Лимит кредитной карты

Желания наши порой безграничны, в отличие от возможностей. Тот, кто придумал магию, знал, что делал. Разве не похож на магический предмет кусочек разноцветного пластика, с помощью которого можно получить большую денежную сумму? Получить всё и сразу, затратив, при этом, минимум усилий. Но и здесь нас настигает неумолимый предел или лимит кредитной карты. Кроме этого, вы можете открыть виртуальную карту онлайн для совершения различных покупок в интернете.

Определяют размер лимита сотрудники банка, изучая документы, предоставленные потенциальным клиентом. Но существуют критерии банка, от которых зависит этот предел. В частности речь идет о следующем:

Размер предоставленного кредита напрямую зависит от заработной платы клиента и, как правило, ненамного ее превышает. Правда, в некоторых банках могут предложить овердрафт в размере, превышающем зарплату потенциального клиента в несколько раз.

Для получения максимально возможного обязательно надо предоставить на рассмотрение трудовую книжку, справку 2-НДФЛ, как подтверждение платежеспособности.

Размер займа будет зависеть напрямую от типа вашей будущей пластиковой карточки, которым определяется ее защищенность. Так предоставляемый лимит по карте Gold будет больше, чем по карте Standart. Кроме этого, вас может заинтересовать мультивалютная банковская карта для использвоания с любыми типами валют.

Место работы тоже играет определенную роль. Если предприятие является партнером банка, планка доступного лимита поднимается вверх.

В том случае, если клиент не является клиентом банка, или участником зарплатной программы, или раньше кредиты не брал, изначально устанавливается небольшой лимит по кредитной карте. Исключение составляют карты класса «Премиум».

Лимит может быть неизменным и зависеть от типа кредитки, а может определяться индивидуально для каждого и меняться в зависимости от критериев, определенных банком: дохода, кредитной истории, частоты пользования карточкой. Но все-таки это предел и он устанавливается как ограничение на максимально доступную по карте сумму.

А вы знаете, что когда были выпущены первые кредитки и установлены первые банкоматы люди не хотели ими пользоваться и банкоматы простаивали. В банке удивились этой ситуации и провели свое расследование оказалось что люди считали что пользоваться автоматическими банкоматами не престижно, гораздо престижнее когда клиента обслуживает человек. Тогда в банке пошли на хитрость и на банкоматах установили вывеску «только для важных клиентов», и ситуация в корне изменилась.

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