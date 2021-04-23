Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор ― надежный способ защиты от вирусов

Пандемия приучила нас к тому, чтобы носить маски и соблюдать социальную дистанцию, но на 100% защититься от вируса эти меры все равно не позволяют. И здесь приходит на помощь специализированное медицинское оборудование: ультрафиолетовые бактерицидные рециркуляторы воздуха. Их применение в местах большого скопления людей, офисах, образовательных учреждениях позволяет значительно снизить заболеваемость любыми вирусами.
Как работает бактерицидный рециркулятор?
В основе такого устройства, как УФ рециркулятор бактерицидный, лежит ультрафиолетовая лампа. Ее излучение убивает 99,9% всех известных вирусов и бактерий. Но как же в таком случае рециркуляторы могут работать в помещениях, где находятся люди? Все просто. Такие приборы существуют двух типов.
Облучатели открытого типа
Открытый бактерицидный облучатель, собственно говоря, рециркулятором воздуха не является. УФ-лампа в открытом приборе облучает все поверхности, стены, столы, дверные ручки. Во время работы такого прибора действительно нельзя находиться в помещении: для человека это вредно.
Устройство рециркулятора закрытого типа
В закрытом же приборе лампа расположена внутри корпуса, который не пропускает наружу ультрафиолетовое излучение. Облучает в этом случае лампа не поверхности в помещении, а воздух, который с одной стороны нагнетается внутрь корпуса прибора через отверстия, а с другой ― возвращается обратно уже обеззараженным. Поэтому прибор и назван рециркулятором: внутри него происходит циркуляция воздуха. Эффективность прибора закрытого типа немного ниже, так как поверхности он не обеззараживает, но достаточно эффективно уничтожает бактерии и вирусы, которые попадают в воздух от носителей при чихании, кашле, дыхании. Во время работы такого прибора в комнате могут спокойно находиться люди, даже маленькие дети, и животные. Более того, рециркуляторы закрытого типа часто приобретают для школ и детских садов, в которых после этого значительно снижается заболеваемость ― а всем известно, как быстро распространяются болезни среди маленьких детей.
Использование бактерицидных рециркуляторов обязательно в учреждениях здравоохранения, особенно там, где есть риск занести инфекцию в открытую рану, например, в стоматологиях. Все чаще применяют их в парикмахерских, маникюрных салонах и салонах красоты, школах и детских садах, различных общественных учреждениях.