Топ‑5 наиболее распространенных заболеваний современного человека

Здо­ро­вье чело­ве­ка во мно­гом зави­сит от усло­вий и тем­па жиз­ни. Послед­ние иссле­до­ва­ния, поз­во­ли­ли вра­чам назвать топ‑5 самых рас­про­стра­нен­ных забо­ле­ва­ний, с кото­ры­ми стал­ки­ва­ют­ся совре­мен­ные люди. Очень важ­но знать их симп­то­мы, сра­зу обра­щать­ся за помо­щью. Лече­ние на ран­них ста­ди­ях дает более высо­кие шан­сы на выздо­ров­ле­ние и про­дле­ние жизни.

Какие болезни диагностируются чаще всего

Ишемическая болезнь

На пер­вом месте нахо­дят­ся сего­дня сер­деч­ные забо­ле­ва­ния. К их чис­лу отно­сит­ся ише­мия. Она чре­ва­та смер­тель­ным исхо­дом. При­чи­ной ее раз­ви­тия ста­но­вит­ся недо­ста­точ­ное поступ­ле­ние в мыш­цу серд­ца пита­тель­ных веществ и кис­ло­ро­да. Про­ис­хо­дит это из-за суже­ния коро­нар­ных арте­рий, что вызы­ва­ет ате­ро­скле­ро­ти­че­ская бляшка.

Болезнь раз­ви­ва­ет­ся посте­пен­но. Но боль­ные игно­ри­ру­ют пер­вые симп­то­мы, что обу­слав­ли­ва­ет высо­кий уро­вень смерт­но­сти. На началь­ных ста­ди­ях паци­ен­ты стал­ки­ва­ют­ся с болью в обла­сти серд­ца, дав­ле­ни­ем в гру­ди, отдыш­кой, голо­во­кру­же­ни­ем, повы­шен­ной тре­вож­но­стью. Ино­гда боле­вой симп­том затра­ги­ва­ет левую сто­ро­ну тела — руку, пле­чо, лопат­ку и даже челюсть.

Толь­ко пра­виль­ная диа­гно­сти­ка и обсле­до­ва­ние могут про­яс­нить кар­ти­ну. Если есть хотя бы один из пере­чис­лен­ных при­зна­ков, кон­суль­та­ция кар­дио­ло­га долж­на стать обя­за­тель­ной. Выбрать спе­ци­а­ли­ста сего­дня очень про­сто. Собра­ны все вра­чи на Сберз­до­ро­вье — сер­ви­се, пред­на­зна­чен­ном для поис­ка спе­ци­а­ли­стов и запи­си на при­ем в Сама­ре. С этим ресур­сом дав­но зна­ко­мы сто­лич­ные жите­ли. С недав­них пор его гео­гра­фия суще­ствен­но расширилась.

Обструкция легких

Обструк­ция лег­ких — еще одна пато­ло­гия, харак­тер­ная для совре­мен­ных людей. В этом органе отсут­ству­ют нерв­ные окон­ча­ния. Любые забо­ле­ва­ния, свя­зан­ные с ним, очень дол­го про­те­ка­ют без симп­то­мов. Но послед­ствия крайне небла­го­при­ят­ны. Кри­ти­че­ское нару­ше­ние струк­ту­ры лег­ких про­во­ци­ру­ет кашель, отдыш­ку, затруд­нен­ное дыха­ние, быст­рую утом­ля­е­мость. Кли­ни­че­ская кар­ти­на более выра­же­на в утрен­ние часы.

Про­во­ци­ру­ю­щие фак­то­ры в дан­ном слу­чае — куре­ние, дли­тель­ное про­жи­ва­ние в про­мыш­лен­ных реги­о­нах, опас­ные усло­вия тру­да. Игно­ри­ро­ва­ние симп­то­мов чре­ва­то необ­ра­ти­мы­ми последствиями.

Сахарный диабет

Каж­дую секун­ду в мире диа­гноз сахар­ный диа­бет полу­ча­ют поряд­ка пяти тысяч чело­век. В послед­ние годы зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет­ся коли­че­ство паци­ен­тов, нуж­да­ю­щих­ся в инъ­ек­ци­ях инсу­ли­на. Ран­няя диа­гно­сти­ка поз­во­ля­ет при­оста­но­вить раз­ви­тие пато­ло­гии, пре­ду­пре­дить суще­ствен­ное сни­же­ние каче­ства жизни.

Основ­ные при­зна­ки сахар­но­го диа­бе­та — уста­лость, пре­сле­ду­ю­щая посто­ян­но, даже после недав­не­го про­буж­де­ния, непре­кра­ща­ю­ще­е­ся чув­ство голо­да, сухость во рту и жаж­да, уве­ли­че­ние часто­ты моче­ис­пус­ка­ния и объ­е­ма мочи, паде­ние каче­ства зре­ния, кож­ные пато­ло­гии, пло­хое зажи­ва­ние ран, оне­ме­ние ниж­них конеч­но­стей, кашель и отде­ле­ние мок­ро­ты, отдыш­ка. Симп­то­ма­ти­ка так­же часто более выра­же­на в первую поло­ви­ну дня.

Онкологические заболевания

По при­чи­нам смерт­но­сти онко­ло­гия нахо­дит­ся на вто­ром месте после инфарк­та. Зло­ка­че­ствен­ные опу­хо­ли чаще все­го диа­гно­сти­ру­ют у людей стар­ше 45 лет. Стра­да­ют ими и боль­шое коли­че­ство детей. Выявить рак мож­но толь­ко после ком­плек­са обсле­до­ва­ний и ана­ли­зов. Но есть и у него харак­тер­ные симптомы.

Не сто­ит оття­ги­вать визит к тера­пев­ту, если наблю­да­ют­ся неза­жи­ва­ю­щие дли­тель­ное вре­мя язвы, ново­об­ра­зо­ва­ния на коже, кро­во­те­че­ния, уплот­не­ния в мяг­ких тка­нях и наро­сты на кост­ных, нару­ше­ния со сто­ро­ны пище­ва­ри­тель­ной систе­мы, труд­но­сти с гло­та­ни­ем, рез­кая поте­ря веса, осип­лый голос.

Заболевания опорно-двигательного аппарата

Речь идет в первую оче­редь о спине. От болей в этой части тела стра­да­ет каж­дый вто­рой чело­век. Самая частая при­чи­на тому — вос­па­ли­тель­ные про­цес­сы. Поз­же они пере­рас­та­ют в хро­ни­че­ские забо­ле­ва­ния. В пер­вое вре­мя от непри­ят­ных симп­то­мов мож­но изба­вить­ся путем физи­че­ских нагру­зок или при­е­ма пре­па­ра­тов. Если запу­стить болезнь, то мож­но столк­нуть­ся с крайне непри­ят­ны­ми послед­стви­я­ми — ухуд­ше­ни­ем или пол­ной поте­рей подвижности.