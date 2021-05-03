Топ‑5 наиболее распространенных заболеваний современного человека

Здоровье человека во многом зависит от условий и темпа жизни. Последние исследования, позволили врачам назвать топ‑5 самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются современные люди. Очень важно знать их симптомы, сразу обращаться за помощью. Лечение на ранних стадиях дает более высокие шансы на выздоровление и продление жизни.
Какие болезни диагностируются чаще всего
Ишемическая болезнь
На первом месте находятся сегодня сердечные заболевания. К их числу относится ишемия. Она чревата смертельным исходом. Причиной ее развития становится недостаточное поступление в мышцу сердца питательных веществ и кислорода. Происходит это из-за сужения коронарных артерий, что вызывает атеросклеротическая бляшка.
Болезнь развивается постепенно. Но больные игнорируют первые симптомы, что обуславливает высокий уровень смертности. На начальных стадиях пациенты сталкиваются с болью в области сердца, давлением в груди, отдышкой, головокружением, повышенной тревожностью. Иногда болевой симптом затрагивает левую сторону тела — руку, плечо, лопатку и даже челюсть.
Только правильная диагностика и обследование могут прояснить картину. Если есть хотя бы один из перечисленных признаков, консультация кардиолога должна стать обязательной. Выбрать специалиста сегодня очень просто. Собраны все врачи на Сберздоровье — сервисе, предназначенном для поиска специалистов и записи на прием в Самаре. С этим ресурсом давно знакомы столичные жители. С недавних пор его география существенно расширилась.
Обструкция легких
Обструкция легких — еще одна патология, характерная для современных людей. В этом органе отсутствуют нервные окончания. Любые заболевания, связанные с ним, очень долго протекают без симптомов. Но последствия крайне неблагоприятны. Критическое нарушение структуры легких провоцирует кашель, отдышку, затрудненное дыхание, быструю утомляемость. Клиническая картина более выражена в утренние часы.
Провоцирующие факторы в данном случае — курение, длительное проживание в промышленных регионах, опасные условия труда. Игнорирование симптомов чревато необратимыми последствиями.
Сахарный диабет
Каждую секунду в мире диагноз сахарный диабет получают порядка пяти тысяч человек. В последние годы значительно увеличивается количество пациентов, нуждающихся в инъекциях инсулина. Ранняя диагностика позволяет приостановить развитие патологии, предупредить существенное снижение качества жизни.
Основные признаки сахарного диабета — усталость, преследующая постоянно, даже после недавнего пробуждения, непрекращающееся чувство голода, сухость во рту и жажда, увеличение частоты мочеиспускания и объема мочи, падение качества зрения, кожные патологии, плохое заживание ран, онемение нижних конечностей, кашель и отделение мокроты, отдышка. Симптоматика также часто более выражена в первую половину дня.
Онкологические заболевания
По причинам смертности онкология находится на втором месте после инфаркта. Злокачественные опухоли чаще всего диагностируют у людей старше 45 лет. Страдают ими и большое количество детей. Выявить рак можно только после комплекса обследований и анализов. Но есть и у него характерные симптомы.
Не стоит оттягивать визит к терапевту, если наблюдаются незаживающие длительное время язвы, новообразования на коже, кровотечения, уплотнения в мягких тканях и наросты на костных, нарушения со стороны пищеварительной системы, трудности с глотанием, резкая потеря веса, осиплый голос.
Заболевания опорно-двигательного аппарата
Речь идет в первую очередь о спине. От болей в этой части тела страдает каждый второй человек. Самая частая причина тому — воспалительные процессы. Позже они перерастают в хронические заболевания. В первое время от неприятных симптомов можно избавиться путем физических нагрузок или приема препаратов. Если запустить болезнь, то можно столкнуться с крайне неприятными последствиями — ухудшением или полной потерей подвижности.