Каким бывает мясоперерабатывающее оборудование?

Мясоперерабатывающее оборудование — это специальные установки, используемые для быстрого создания различных блюд. Такая техника используется на предприятиях пищевой промышленности:
- заводы по изготовлению полуфабрикатов;
- рестораны и кафе, куда приходит множество посетителей;
- столовые.
При использовании мясоперерабатывающего оборудования можно быстро производить заготовки для создания вкусных блюд. Благодаря этому снижается трудоемкость работы поваров, уменьшается себестоимость продукции и при этом улучшается ее качество. Все действия выполняются быстро и четко, при этом человеку необходимо только подготовить материал, загрузить его и включить устройство. Все остальное оно сделает самостоятельно.
Виды
Сейчас используются следующие типы промышленного мясоперерабатывающего оборудования:
- Машины для быстрой нарезки материала на одинаковые кусочки.
- Аппараты для лепки пельменей.
- Рыхлители. Делают мясо более мягким, воздействуя на его волокна.
- Пилы. Используются при нарезке мороженого продукта или кусков большого размера.
- Запасные полотна для пил.
- Смесители для фарша. Делают продукт однородным, равномерно распределяя по его массе все ингредиенты.
- Щипцы для формирования колбас. Это мясоперерабатывающее оборудование помещает заранее подготовленный фарш в оболочку из натурального или синтетического материала.
- Мясорубки. Необходимы для измельчения продукта путем его пропускания через матрицу с небольшими отверстиями. В результате этого разрушается структура волокон, мясо становится мягким и превращается в фарш.
- Массажеры. Это мясоперерабатывающее оборудование ускоряет процесс маринования и вымачивания, способствуют проникновению специй в волокна.
- Формовочные устройства. Необходимы для создания одинаковых котлет или голубцов.
На каждом крупном предприятии используется несколько видов техники, предназначенной для быстрой обработки мясных продуктов. Благодаря этому увеличивается скорость приготовления блюд, а персоналу приходятся выполнять намного меньше действий.
Особенности
Мясоперерабатывающее оборудование производится из качественных материалов, которые:
- не вступают в реакцию с продуктами питания, сохраняя их вкус и запах;
- не боятся воздействия повышенной влажности;
- легко очищаются.
Этим требованиям отвечает нержавеющая сталь. Из нее изготавливают корпуса устройств, емкости, в которых находятся продукты. При создании ножей для мясоперерабатывающего оборудования используются износостойкие материалы, которые сохраняют остроту лезвия в течение длительного времени. Благодаря этому режущие элементы приходится очень редко менять.
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