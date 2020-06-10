Кредит под авто

Вам срочно понадобились деньги в максимально быстрые сроки? Не знаете, где достать необходимую сумму? Тогда Автомобильный ломбард — это идеальный вариант решить Вашу финансовую проблему. Это организация, которая предоставляет клиентам денежные кредиты на короткие сроки. Условия для клиентов всегда подбираются максимально выгодно. Главное это оперативная, быстрая работа и выдача наличных уже через несколько часов после оформления сделки. Именно это и послужило тому, что Автоломбард стал довольно популярной услугой на сегодняшний день.

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Кредиты выдают под залог как новых, так и автомобилей с большим пробегом. При этом Вы можете продолжать использовать Ваше транспортное средство, а можете оставить его на хранении в организации. Чаще всего кредит выдают в размере от 50 до 80 % от стоимости Вашего транспортного средства. Сумма зависит от того, насколько Ваш автомобиль новый и какое его состояние. Чтобы получить максимальную оценку машина должна быть без царапин, трещин или каких-либо других повреждений. Экспертизу проводят на месте, занимает она немного времени. Уже через час Вы можете получить необходимую сумму денег. Договор составляют оперативно, все процедуры проводят быстро. Это большое преимущество для тех, кому нужна крупная сумма денег быстро.

Количество документов минимальное – еще один плюс. Оформление кредита происходит быстро. Всего за 1 день Вы сможете сделать все манипуляции и получить финансовую помощь под залог Вашего автомобиля. Система выдачи залога лояльная, даже если у клиента плохая кредитная история. Проценты от общей суммы будет высчитываться в зависимости от того, на какой срок Вы заключаете с организацией договор. Материальную помощь клиент получает в любой удобной для него форме – на счет, перечислением на карту или наличными в кассе Автоломбарда. Чаще всего всю сумму выдают сразу, но могут разделить платеж на несколько выплат.

Именно поэтому это идеальный вариант, чтобы получить деньги на лечение, развитие бизнеса, оплату учебы или другие личные цели. Автоломбард — выход максимально быстро найти деньги и при этом сохранить свой автомобиль, пользоваться им на протяжении выплаты залога. Быстрые и легкие финансы – Автоломбард!