Как происходит изготовление рекламных табличек?

Срок создания и характеристики рекламных объектов существенно отличаются. Производители предлагают достаточно большой ассортимент разноплановых изделий, отличающихся по внешнему виду и характеристикам. На сайте https://www.hemulart.ru/tablichki.html можно найти дополнительную информацию про таблички и особенности их изготовления. Это позволит понять, подходят ли данные изделия для рекламирования конкретной продукции или стоит сделать выбор в пользу альтернативных вариантов.

Материал

Качество и срок службы табличек во многом зависит от материала, который использовался при их производстве. Производители чаще всего отдают предпочтение:

Пластику. Самый бюджетный вариант. Допускает изготовление однотонных и разноцветных объектов. Для формирования нужного изображения на плоском пластиковом основании используется широкоформатная печать либо наносится аппликация с использованием виниловых пленок.

Акрилу. Более дорогой тип табличек. Бывает цветным и прозрачным. Толщина варьируется в пределах 3 — 10 мм. Изображение наносится изнутри и снаружи. Допускает использование накладных элементов. Для крепления используются декоративные держатели, придающие изделию особый статус.

Двухслойному пластику. Свое название материал получил благодаря структуре. На табличках нужная информация вырезается на первом слое. Второй контрастного цвета становится заметным в сформированных прорезях. Используемые технологии позволяют получить достаточно четкие надписи и картинки.

Композиту. Лучшее решение для объектов, размещаемых на фасадах здания. Выдерживает воздействие атмосферных осадков. Нужное изображение может наноситься разными способами. В некоторых случаях размещают плоские элементы накладного типа, хорошо заметные на основе. В другом прибегают к широкоформатной печати прямо на табличках или наносят виниловую аппликацию.

Этапы производства

Если возникала необходимость в подобных изделиях, их можно изготовить самостоятельно либо обратиться за помощью в специализированную компанию. Используемые технологии предполагают формирование надписей на специальном оборудовании. Его приобретение для разовой работы при самостоятельном изготовлении экономически нецелесообразно.

В специализированных компаниях таблички изготавливаются в следующей последовательности:

Изучается задание, в котором подробно расписаны требования к будущему изделию.

Выбирается наиболее подходящий материал с учетом места будущего размещения.

Разрабатывается проект, в котором уточняются все детали, согласовываются размеры, форма и дизайн.

Изготавливаются таблички в необходимом количестве.

Технология изготовления выбирается с учетом ожидаемого результата, имеющегося оборудования и материала основы. При грамотном подходе удается изготовить качественные изделия, хорошо сопротивляющиеся внешнему воздействию и содержащие актуальную для пользователя информацию.