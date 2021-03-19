Заказ и доставка цветов на Flowers.ua

Всегда уместный и невероятно красивый подарок для любого повода — цветы. Даже если возможности личного вручения букета нет по причине занятости или нахождения в другом городе, поздравить виновника торжества и подарить ему позитивные эмоции можно.

Стоит оформить доставку цветов на сайте Flowers.ua по телефону или оставив онлайн заявку, а курьеры службы максимально оперативно обработают заказ.

Интернет-магазин цветов

Интернет-магазин цветов Flowers.ua доставляет цветы по Украине (Киев, Днепр, Харьков, Львов и Одесса и т.д.). Заказать доставку так же можно в США и РФ (Нью-Йорк и Москва). Основные преимущества:

Круглосуточная доставка букетов. Исключительно свежие цветы. Удобные способы оплаты.

Цветы на сайте распределены по категориям. Так что если, к примеру, вы желаете выбрать в подарок розы — на сайте для этого есть отдельная вкладка https://flowers.ua/ru/rozy.

Доставка в срок

Нет сомнений в том, что доставка будет выполнена вовремя и в точно назначенное место. Сотрудники могут привести свежие композиции домой, в кафе, офис, выездную площадку мероприятия. Использование мобильного транспорта с заданной температурой, солидный опыт водителей и флористов помогают сохранить прекрасный вид бутонов надолго.

Преимущества заказа букетов на Flowers.ua

Воспользоваться преимуществами доставки красивых цветов может каждый:

широкий ассортимент каталога позволяет остановить свой выбор на цветах любых оттенков, форм и размеров.

оригинальные экземпляры можно купить в разные времена года;

цветы продаются поштучно и в сборных композициях;

есть услуга сборки эксклюзивных букетов;

присутствует возможность анонимного поздравления адресата;

покупателей радуют выгодные цены и существенная экономия времени;

круглосуточный режим работы курьерской службы позволяет сделать приятный сюрприз дорогому человеку даже в ночное время.

Тайный поклонник, галантный кавалер

Тайное вручения букета роз или тюльпанов — всегда эффектный очень трогательный шаг. Если же отправитель не хочет оставаться тайным поклонником, то в добавок к цветочному ансамблю, по желанию заказчика, может быть приложена открытка с добрыми пожеланиями и личной подписью. Преподнести курьеры могут также сладости, напитки, сувениры.

Когда уверенности в том, какие именно цветы любит виновник торжества, нет, желательно применять рекомендации экспертов. В продаже представлены все модные новинки — букеты в шляпных коробках, корзинах, и классические образцы.

Разнообразие выбора цветов

Букеты в форме шара, сердца подойдут для юных девушек. Для возлюбленных чаще покупают нежные ландыши, анемоны, ромашки. Для дам постарше желательно выбирать композиции их крупных ярких цветков традиционных форм. Лилии, герберы, пионы, ирисы всегда смотрятся празднично.

Популярностью в последнее время пользуются и полевые растения — подсолнух становится центром ансамбля, а вокруг него размещают другие желтые цветы и зелень. Такой букет становится олицетворением солнца, а значит, радости и счастья.