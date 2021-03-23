Сигнальные и оградительные ленты: преимущества, применение

Сигнальные и оградительные ленты ― относительно недорогой и легкий способ обеспечить безопасность людей при строительстве различных объектов, при прокладке труб и кабелей, во время проведения ремонтных работ и массовых мероприятий. Для производства такой продукции как лента сигнальная производитель обычно использует полиэтилен или полипроиплен.
Преимущества сигнальных и оградительных лент:
- Долговечность, срок службы может достигать 30 и более лет.
- Устойчивость к воздействию внешней среды. Даже когда такие ленты закапывают в землю (при прокладке кабелей и трубопроводов), они сохраняют прочность и остаются яркими и заметными долгие годы. При изготовлении лент используются компоненты, позволяющие стабилизировать цвет и сделать его устойчивым к УФ-излучению.
- Устойчивость к разрывам и растяжениям.
- Компактность по сравнению с другими оградительными приспособлениями: лента имеет небольшую толщину, поставляется смотанной в катушки, при этом оградить с помощью одной такой катушки можно значительную территорию.
- Яркость и заметность расцветки. Чаще всего ленты окрашивают в наиболее контрастные и заметные издалека сочетания цветов: красно-белый и черно-желтый. Но возможны и любые другие цветовые решения, нанесение надписей и логотипов.
- Быстрый и легкий монтаж по сравнению с другими способами ограждения.
Сферы применения сигнальных и оградительных лент:
- Строительство, прокладка различных трубопроводов и кабелей. Сигнальную ленту укладывают над проложенными коммуникациями. Если в дальнейшем в этом месте будут проводиться раскопки или ремонтные работы, рабочие заметят яркую ленту с сообщением о том, что ниже расположена труба или кабель, и не повредят их. Отдельная разновидность ― сигнальные ленты, в основе которых лежит металлический проводник. Их обматывают вокруг проводов и кабелей, которые в дальнейшем становится возможно найти с помощью металлоискателя.
- Ограждение опасных территорий, например, строительных площадок, мест схода снега с крыш. В этом случае на ленту могут быть нанесены предупреждающие надписи с оповещением о том, чем опасна данная территория.
- Ограждение территорий при проведении массовых мероприятий. Такие оградительные ленты дополнительно могут использоваться как рекламные носители: на них наносят логотипы и слоганы организаторов или компаний-спонсоров.