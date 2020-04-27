Лучшие сервисы доставки еды в Самаре

Сервисы доставки еды предоставляют возможность получить пищу домой или в офис. Заведения предлагают меню на неделю, месяц, день или отдельные блюда. В Самаре работают пункты, специализирующиеся на здоровом питании, домашней кухне, фаст-фуде. Также представлены точки, доставляющие продукты.
Доставка еды на неделю
Получать пищу или продукты на неделю удобно. Не нужно ходить в магазин, стоять в очереди, долго выбирать продукты. Сервисы экономят время.
1. Кило Вкуса
Кило Вкуса — это сервис по доставке домашней и полезной еды в Самаре. Если у вас нет времени готовить, есть прекрасная возможность исправить ситуацию и накормить вкусными завтраками, обедами и ужинами всю семью.
Для клиентов подготовлены следующие варианты:
- набор продуктов на неделю, рассчитанный на одного человека — цена 1 240 руб;
- недельный продуктовый набор на семью из двух человек всего за 2 450 рублей;
- набор полуфабрикатов для большой семьи по привлекательной цене — всего 3640 руб за коробку продуктов на неделю.
Важно! Цена у наборов фиксированная, но состав блюд клиент может менять по своему предпочтению. Сделать это можно прямо на сайте.
Помимо продуктовых коробок,компания по доставке еды готова предложить следующие блюда: супы, мясные блюда, гарниры,салаты, десерты, напитки. Меню возможно составить с учетом индивидуальных особенностей: для детей, взрослых и вегетарианцев.
Действует промокод KLV20517 на 200 руб. Воспользоваться им могут как новые, так и текущие клиенты, но только 1 раз.
Компания сотрудничает напрямую с производителями, что позволяет предлагать своим клиентам по цене, свободной от торговых наценок. Поэтому потребители получают отличное качество по приятной цене. Средняя цена на одного человека в день при таком меню — всего 175 рублей.
Бесплатная доставка и удобные способы оплаты делают услугм компании еще более привлекательными.
2. Olimpfood
Сервис доставки еды Olimpfood предлагает несколько программ питания:
- «СуперСила», 3200 ккал;
- «Сила», 2400 ккал;
- «Фитнес PRO», 1600 ккал;
- «Фитнес», 1300 ккал;
- «Стройность», 1100 ккал;
- «Офис», 900 ккал.
Стоимость одного дня — от 650 до 1500 рублей. Заказывать можно блюда на один день или на одну неделю. Оформить заявку можно в любой день недели, не дожидаясь понедельника. На главной странице представлен приблизительный расчет подходящего рациона по росту, полу, весу, возрасту и целям (набрать, поддержать или сбросить вес).
Сервис специализируется на правильном питании. В меню предложена здоровая пища: тушеная, запеченная, вареная. Баланс КБЖУ соблюдается: для каждого дня повара совместно с диетологами составляют меню с необходимым соотношением.
По Самаре доставка бесплатная, время встречи с курьером обсуждается с клиентами. Из преимуществ сервиса:
- большой выбор первых и вторых блюд;
- для спортивного режима предусмотрено пятиразовое питание;
- на сайте расписаны КБЖУ по каждому блюду.
Из недостатков:
- план «Офис» включает только три блюда;
- десерты часто повторяются.
Olimpfood предлагает питание как для спортсменов, так и для тех, у кого сидячая работа. Это позволяет поддерживать вес.
3. «Кулинария»
Сервис доставки готовой еды «Кулинария» предлагает клиентам традиционную домашнюю кухню. В меню представлены первые и вторые блюда, десерты, закуски и безалкогольные напитки. Деятельность компании направлена на обслуживание офисов и отдельных клиентов.
Доставка осуществляется один раз в день — привозят только комплексные обеды. В составленное поваром меню можно добавить десерты, напитки, хлеб, дополнительные первые и вторые блюда. Их стоимость считается отдельно.
Доставка по Самаре 250 рублей, при заказе от 3 000 рублей курьер доставляет бесплатно. Время согласовывается с клиентами. Из преимуществ сервиса:
- большой выбор домашних блюд — борщи, супы, солянка, тушеное мясо и т.д.;
- в меню представлена свежая выпечка и торты;
- можно заказывать напитки — компот, кисель, морс;
- невысокие цены за комплексные обеды;
- представлены полуфабрикаты на выбор — вареники, пельмени, манты, голубцы.
Из недостатков:
- представлена только домашняя кухня, ресторанных блюд нет;
- соотношение КБЖУ не считают;
- меню однообразное.
«Кулинария» — сервис доставки для тех, кто предпочитает домашнюю пищу ресторанным изыскам.
