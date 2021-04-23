Ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор ― надежный способ защиты от вирусов

Пан­де­мия при­учи­ла нас к тому, что­бы носить мас­ки и соблю­дать соци­аль­ную дистан­цию, но на 100% защи­тить­ся от виру­са эти меры все рав­но не поз­во­ля­ют. И здесь при­хо­дит на помощь спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ное меди­цин­ское обо­ру­до­ва­ние: уль­тра­фи­о­ле­то­вые бак­те­ри­цид­ные рецир­ку­ля­то­ры воз­ду­ха. Их при­ме­не­ние в местах боль­шо­го скоп­ле­ния людей, офи­сах, обра­зо­ва­тель­ных учре­жде­ни­ях поз­во­ля­ет зна­чи­тель­но сни­зить забо­ле­ва­е­мость любы­ми вирусами.

Как работает бактерицидный рециркулятор?

В осно­ве тако­го устрой­ства, как УФ рецир­ку­ля­тор бак­те­ри­цид­ный, лежит уль­тра­фи­о­ле­то­вая лам­па. Ее излу­че­ние уби­ва­ет 99,9% всех извест­ных виру­сов и бак­те­рий. Но как же в таком слу­чае рецир­ку­ля­то­ры могут рабо­тать в поме­ще­ни­ях, где нахо­дят­ся люди? Все про­сто. Такие при­бо­ры суще­ству­ют двух типов.

Облучатели открытого типа

Откры­тый бак­те­ри­цид­ный облу­ча­тель, соб­ствен­но гово­ря, рецир­ку­ля­то­ром воз­ду­ха не явля­ет­ся. УФ-лам­па в откры­том при­бо­ре облу­ча­ет все поверх­но­сти, сте­ны, сто­лы, двер­ные руч­ки. Во вре­мя рабо­ты тако­го при­бо­ра дей­стви­тель­но нель­зя нахо­дить­ся в поме­ще­нии: для чело­ве­ка это вредно.

Устройство рециркулятора закрытого типа

В закры­том же при­бо­ре лам­па рас­по­ло­же­на внут­ри кор­пу­са, кото­рый не про­пус­ка­ет нару­жу уль­тра­фи­о­ле­то­вое излу­че­ние. Облу­ча­ет в этом слу­чае лам­па не поверх­но­сти в поме­ще­нии, а воз­дух, кото­рый с одной сто­ро­ны нагне­та­ет­ся внутрь кор­пу­са при­бо­ра через отвер­стия, а с дру­гой ― воз­вра­ща­ет­ся обрат­но уже обез­за­ра­жен­ным. Поэто­му при­бор и назван рецир­ку­ля­то­ром: внут­ри него про­ис­хо­дит цир­ку­ля­ция воз­ду­ха. Эффек­тив­ность при­бо­ра закры­то­го типа немно­го ниже, так как поверх­но­сти он не обез­за­ра­жи­ва­ет, но доста­точ­но эффек­тив­но уни­что­жа­ет бак­те­рии и виру­сы, кото­рые попа­да­ют в воз­дух от носи­те­лей при чиха­нии, каш­ле, дыха­нии. Во вре­мя рабо­ты тако­го при­бо­ра в ком­на­те могут спо­кой­но нахо­дить­ся люди, даже малень­кие дети, и живот­ные. Более того, рецир­ку­ля­то­ры закры­то­го типа часто при­об­ре­та­ют для школ и дет­ских садов, в кото­рых после это­го зна­чи­тель­но сни­жа­ет­ся забо­ле­ва­е­мость ― а всем извест­но, как быст­ро рас­про­стра­ня­ют­ся болез­ни сре­ди малень­ких детей.

Исполь­зо­ва­ние бак­те­ри­цид­ных рецир­ку­ля­то­ров обя­за­тель­но в учре­жде­ни­ях здра­во­охра­не­ния, осо­бен­но там, где есть риск зане­сти инфек­цию в откры­тую рану, напри­мер, в сто­ма­то­ло­ги­ях. Все чаще при­ме­ня­ют их в парик­ма­хер­ских, мани­кюр­ных сало­нах и сало­нах кра­со­ты, шко­лах и дет­ских садах, раз­лич­ных обще­ствен­ных учреждениях.