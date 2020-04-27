Лучшие сервисы доставки еды в Самаре

Сервисы доставки еды предоставляют возможность получить пищу домой или в офис. Заведения предлагают меню на неделю, месяц, день или отдельные блюда. В Самаре работают пункты, специализирующиеся на здоровом питании, домашней кухне, фаст-фуде. Также представлены точки, доставляющие продукты.

Доставка еды на неделю

Получать пищу или продукты на неделю удобно. Не нужно ходить в магазин, стоять в очереди, долго выбирать продукты. Сервисы экономят время.

1. Кило Вкуса

Кило Вкуса — это сервис по доставке домашней и полезной еды в Самаре. Если у вас нет времени готовить, есть прекрасная возможность исправить ситуацию и накормить вкусными завтраками, обедами и ужинами всю семью.

Для клиентов подготовлены следующие варианты:

набор продуктов на неделю, рассчитанный на одного человека — цена 1 240 руб;

недельный продуктовый набор на семью из двух человек всего за 2 450 рублей;

набор полуфабрикатов для большой семьи по привлекательной цене — всего 3640 руб за коробку продуктов на неделю.

Важно! Цена у наборов фиксированная, но состав блюд клиент может менять по своему предпочтению. Сделать это можно прямо на сайте.

Помимо продуктовых коробок,компания по доставке еды готова предложить следующие блюда: супы, мясные блюда, гарниры,салаты, десерты, напитки. Меню возможно составить с учетом индивидуальных особенностей: для детей, взрослых и вегетарианцев.

Действует промокод KLV20517 на 200 руб. Воспользоваться им могут как новые, так и текущие клиенты, но только 1 раз.

Компания сотрудничает напрямую с производителями, что позволяет предлагать своим клиентам по цене, свободной от торговых наценок. Поэтому потребители получают отличное качество по приятной цене. Средняя цена на одного человека в день при таком меню — всего 175 рублей.

Бесплатная доставка и удобные способы оплаты делают услугм компании еще более привлекательными.

2. Olimpfood

Сервис доставки еды Olimpfood предлагает несколько программ питания:

«СуперСила», 3200 ккал;

«Сила», 2400 ккал;

«Фитнес PRO», 1600 ккал;

«Фитнес», 1300 ккал;

«Стройность», 1100 ккал;

«Офис», 900 ккал.

Стоимость одного дня — от 650 до 1500 рублей. Заказывать можно блюда на один день или на одну неделю. Оформить заявку можно в любой день недели, не дожидаясь понедельника. На главной странице представлен приблизительный расчет подходящего рациона по росту, полу, весу, возрасту и целям (набрать, поддержать или сбросить вес).

Сервис специализируется на правильном питании. В меню предложена здоровая пища: тушеная, запеченная, вареная. Баланс КБЖУ соблюдается: для каждого дня повара совместно с диетологами составляют меню с необходимым соотношением.

По Самаре доставка бесплатная, время встречи с курьером обсуждается с клиентами. Из преимуществ сервиса:

большой выбор первых и вторых блюд;

для спортивного режима предусмотрено пятиразовое питание;

на сайте расписаны КБЖУ по каждому блюду.

Из недостатков:

план «Офис» включает только три блюда;

десерты часто повторяются.

Olimpfood предлагает питание как для спортсменов, так и для тех, у кого сидячая работа. Это позволяет поддерживать вес.

3. «Кулинария»

Сервис доставки готовой еды «Кулинария» предлагает клиентам традиционную домашнюю кухню. В меню представлены первые и вторые блюда, десерты, закуски и безалкогольные напитки. Деятельность компании направлена на обслуживание офисов и отдельных клиентов.

Доставка осуществляется один раз в день — привозят только комплексные обеды. В составленное поваром меню можно добавить десерты, напитки, хлеб, дополнительные первые и вторые блюда. Их стоимость считается отдельно.

Доставка по Самаре 250 рублей, при заказе от 3 000 рублей курьер доставляет бесплатно. Время согласовывается с клиентами. Из преимуществ сервиса:

большой выбор домашних блюд — борщи, супы, солянка, тушеное мясо и т.д.;

в меню представлена свежая выпечка и торты;

можно заказывать напитки — компот, кисель, морс;

невысокие цены за комплексные обеды;

представлены полуфабрикаты на выбор — вареники, пельмени, манты, голубцы.

Из недостатков:

представлена только домашняя кухня, ресторанных блюд нет;

соотношение КБЖУ не считают;

меню однообразное.

«Кулинария» — сервис доставки для тех, кто предпочитает домашнюю пищу ресторанным изыскам.