4. «Провиант-Мастер»
Служба доставки «Провиант-Мастер» привозит клиентам продукты и пошаговые рецепты с фото для приготовления блюд. Доставляют только свежие ингредиенты:
- фермерское мясо;
- очищенные и вымытые фрукты или овощи;
- масло, специи и зелень;
- тесто и другие компоненты.
Заказчикам останется только приготовить блюдо по рецепту. На выбор предоставляется четыре вида меню: на неделю, на каждый день, на выбор, постное. Для тех, кто только начинает знакомство с сервисом, доступен пробный заказ по промокоду.
Доставка осуществляется бесплатно в пределах Самары. Продукты на неделю курьер привозит по воскресеньям с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 21.00. Стоимость — от 320 до 700 рублей за порцию, цена всего набора зависит от блюд.
Из преимуществ «Провиант-Мастера»:
- все необходимые продукты для приготовления входят в комплект;
- действуют скидки на заказы для двоих или троих человек;
- прилагается подробный пошаговый рецепт с фотографиями;
- ингредиентов кладут столько, сколько указано в рецептах.
Из недостатков:
- клиенту придется готовить самому;
- в сумму входит только ужин.
- неудобный сайт для оформления заявки.
Доставка от «Провиант-Мастер» подойдет тем, кто не любит ходить по продуктовым магазинам.
5. «ProПОРЦИЯ»
Служба доставки здорового питания. Рацион на каждый день повара разрабатывают совместно с диетологами и нутрициологами. На выбор клиентам доступно четыре режима питания:
- Office, 800 ккал, три приема пищи;
- Fit, 1100 ккал, четыре приема;
- Balance, 1600 ккал, пять приемов пищи;
- Sport, 2400 ккал, шесть приемов.
Минимальный заказ можно сделать на два дня. Оформить заявку на следующий день можно до 21.00. Доставка по Самаре бесплатная. Стоимость рациона — от 650 до 1100 рублей в день.
Из плюсов сервиса:
- блюда подходят для тех, кто придерживается принципов правильного питания;
- время доставки курьер согласовывает с клиентом;
- для каждого рациона рассчитывают КБЖУ, чтобы поддерживать вес на нормальной отметке.
Из недостатков:
- на сайте нет подробного меню;
- выбирать блюда нет возможности;
- в офисном меню нет десерта, заказать отдельно его на сайте нельзя.
Сервис подойдет тем, кто следит за своим весом и придерживается правильного питания. Главный недостаток — отсутствие подробного меню на сайте для ознакомления.
Доставка готовой еды
Те, кто любят заказывать готовую еду на дом, оценят следующие сервисы.
1. «Додо пицца»
Сеть пиццерий работает и на доставку. Это пицца на тонком тесте с разными начинками. Представлены варианты как с мясом, так и для вегетарианцев. Можно собрать пиццу из половинок — вариант для тех, кто хочет попробовать несколько вкусов. Меню постоянно пополняется сезонными или тематическими новинками.
В «Додо» есть не только пицца. В меню представлены закуски — додстеры, стартеры, ланчбоксы, овсяная каша, рулетики, куриные крылья и многое другое. Есть десерты — сладкие рулетики, классические молочные коктейли, пунши, чизкейки, фондан.
Цены — от 245 рублей за одну пиццу до 2700 за набор из семи пицц. Доставка в пределах Самары бесплатная. Время курьер согласовывает с клиентом.
Из плюсов заведения:
- большой выбор начинок;
- есть выгодные предложения — комбо. В них входят дополнительно напитки, додстеры, десерты;
- представлена сладкая пицца с ананасами, брусникой и сгущенным молоком;
- постоянно действуют акции для клиентов.
Из недостатков:
- на пицце начинки не много;
- некоторых позиций нет в большом размере.
«Додо пицца» — популярная пиццерия, постоянно расширяющая меню. Служба доставки понравится любителям фаст-фуда.
2. Milimon
Сервис доставки готовой еды Milimon позволяет клиенту выбрать и получить блюдо из ресторанов Самары. Пользователю может получить блюдо из местных заведений: «Чиполучо», «Пряный барашек», Съелбысам«, «Бенджамин», «Кембридж», Robbi, «Ваще огонь», «Вкусно и не грустно».
На сайте клиент может выбрать категорию, которую хотел бы получить. Можно заказать суши, закуски, салаты, горячие блюда, напитки и многое другое. Среднее время доставки составляет 60 минут, минимальная сумма — от 700 до 2500 рублей в зависимости от района. Курьер привозит заказы бесплатно по Самаре при заказе от 700 рублей.
Из преимуществ сервиса:
- можно заказать еду из нескольких ресторанов;
- для детей есть приятные сюрпризы, нужно указать это при оформлении заявок;
- меню клиент составляет самостоятельно.
