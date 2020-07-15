Фотообои на любой вкус и цвет

Издавна человек старался обустроить интерьер своего жилища так, чтобы он максимально напоминал окружающий мир. С появлением современных отделочных материалов эта задача была упрощена максимально. Особого внимания заслуживают фотообои для стен с цветами.

Фотообои с розами

Считается, что розы – это классика. Желтые, красные, белые – цветы на любой вкус, которые идеально будут смотреться на фотообоях, украшая стены любого помещения в доме.

Тюльпаны на фотообоях

Если поклеить на стены фотообои, на которых изображены тюльпаны, можно всегда наслаждаться веянием весны. Ведь тюльпан – это весенний цветок, а потому фотообои с ним будут идеальным решением.

Фотообои с маками

Согласно фен-шуй, маки – это цветы, которые привносят гармонию во всем. Следовательно, если наклеить фотообои с изображением маков в спальне, можно привнести атмосферу спокойствия, умиротворения. Но и в гостиной они будут смотреться изумительно.

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Фотообои с орхидеями

Орхидея – это нежный, экзотический цветок. В мире существует очень мало растений, которые бы ассоциировались с чувством утонченности, изысканности. К сожалению, выращивать в домашних условиях этот цветок очень трудно. Зато просто купить фотообои с орхидеями, которые будут украшать стены в любом помещении.

В китайской культуре орхидея – это символ чистоты, мудрости, аристократизма. Кроме прочего, особое значение имеет цвет растения. Например, нежность и хрупкость могут подчеркнуть фотообои с розовыми орхидеями. В то же время визуально увеличить помещение помогут цветы в пастельных тонах. Однако «классикой жанра» считаются розовые орхидеи на фотообоях. Такой отделочный материал идеально подойдет в спальню молодой женщины или ребенка. Желтая орхидея – идеальный выбор жизнерадостных людей. Фотообои с данными цветами будут привносить в интерьер свет, тепло, уют.

Для тех, кто постоянно ищет ноты вдохновения, рекомендуется выбрать фотообои с темно-красными орхидеями. Они отлично будут смотреться в гостиной или в любой квартире-студии.

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