Регулярные посещения уролога — забота о своем здоровье

Болезни мочевыделительной системы сегодня относятся к числу самых распространенных как у женщин, так и у мужчин. Они неприятны сами по себе и к тому же могут отозваться не менее неприятными побочками впоследствии. Именно поэтому при возникновении малейшего дискомфорта необходимо записаться на прием к врачу урологу, причем желательно в частную клинику. Почему? Потому что у него есть время на планомерную работу с пациентом.

Когда следует обязательно отправляться в больницу? Естественно, тогда, когда у человека возникают болевые ощущения в области паха и при мочеиспускании, а также в пояснице, когда он часто и понемногу бегает в туалет, обнаружил кровь в моче или чувствует неприятный запах от гениталий.

Считается, что идти к урологу — стыдно и страшно, но на самом деле это такой же обычный врач, как терапевт или стоматолог. И, кстати, его желательно посещать раз в полгода с профилактическими целями, ведь в целом ряде случаев заболевания мочеполовой системы протекают бессимптомно и проявляются только на более поздних стадиях, что сильно затрудняет лечение и, соответственно, делает его более дорогим. Забота о своем здоровье на регулярной основе обходится дешевле, не говоря уже о том, какого количества осложнений при этому удается избежать.

С учетом того, какое негативное воздействие оказывают на здоровье жителя мегаполиса стрессы, плохая экология и сидячий образ жизни, уролог становится тем специалистом, которого нужно посещать обязательно. Особенно мужчинам, поскольку воспалительные процессы в мочевыделительной системе у них часто приводят к проблемам с половой сферой — простатиту, бесплодию, импотенции. Всего этого можно избежать, просто вовремя посещая врача.

Он использует для диагностики современные и проверенные методы, а для того, чтобы пациенту не пришлось бегать по всему городу, сдавая анализы, ему стоит выбрать многопрофильную клинику, где сделать урофлоуметрию и провести любые другие исследования не составит труда. Хороший врач поставит диагноз и будет назначать лечение только после того, как получит результаты анализов и других исследований.

Уролог в частной клинике — это компетентный и тактичный специалист, который поможет пациенту справиться с любой проблемой, в том числе и самой деликатной. Он обязательно подберет самую лучшую схему лечения, работая с каждым пациентом индивидуально.