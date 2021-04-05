Каким бывает мясоперерабатывающее оборудование?

  • Ильдар Саитов
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    • Мясоперерабатывающее оборудование — это специальные установки, используемые для быстрого создания различных блюд. Такая техника используется на предприятиях пищевой промышленности:

    • заводы по изготовлению полуфабрикатов;
    • рестораны и кафе, куда приходит множество посетителей;
    • столовые.

    При использовании мясоперерабатывающего оборудования можно быстро производить заготовки для создания вкусных блюд. Благодаря этому снижается трудоемкость работы поваров, уменьшается себестоимость продукции и при этом улучшается ее качество. Все действия выполняются быстро и четко, при этом человеку необходимо только подготовить материал, загрузить его и включить устройство. Все остальное оно сделает самостоятельно.

    Виды

    Сейчас используются следующие типы промышленного мясоперерабатывающего оборудования:

    • Машины для быстрой нарезки материала на одинаковые кусочки.
    • Аппараты для лепки пельменей.
    • Рыхлители. Делают мясо более мягким, воздействуя на его волокна.
    • Пилы. Используются при нарезке мороженого продукта или кусков большого размера.
    • Запасные полотна для пил.
    • Смесители для фарша. Делают продукт однородным, равномерно распределяя по его массе все ингредиенты.
    • Щипцы для формирования колбас. Это мясоперерабатывающее оборудование помещает заранее подготовленный фарш в оболочку из натурального или синтетического материала.
    • Мясорубки. Необходимы для измельчения продукта путем его пропускания через матрицу с небольшими отверстиями. В результате этого разрушается структура волокон, мясо становится мягким и превращается в фарш.
    • Массажеры. Это мясоперерабатывающее оборудование ускоряет процесс маринования и вымачивания, способствуют проникновению специй в волокна.
    • Формовочные устройства. Необходимы для создания одинаковых котлет или голубцов.

    На каждом крупном предприятии используется несколько видов техники, предназначенной для быстрой обработки мясных продуктов. Благодаря этому увеличивается скорость приготовления блюд, а персоналу приходятся выполнять намного меньше действий.

    Особенности

    Мясоперерабатывающее оборудование производится из качественных материалов, которые:

    • не вступают в реакцию с продуктами питания, сохраняя их вкус и запах;
    • не боятся воздействия повышенной влажности;
    • легко очищаются.

    Этим требованиям отвечает нержавеющая сталь. Из нее изготавливают корпуса устройств, емкости, в которых находятся продукты. При создании ножей для мясоперерабатывающего оборудования используются износостойкие материалы, которые сохраняют остроту лезвия в течение длительного времени. Благодаря этому режущие элементы приходится очень редко менять.

    На сайте https://oborud.shop/ можно ознакомиться с другими типами техники, используемой на крупных предприятиях пищевой промышленности.

     

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