Методы окраски алюминия

Процесс покраски алюминия в домашних условиях достаточно непрост. Крася его обычными методами, придется столкнуться со слущением краски. Причина находится в гладкой структуре этого металла.

Алюминий отличает высокая химическая активность, вызывающая образование оксидной пленки на поверхности, в связи с чем лучше не оставлять его без покраски во избежание негативных последствий. Поэтому покраска кроме декоративной функции обеспечивает и защитную.

Применение алюминия

Применение алюминия в разных сферах деятельности объясняется тем, что этот материал хорошо поддается обработке. В то же время для алюминия характерна прочность и пластичность. Купить алюминий по доступной цене в Самаре можно в компании «МЕТАЛЛ СВ»:

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Окраска алюминия

Если вы хотите самостоятельно окрасить алюминиевое изделие в домашних условиях, существуют 2 приемлемых способа: анодирование (электролитный метод) и без анодирования. Рассмотрим оба.

Анодирование

В процессе анодирования на поверхности алюминия образуется слой, защищающий металл от воздействия внешней среды. Изделия при этом обретают серый окрас. Данный метод широко применяется в производстве.

1. Сначала нужно приготовить электролитические растворы. Для этого понадобятся соль и сода. В одной емкость с горячей водой в несколько приемов добавить поваренную соль, тщательно размешивая каждый раз. То же самое проделать с содой в другой емкости. На приготовление каждого электролита уйдет примерно полчаса. После приготовления дать им отстояться около 20 минут, процедить. Затем в стеклянной таре приготовить рабочий раствор из растворов соды и соли в отношении 9:1.

2. Проработать окрашиваемую поверхность алюминиевого предмета наждачной бумагой (бумага с мелкими зернами позволит лучше подготовить поверхность для дальнейшей работы). Обезжирить изделие углеводородной жидкостью типа керосин, ацетон, специализированные растворы из строительного магазина; промыть в чистой воде. Очень важно стараться не касаться голыми руками подготовленного к работе изделию — от пальцев на очищенной поверхности алюминиевого предмета останутся сальные отпечатки.

3. В алюминиевую тару из стеклянной перелить приготовленный 9:1 электролит, погрузить в него, подготовленное для работы изделие, и начать процесс анодирования: провод с положительным полюсом подсоединить к изделию, с отрицательным полюсом — к емкости, в которую налит электролит. За источник тока может быть использован аккумулятор автомобиля, или выпрямитель тока. Через 1,5-2 часа после запуска установки изделие, погруженное в электролит, приобретет серый цвет. Можно приступить к его покраске.

4. Хорошо на такую заготовку ляжет анилиновый порошковый краситель, широко используемый для окраски шерсти и текстиля. Для приготовления краски понадобятся: 1 литр воды, 1 мл уксусной кислоты и 15 гр. порошкового красителя. Процесс прост: смешать все ингредиенты и нагреть жидкость до 80 градусов.

5. Алюминиевое изделие погрузить в раствор краски минимум на 15 минут. Насыщенность цвета изделия зависит от времени выдерживания его в растворе: чем дольше выдерживать, тем более яркий цвет получится на выходе.

Обычная покраска

1. Подготовить поверхность окрашиваемого предмета посредством ошкуривания мелко-зерновой наждачной бумагой, обезжирить поверхность углеводородным раствором типа ацетон, керосин, уайт-спирит или раствором, предлагаемым для этой цели строительными магазинами.

2. Для достижения лучшего результата, после обезжиривания необходимо моментально загрунтовать предмет: покрыть одним слоем грунтовки, подсушить и по истечении нескольких минут покрыть его следующим слоем. Действовать нужно быстро. Оставленный без дальнейшей работы, обработанный шкуркой алюминий, скоро начнет окисляться (менять цвет на более темный). На окислившуюся поверхность грунтовка и краска лягут плохо.

3. Когда грунтовка подсохнет, переходить к покраске. Здесь можно воспользоваться эпоксидной краской для металлов. Но более эстетичный вид предмету придаст аэрозольная краска, которая ляжет намного ровнее. Для качественного окрашивания аэрозольной краской необходимо наложить ее в 3-4 слоя. Наносить краску стоит сверху вниз. Так можно избежать ненужных подтеков. Очень важно дать каждому слою подсохнуть полчаса. Когда процесс окрашивания закончен, оставить изделие на 4-6 часов для полного просушивания. Для придания изделию более насыщенного цвета, его можно покрыть лаком.

Придерживайтесь этих шагов, и новое красочное покрытие прослужит вам долгое время.

Соблюдайте технику безопасности

Для достижения хорошего результата окрашивание желательно проводить в чистом помещении, свободном от летучих насекомых. Прилипшая на поверхность пыль и комары не позволят краске лечь ровно. Увлекшись работой, нужно все же вспомнить о личной безопасности и с осторожностью подойти к процессу окрашивания. Помните, что очень важно работать в проветриваемом помещении, с использованием защитной маски и перчаток, при возможности надеть пластмассовые очки.