатеринбурге у официального дилера, чтобы оценить все преимущества.

Технические характеристики

Три двигателя – один дизельный объемом 2,2 литра, пара атмосферных бензиновых объемом 2 и 2,5 литра соответственно. Три трансмиссии – вариатор и шестиступенчатая МКПП для двухлитрового мотора, гидромеханика для остальных. Все это дает возможность авто демонстрировать неплохие ходовые качества.