Карты с доставкой — эксклюзивное новшество

Модернизация качества предоставления банковских услуг — это требование современного конкурентного мира финансов во всем мире. Россия не является исключением. Уже несколько лет ведущие российские банки исповедуют лозунг «Тогда мы идем к вам», предлагая клиентам возможность получить кредитную карту с доставкой на дом.

Необходимость индивидуальной доставки

Современный банк — это мультифункциональное учреждение, предоставляющее своим клиентам целый комплекс услуг. Большинство моментов взаимодействия между физическими, юридическими лицами и финансовыми учреждениями сегодня проходит в онлайн режиме посредством интернет банкинга.

Чтобы стать клиентом одного из банков и в дальнейшем регулярно пользоваться всеми услугами, можно совершить только один визит в филиал учреждения. При себе обязательно иметь паспорт гражданина РФ как документ, удостоверяющий личность.

Оформить кредитную карту полностью онлайн невозможно, потому что после принятие решения банка об удовлетворении клиентской заявки человек должен получить пластик на руки. Раньше для этого надо было прийти в банк, а сегодня можно заказать доставку карты курьером на дом или офис.

Основное преимущество данной услуги — клиенту не надо идти в банк. Экономия времени, возможность больше провести его с родными и близкими, минимизация социальных контактов в период пандемии — это те моменты, которыми грех не воспользоваться.

Как заказать и получить карту

Алгоритм оформления кредитной карты с доставкой на дом отличается в разных финансовых учреждениях. С информацией о предложениях банков по доставке кредитных карт на дом можно ознакомиться на странице Mainfin. Обычный алгоритм выглядит следующим образом:

клиент изучает информацию по условиям кредитования и выбирает наиболее оптимальное предложение;

заказывает карту;

ожидает принятие решения про открытие кредитной линии;

приносит в банк необходимые документы для идентификации личности (если не является клиентом) или выбирает вариант доставки пластика на дом.

Какие банки предоставляют данную услугу

Уровень сервиса большинства российских финансовых учреждений средний. Курьерскую доставку предлагают только лучшие банки, которые работают для клиентов:

Райффайзен;

Альфа;

Тинькофф;

Открытие;

Совкомбанк;

Восточный банк (доставка почтой).

По прогнозам экспертов, большинство российских банков введут услугу по доставке карт в ближайшие 2 года.