Как происходит изготовление рекламных табличек?

  • Ильдар Саитов
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    • Срок создания и характеристики рекламных объектов существенно отличаются. Производители предлагают достаточно большой ассортимент разноплановых изделий, отличающихся по внешнему виду и характеристикам. На сайте https://www.hemulart.ru/tablichki.html можно найти дополнительную информацию про таблички и особенности их изготовления. Это позволит понять, подходят ли данные изделия для рекламирования конкретной продукции или стоит сделать выбор в пользу альтернативных вариантов.

    Материал

    Качество и срок службы табличек во многом зависит от материала, который использовался при их производстве. Производители чаще всего отдают предпочтение:

    • Пластику. Самый бюджетный вариант. Допускает изготовление однотонных и разноцветных объектов. Для формирования нужного изображения на плоском пластиковом основании используется широкоформатная печать либо наносится аппликация с использованием виниловых пленок.
    • Акрилу. Более дорогой тип табличек. Бывает цветным и прозрачным. Толщина варьируется в пределах 3 — 10 мм. Изображение наносится изнутри и снаружи. Допускает использование накладных элементов. Для крепления используются декоративные держатели, придающие изделию особый статус.
    • Двухслойному пластику. Свое название материал получил благодаря структуре. На табличках нужная информация вырезается на первом слое. Второй контрастного цвета становится заметным в сформированных прорезях. Используемые технологии позволяют получить достаточно четкие надписи и картинки.
    • Композиту. Лучшее решение для объектов, размещаемых на фасадах здания. Выдерживает воздействие атмосферных осадков. Нужное изображение может наноситься разными способами. В некоторых случаях размещают плоские элементы накладного типа, хорошо заметные на основе. В другом прибегают к широкоформатной печати прямо на табличках или наносят виниловую аппликацию.

    Этапы производства

    Если возникала необходимость в подобных изделиях, их можно изготовить самостоятельно либо обратиться за помощью в специализированную компанию. Используемые технологии предполагают формирование надписей на специальном оборудовании. Его приобретение для разовой работы при самостоятельном изготовлении экономически нецелесообразно.

    В специализированных компаниях таблички изготавливаются в следующей последовательности:

    • Изучается задание, в котором подробно расписаны требования к будущему изделию.
    • Выбирается наиболее подходящий материал с учетом места будущего размещения.
    • Разрабатывается проект, в котором уточняются все детали, согласовываются размеры, форма и дизайн.
    • Изготавливаются таблички в необходимом количестве.

    Технология изготовления выбирается с учетом ожидаемого результата, имеющегося оборудования и материала основы. При грамотном подходе удается изготовить качественные изделия, хорошо сопротивляющиеся внешнему воздействию и содержащие актуальную для пользователя информацию.

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