4. «Провиант-Мастер»

Служба доставки «Провиант-Мастер» привозит клиентам продукты и пошаговые рецепты с фото для приготовления блюд. Доставляют только свежие ингредиенты:

фермерское мясо;

очищенные и вымытые фрукты или овощи;

масло, специи и зелень;

тесто и другие компоненты.

Заказчикам останется только приготовить блюдо по рецепту. На выбор предоставляется четыре вида меню: на неделю, на каждый день, на выбор, постное. Для тех, кто только начинает знакомство с сервисом, доступен пробный заказ по промокоду.

Доставка осуществляется бесплатно в пределах Самары. Продукты на неделю курьер привозит по воскресеньям с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 21.00. Стоимость — от 320 до 700 рублей за порцию, цена всего набора зависит от блюд.

Из преимуществ «Провиант-Мастера»:

все необходимые продукты для приготовления входят в комплект;

действуют скидки на заказы для двоих или троих человек;

прилагается подробный пошаговый рецепт с фотографиями;

ингредиентов кладут столько, сколько указано в рецептах.

Из недостатков:

клиенту придется готовить самому;

в сумму входит только ужин.

неудобный сайт для оформления заявки.

Доставка от «Провиант-Мастер» подойдет тем, кто не любит ходить по продуктовым магазинам.

5. «ProПОРЦИЯ»

Служба доставки здорового питания. Рацион на каждый день повара разрабатывают совместно с диетологами и нутрициологами. На выбор клиентам доступно четыре режима питания:

Office, 800 ккал, три приема пищи;

Fit, 1100 ккал, четыре приема;

Balance, 1600 ккал, пять приемов пищи;

Sport, 2400 ккал, шесть приемов.

Минимальный заказ можно сделать на два дня. Оформить заявку на следующий день можно до 21.00. Доставка по Самаре бесплатная. Стоимость рациона — от 650 до 1100 рублей в день.

Из плюсов сервиса:

блюда подходят для тех, кто придерживается принципов правильного питания;

время доставки курьер согласовывает с клиентом;

для каждого рациона рассчитывают КБЖУ, чтобы поддерживать вес на нормальной отметке.

Из недостатков:

на сайте нет подробного меню;

выбирать блюда нет возможности;

в офисном меню нет десерта, заказать отдельно его на сайте нельзя.

Сервис подойдет тем, кто следит за своим весом и придерживается правильного питания. Главный недостаток — отсутствие подробного меню на сайте для ознакомления.

Доставка готовой еды

Те, кто любят заказывать готовую еду на дом, оценят следующие сервисы.

1. «Додо пицца»

Сеть пиццерий работает и на доставку. Это пицца на тонком тесте с разными начинками. Представлены варианты как с мясом, так и для вегетарианцев. Можно собрать пиццу из половинок — вариант для тех, кто хочет попробовать несколько вкусов. Меню постоянно пополняется сезонными или тематическими новинками.

В «Додо» есть не только пицца. В меню представлены закуски — додстеры, стартеры, ланчбоксы, овсяная каша, рулетики, куриные крылья и многое другое. Есть десерты — сладкие рулетики, классические молочные коктейли, пунши, чизкейки, фондан.

Цены — от 245 рублей за одну пиццу до 2700 за набор из семи пицц. Доставка в пределах Самары бесплатная. Время курьер согласовывает с клиентом.

Из плюсов заведения:

большой выбор начинок;

есть выгодные предложения — комбо. В них входят дополнительно напитки, додстеры, десерты;

представлена сладкая пицца с ананасами, брусникой и сгущенным молоком;

постоянно действуют акции для клиентов.

Из недостатков:

на пицце начинки не много;

некоторых позиций нет в большом размере.

«Додо пицца» — популярная пиццерия, постоянно расширяющая меню. Служба доставки понравится любителям фаст-фуда.

2. Milimon

Сервис доставки готовой еды Milimon позволяет клиенту выбрать и получить блюдо из ресторанов Самары. Пользователю может получить блюдо из местных заведений: «Чиполучо», «Пряный барашек», Съелбысам«, «Бенджамин», «Кембридж», Robbi, «Ваще огонь», «Вкусно и не грустно».

На сайте клиент может выбрать категорию, которую хотел бы получить. Можно заказать суши, закуски, салаты, горячие блюда, напитки и многое другое. Среднее время доставки составляет 60 минут, минимальная сумма — от 700 до 2500 рублей в зависимости от района. Курьер привозит заказы бесплатно по Самаре при заказе от 700 рублей.

Из преимуществ сервиса:

можно заказать еду из нескольких ресторанов;

для детей есть приятные сюрпризы, нужно указать это при оформлении заявок;

меню клиент составляет самостоятельно.

