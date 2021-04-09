Технология производства труб с пенополиуретановой изоляцией (ППУ)

Пенополиуретан (ППУ) — современный и широко используемый теплоизолятор промышленного значения. Трубы ППУ ПЭ (с пенополиуретановой изоляцией) особенно востребованы при организации систем отопления и водоснабжения. Они активно используются при укладке трубопроводов и теплотрасс наземным и бесканальным подземным способами. Такой способ с каждым годом получает все большую актуальность и распространение.

От обычных изделий они отличаются очень низким уровнем теплопотерь. Это достигается за счет того, что трубы заключены в дополнительную изолирующую оболочку из пенополиуретана. Также они оснащены Системой ОДК (система оперативного дистанционного контроля), которая позволяет удаленно контролировать состояние труб и своевременно обнаруживать протечки.

Технология производства труб ППУ

В качестве основы используется обычная стальная труба требуемого диаметра. Сначала ее подвергают тщательной подготовке. При помощи специальных химических средств и оборудования с поверхности трубы удаляют все загрязнения, ржавчину, жиры и тому подобное. Это один из важнейших этапов: от чистоты поверхности напрямую зависит качество адгезии металла с пенополиуретаном.

После очистки стальной трубы по всей длине на равном расстоянии друг от друга устанавливают фиксирующие опоры — центраторы. Далее ее помещают в полиэтиленовую оболочку. Опоры предназначены для того, чтобы поверхность трубы находилась на одинаковом расстоянии от полиэтиленовой оболочки по всей площади. Кроме того, в центраторах предусмотрены специальные отверстия. Через них пропускают кабель СОДК.

Далее оба конца трубы прикрывают заглушками. Пространство между поверхностью металла и полиэтиленовой оболочкой герметизируют. В специальное отверстие, предусмотренное на одной из заглушек, вставляется заливочный фланец. После этого, в случае необходимости, трубу подогревают до 22-25 градусов Цельсия в специальных камерах. Это позволяет добиться наилучшего уровня адгезии металла с изоляционным материалом.

Когда подготовительные работы будут завершены, через фланец внутрь полиэтиленовой оболочки заливают заранее определенный объем вспененного пенополиуретана. На этом этапе он имеет жидкую консистенцию. Изоляционный материал равномерно распределяется по всему пространству между трубой и оболочкой.

После контакта с воздухом пенополиуретан быстро затвердевает. Когда он полностью затвердеет, с трубы демонтируют фиксирующие элементы и заглушки. Далее изделие подвергают тщательному осмотру и контролю качества. Важно, чтобы итоговая плотность изоляции из пенополиуретана соответствовала расчетным значениям. Если все в порядке, то готовое изделие маркируют, отправляют на склад, а оттуда — на реализацию.

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