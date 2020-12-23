Как проверить, был ли бу Volkswagen Jetta в ДТП или мелких авариях?

Минимум две трети автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке, участвовали в ДТП. Степень повреждений машины зависит от сложности аварии, но покупая бу Volkswagen Jetta, обязательно проведите проверку на аварийность. Это позволит избежать лишних трат и проблем в будущем. Проверить Фольксваген Джетта можно по номеру ВИН в общей базе данных, но лучше провести независимую экспертизу на СТО.

Способы проверки

Подержанное авто нужно проверять очень тщательно перед покупкой, даже если вы берете его у знакомых или у продавца много отзывов. Чтобы сделать это:

введите ВИН номер в базе ДТП и просмотрите имеющуюся информацию;

выполните проверку через коммерческие сервисы по ВИН коду (на аварии, полисы и т. п.);

загоните машину на СТО к проверенному механику и оцените ее реальное состояние (иногда авто может выглядеть, как новое, а на самом деле оно было восстановлено после аварии);

выполните самостоятельную проверку с применением специального диагностического прибора (если обращение на СТО невозможно).

Уникальный номер ВИН покажет реальный пробег, число владельцев в прошлом, нахождение в угоне, наличие обременений, цену ОСАГО, историю штрафов и другие полезные данные. Выходит краткая сводка по прошлому машины и ее реальному состоянию.

Проверки доступны по официальным базам и через посреднические сервисы. Во втором случае цена услуги доступная, а информация в отчете будет максимально полной. Разумеется, что собственник машины вряд ли расскажет вам о реальном положении дел — ему хочется продать авто по максимальной цене. Обезопасить себя от лишних рисков — ваша задача.

Комплексная техническая диагностика также поможет оценить состояние авто. Грамотный механик сразу определит, участвовала машина в аварии или нет. Для тестирования он использует специализированное оборудование.

Почему нужно делать проверку?

Проверять автомобили на предмет аварий нужно не только в целях экономии — битые машины обычно продают дешевле. Обман с переплатой — это одно, совсем другое — покупка транспортного средства, на котором просто опасно ездить.

Повреждения могут быть серьезными либо устраненными не до конца, а новый владелец об этом даже не узнает. Например, некорректное исправление кузовной геометрии приводит к ослаблению конструкцию в целом и рискам взрывов авто во время движения. Кривая сварка делает невозможным срабатывание подушек безопасности.

На сайте: https://parkdrive.ua/cars/bu/ вы найдете большой выбор объявлений по продаже подержанных авто. Цены на бу машины всегда ниже, чем на новые, поэтому они доступны большему количеству покупателей. Чтобы сделать покупку:

посмотрите объявление о продаже и фото, предоставленные владельцем;

уточните год выпуска модели;

посмотрите обзор транспортного средства;

свяжитесь с собственником автомобиля;

проведите проверку рассмотренными в обзоре способами.

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