Из недостатков:

минимальная сумма заказа зависит от района Самары, уточнить этот момент можно у оператора, на сайте данные отсутствуют;

срок доставки варьируется в зависимости от отдаленности ресторана от дома.

Milimon — сервис доставки для тех, кто любит ресторанные блюда. Получить заказ можно из разных заведений Самары в течение 60 минут.

3. Domino’s Pizza

Сеть пиццерий Domino’s Pizza работает на доставку. В меню представлено несколько видов пиццы, ассортимент постоянно обновляется. Пользователь при оформлении заказа выбирает диаметр блюда — 20, 28 или 33 см. Также можно выбрать корж — тонкий или стандартный.

В меню представлены пиццы с мясом, колбасами, овощами, сыром. Есть варианты для вегетарианцев. Из закусок есть сэндвич-роллы, крылышки, картофель, рулетики и многое другое. Десерты — фондан, пирожные и сладкие рулетики. Также клиенты могут заказывать салаты на доставку. Дополнительно представлены безалкогольные напитки и соусы.

Доставка осуществляется по Самаре бесплатно. Цена товаров — от 199 за одну пиццу до 3500 рублей за десять пицц.

Из преимуществ заведения:

проводятся постоянные акции, есть комбо-предложения с напитками и закусками;

представлена сладкая пицца — карамельный ананас;

можно выбрать тонкое или стандартное тесто;

пользователь самостоятельно формирует заказ, выбирает любые понравившиеся блюда.

Из недостатков:

выбор начинок небольшой;

ограниченный выбор соусов — четыре вида.

Domino’s Pizza — доставка для любителей пиццы. Заведение готовит ее по своему собственному секретному рецепту.

Доставка продуктов

Походы по магазинам, рынкам или супермаркетам не приносят удовольствия. Необходимо стоять в очередях, долго выбирать продукты, тратить свое время на не самое познавательное занятие. Службы доставки продуктов в Самаре позволяют избавиться от самостоятельных покупок.

1. «СберМаркет»

Сервис доставляет продукты из крупных супермаркетов — «Ашан», «Метро», «Мегамарт», «Азбука Вкуса», «БахетЛе». Заказывать можно любые группы товаров: бакалею, мясо и рыбу, консервы, кулинарию, овощи и фрукты, бытовую химию и многое другое.

Чтобы оформить заказ, пользователю необходимо выбрать маркет, из которого нужно доставить продукты. После этого собрать все необходимое в корзину. На сайте представлены товары со скидками и специальные предложения.

После этого клиенту нужно завершить оформление заявки. Доставка по Самаре производится с 9.00 до 22.00, первая обойдется в 98 рублей, последующие — 158 рублей. Если вес превышает 30 кг, то за каждый дополнительный килограмм начисляется +4 рубля.

Из преимуществ сервиса:

не нужно самостоятельно ездить по магазинам;

не придется стоять в очереди к кассе и терять время;

доставляют любые виды товаров.

Из недостатков:

нет возможности проконтролировать свежесть продуктов;

сборщики не всегда прислушиваются к комментариям заказчика;

скорость доставки зависит от загруженности курьера.

«СберМаркет» — служба для тех, кто не хотел бы ходить по магазинам самостоятельно.

2. «В гастроном»

Сервис доставки «Вгастроном» сотрудничает с гипермаркетом «Метро», продукты привозят оттуда. На сайте можно заказать продукты питания, канцелярию, одежду и текстиль для дома, бытовую химию, зоотовары и многое другое.

На сайте некоторые товары представлены по акционной цене. Перевозят продукты питания в термобоксах: это позволяет сохранить их свежесть. Фрукты и овощи сборщики заказов выбирают старательно. При составлении заказа пользователь может оставить комментарий.

Время доставки зависит от загруженности курьеров, первая возможна с 10.00 до 13.00, последняя — с 21.00 до 23.00. Зона доставки охватывает всю Самару и пригород — поселок Смышляевку. Минимальная сумма заказа — 1500 рублей, бесплатно доставляют сборки весом до 40 кг и стоимостью от 2500 рублей.

Из преимуществ сервиса:

можно заказать продуктовый набор на дом, не посещая маркеты;

заказчик проверяет товары при получении, он может вернуть позиции, если они не устраивают;

доступна онлайн-оплата.

Из недостатков:

нет возможности лично проконтролировать сроки годности;

в условиях высокой нагрузки курьеры опаздывают.

«В гастроном» сотрудничают только с «Метро». Для постоянных клиентов действует система начислений бонусных баллов, которыми можно оплачивать часть товаров.

Службы доставки продуктов и готовой еды в Самаре позволяют отказаться от походов в магазин или заведения общественного питания. Заказы доставляют курьеры в любое удобное время.