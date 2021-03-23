Сигнальные и оградительные ленты: преимущества, применение

Сигнальные и оградительные ленты ― относительно недорогой и легкий способ обеспечить безопасность людей при строительстве различных объектов, при прокладке труб и кабелей, во время проведения ремонтных работ и массовых мероприятий. Для производства такой продукции как лента сигнальная производитель обычно использует полиэтилен или полипроиплен.

Преимущества сигнальных и оградительных лент:

Долговечность, срок службы может достигать 30 и более лет. Устойчивость к воздействию внешней среды. Даже когда такие ленты закапывают в землю (при прокладке кабелей и трубопроводов), они сохраняют прочность и остаются яркими и заметными долгие годы. При изготовлении лент используются компоненты, позволяющие стабилизировать цвет и сделать его устойчивым к УФ-излучению. Устойчивость к разрывам и растяжениям. Компактность по сравнению с другими оградительными приспособлениями: лента имеет небольшую толщину, поставляется смотанной в катушки, при этом оградить с помощью одной такой катушки можно значительную территорию. Яркость и заметность расцветки. Чаще всего ленты окрашивают в наиболее контрастные и заметные издалека сочетания цветов: красно-белый и черно-желтый. Но возможны и любые другие цветовые решения, нанесение надписей и логотипов. Быстрый и легкий монтаж по сравнению с другими способами ограждения.

Сферы применения сигнальных и оградительных лент: