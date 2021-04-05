Каким бывает мясоперерабатывающее оборудование?

Мясоперерабатывающее оборудование — это специальные установки, используемые для быстрого создания различных блюд. Такая техника используется на предприятиях пищевой промышленности:

заводы по изготовлению полуфабрикатов;

рестораны и кафе, куда приходит множество посетителей;

столовые.

При использовании мясоперерабатывающего оборудования можно быстро производить заготовки для создания вкусных блюд. Благодаря этому снижается трудоемкость работы поваров, уменьшается себестоимость продукции и при этом улучшается ее качество. Все действия выполняются быстро и четко, при этом человеку необходимо только подготовить материал, загрузить его и включить устройство. Все остальное оно сделает самостоятельно.

Виды

Сейчас используются следующие типы промышленного мясоперерабатывающего оборудования:

Машины для быстрой нарезки материала на одинаковые кусочки.

Аппараты для лепки пельменей.

Рыхлители. Делают мясо более мягким, воздействуя на его волокна.

Пилы. Используются при нарезке мороженого продукта или кусков большого размера.

Запасные полотна для пил.

Смесители для фарша. Делают продукт однородным, равномерно распределяя по его массе все ингредиенты.

Щипцы для формирования колбас. Это мясоперерабатывающее оборудование помещает заранее подготовленный фарш в оболочку из натурального или синтетического материала.

Мясорубки. Необходимы для измельчения продукта путем его пропускания через матрицу с небольшими отверстиями. В результате этого разрушается структура волокон, мясо становится мягким и превращается в фарш.

Массажеры. Это мясоперерабатывающее оборудование ускоряет процесс маринования и вымачивания, способствуют проникновению специй в волокна.

Формовочные устройства. Необходимы для создания одинаковых котлет или голубцов.

На каждом крупном предприятии используется несколько видов техники, предназначенной для быстрой обработки мясных продуктов. Благодаря этому увеличивается скорость приготовления блюд, а персоналу приходятся выполнять намного меньше действий.

Особенности

Мясоперерабатывающее оборудование производится из качественных материалов, которые:

не вступают в реакцию с продуктами питания, сохраняя их вкус и запах;

не боятся воздействия повышенной влажности;

легко очищаются.

Этим требованиям отвечает нержавеющая сталь. Из нее изготавливают корпуса устройств, емкости, в которых находятся продукты. При создании ножей для мясоперерабатывающего оборудования используются износостойкие материалы, которые сохраняют остроту лезвия в течение длительного времени. Благодаря этому режущие элементы приходится очень редко менять.

На сайте https://oborud.shop/ можно ознакомиться с другими типами техники, используемой на крупных предприятиях пищевой промышленности.