Из недостатков:
- минимальная сумма заказа зависит от района Самары, уточнить этот момент можно у оператора, на сайте данные отсутствуют;
- срок доставки варьируется в зависимости от отдаленности ресторана от дома.
Milimon — сервис доставки для тех, кто любит ресторанные блюда. Получить заказ можно из разных заведений Самары в течение 60 минут.
3. Domino’s Pizza
Сеть пиццерий Domino’s Pizza работает на доставку. В меню представлено несколько видов пиццы, ассортимент постоянно обновляется. Пользователь при оформлении заказа выбирает диаметр блюда — 20, 28 или 33 см. Также можно выбрать корж — тонкий или стандартный.
В меню представлены пиццы с мясом, колбасами, овощами, сыром. Есть варианты для вегетарианцев. Из закусок есть сэндвич-роллы, крылышки, картофель, рулетики и многое другое. Десерты — фондан, пирожные и сладкие рулетики. Также клиенты могут заказывать салаты на доставку. Дополнительно представлены безалкогольные напитки и соусы.
Доставка осуществляется по Самаре бесплатно. Цена товаров — от 199 за одну пиццу до 3500 рублей за десять пицц.
Из преимуществ заведения:
- проводятся постоянные акции, есть комбо-предложения с напитками и закусками;
- представлена сладкая пицца — карамельный ананас;
- можно выбрать тонкое или стандартное тесто;
- пользователь самостоятельно формирует заказ, выбирает любые понравившиеся блюда.
Из недостатков:
- выбор начинок небольшой;
- ограниченный выбор соусов — четыре вида.
Domino’s Pizza — доставка для любителей пиццы. Заведение готовит ее по своему собственному секретному рецепту.
Доставка продуктов
Походы по магазинам, рынкам или супермаркетам не приносят удовольствия. Необходимо стоять в очередях, долго выбирать продукты, тратить свое время на не самое познавательное занятие. Службы доставки продуктов в Самаре позволяют избавиться от самостоятельных покупок.
1. «СберМаркет»
Сервис доставляет продукты из крупных супермаркетов — «Ашан», «Метро», «Мегамарт», «Азбука Вкуса», «БахетЛе». Заказывать можно любые группы товаров: бакалею, мясо и рыбу, консервы, кулинарию, овощи и фрукты, бытовую химию и многое другое.
Чтобы оформить заказ, пользователю необходимо выбрать маркет, из которого нужно доставить продукты. После этого собрать все необходимое в корзину. На сайте представлены товары со скидками и специальные предложения.
После этого клиенту нужно завершить оформление заявки. Доставка по Самаре производится с 9.00 до 22.00, первая обойдется в 98 рублей, последующие — 158 рублей. Если вес превышает 30 кг, то за каждый дополнительный килограмм начисляется +4 рубля.
Из преимуществ сервиса:
- не нужно самостоятельно ездить по магазинам;
- не придется стоять в очереди к кассе и терять время;
- доставляют любые виды товаров.
Из недостатков:
- нет возможности проконтролировать свежесть продуктов;
- сборщики не всегда прислушиваются к комментариям заказчика;
- скорость доставки зависит от загруженности курьера.
«СберМаркет» — служба для тех, кто не хотел бы ходить по магазинам самостоятельно.
2. «В гастроном»
Сервис доставки «Вгастроном» сотрудничает с гипермаркетом «Метро», продукты привозят оттуда. На сайте можно заказать продукты питания, канцелярию, одежду и текстиль для дома, бытовую химию, зоотовары и многое другое.
На сайте некоторые товары представлены по акционной цене. Перевозят продукты питания в термобоксах: это позволяет сохранить их свежесть. Фрукты и овощи сборщики заказов выбирают старательно. При составлении заказа пользователь может оставить комментарий.
Время доставки зависит от загруженности курьеров, первая возможна с 10.00 до 13.00, последняя — с 21.00 до 23.00. Зона доставки охватывает всю Самару и пригород — поселок Смышляевку. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей, бесплатно доставляют сборки весом до 40 кг и стоимостью от 2500 рублей.
Из преимуществ сервиса:
- можно заказать продуктовый набор на дом, не посещая маркеты;
- заказчик проверяет товары при получении, он может вернуть позиции, если они не устраивают;
- доступна онлайн-оплата.
Из недостатков:
- нет возможности лично проконтролировать сроки годности;
- в условиях высокой нагрузки курьеры опаздывают.
«В гастроном» сотрудничают только с «Метро». Для постоянных клиентов действует система начислений бонусных баллов, которыми можно оплачивать часть товаров.
Службы доставки продуктов и готовой еды в Самаре позволяют отказаться от походов в магазин или заведения общественного питания. Заказы доставляют курьеры в любое удобное время.